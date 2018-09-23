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    Гол Свечникова в овертайме принес «Детройту» победу над «Бостоном»

    НХЛ Детройт Ред Уингз Бостон Брюинз Оттава Сенаторз Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз Миннесота Уайлд Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Баффало Сэйбрз Торонто Мэйпл Лифс Даллас Старз Флорида Пантерз Аризона Койотс Анахайм Дакс Калгари Флэймз Ванкувер Кэнакс Сан-Хосе Шаркс Вегас Голден Найтс
    «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче НХЛ.

    Хоккеисты «Детройта»
    Хоккеисты «Детройта»
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    Встреча, которая прошла в Детройте, завершилась со счетом 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0).

    Главным героем стал российский нападающий «Ред Уингз» Евгений Свечников, который записал на свой счет победную шайбу в овертайме.

    «Оттава Сенаторз» уступила в гостях «Монреаль Канадиенс» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).

    Российский нападающий хозяев Никита Щербак забросил первую шайбу своей команды в матче. Победный гол в третьем периоде записал на свой счет Томаш Татар.

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграла «Нэшвилл Предаторз» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0).

    Российский форвард «молний» Александр Волков отметился заброшенной шайбой. Россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров участие в матче не принимали.

    Другие результаты:

    «Миннесота» — «Колорадо» — 7:0
    «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 5:2
    «Баффало» — «Торонто» — 2:3
    «Даллас» — «Флорида» — 3:4 ОТ
    «Аризона» — «Анахайм» — 6:1
    «Калгари» — «Ванкувер» — 5:2
    «Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:5 Б 0

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