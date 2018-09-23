Гол Свечникова в овертайме принес «Детройту» победу над «Бостоном»

одержал победу надв предсезонном матче НХЛ.

Встреча, которая прошла в Детройте, завершилась со счетом 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0).

Главным героем стал российский нападающий «Ред Уингз» Евгений Свечников, который записал на свой счет победную шайбу в овертайме.

«Оттава Сенаторз» уступила в гостях «Монреаль Канадиенс» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).

Российский нападающий хозяев Никита Щербак забросил первую шайбу своей команды в матче. Победный гол в третьем периоде записал на свой счет Томаш Татар.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграла «Нэшвилл Предаторз» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0).

Российский форвард «молний» Александр Волков отметился заброшенной шайбой. Россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров участие в матче не принимали.

Другие результаты:

«Миннесота» — «Колорадо» — 7:0

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 5:2

«Баффало» — «Торонто» — 2:3

«Даллас» — «Флорида» — 3:4 ОТ

«Аризона» — «Анахайм» — 6:1

«Калгари» — «Ванкувер» — 5:2

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:5 Б 0