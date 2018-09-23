Гол Свечникова в овертайме принес «Детройту» победу над «Бостоном»

Встреча, которая прошла в Детройте, завершилась со счетом 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0).
Главным героем стал российский нападающий «Ред Уингз» Евгений Свечников, который записал на свой счет победную шайбу в овертайме.
«Оттава Сенаторз» уступила в гостях «Монреаль Канадиенс» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).
Российский нападающий хозяев Никита Щербак забросил первую шайбу своей команды в матче. Победный гол в третьем периоде записал на свой счет Томаш Татар.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграла «Нэшвилл Предаторз» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0).
Российский форвард «молний» Александр Волков отметился заброшенной шайбой. Россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров участие в матче не принимали.
Другие результаты:
«Миннесота» — «Колорадо» — 7:0
«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 5:2
«Баффало» — «Торонто» — 2:3
«Даллас» — «Флорида» — 3:4 ОТ
«Аризона» — «Анахайм» — 6:1
«Калгари» — «Ванкувер» — 5:2
«Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:5 Б 0