КХЛ. ЦСКА разгромил «Амур», «Нефтехимик» примет «Ак Барс»

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В пятницу, 21 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.

«Амур» — ЦСКА 0:4

Московский ЦСКА одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в Хабаровске и завершилась победой московской команды со счетом 4:0 (1:0 2:0 1:0).

Шайбы у победителей забросили Андрей Светлаков, Алексей Марченко, Иван Телегин и Антон Слепышев.

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 19 бросков по своим воротам. Таким образом, швед оформил второй «сухарь» подряд.

Армейцы расположились на четвертом месте Западной конференции, из Хабаровска — на девятом Восточной.

24 сентября «Амур» сыграет на выезде с «Авангардом», а ЦСКА днем позже примет дома «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионатКХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)«Адмирал» (Владивосток) — «Слован» (Братислава) — 4:5 (2:1, 1:3, 1:1) Голы: Светлаков — 1 (Калинин), 3:44 — 0:1. Марченко — 1 (Телегин), 27:50 — 0:2. Телегин — 1 (Скотт), 38:50 — 0:3. Слепышев — 2 (Калинин, Блажиевский), 41:23 — 0:4Вратари: Аликин — ЮханссонШтрафы: 8-2Броски: 19 (8+2+9) — 42 (10+14+18)Голы: Дьяков — 2 (А. Стрельцов, Черников), 1:38 — 1:0. Черников — 2 (В. Стрельцов, А. Стрельцов), 4:10 — 2:0. Шос — 1 (Бачик, Лунтер), 6:27 — 2:1. Коньков — 3 (Бутузов), 22:36 — 3:1. Сукель — 2 (Червены, Чипчура), 23:18 — 3:2. Тэйфф — 2 (Вирта, Ржепик), 32:32 — 3:3. Тэйфф — 3 (бол., Желина, Рау), 36:52 — 3:4. Вихарев — 1 (бол., Коньков, Бутузов), 51:27 — 4:4. Ржепик — 6 (Грман, Вирта), 52:51 — 4:5Вратари: Серебряков (59:08) — ШтепанекШтрафы: 2-8Броски: 32 (8+14+10) — 39 (20+14+5)

«Адмирал» — «Слован» 4:5

Братиславский «Слован» обыграл в гостях владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1).

В составе хозяев отличились Кирилл Дьяков, Александр Черников, Сергей Коньков и Денис Вихарев. У гостей шайбы забросили Ник Шаус, Матуш Сукель, Джефф Таффе (дубль) и Михал Ржепик.

Словацкий клуб набрал восемь очков и занимает восьмое место в Западной конференции. «Адмирал» десятый на Востоке — шесть очков.

«Слован» 25 сентября на своем льду сыграет с московским «Спартаком», «Адмирал» днем позже встретится в гостях с нижегородским «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионатКХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)«Адмирал» (Владивосток) — «Слован» (Братислава) — 4:5 (2:1, 1:3, 1:1) Голы: Светлаков — 1 (Калинин), 3:44 — 0:1. Марченко — 1 (Телегин), 27:50 — 0:2. Телегин — 1 (Скотт), 38:50 — 0:3. Слепышев — 2 (Калинин, Блажиевский), 41:23 — 0:4Вратари: Аликин — ЮханссонШтрафы: 8-2Броски: 19 (8+2+9) — 42 (10+14+18)Голы: Дьяков — 2 (А. Стрельцов, Черников), 1:38 — 1:0. Черников — 2 (В. Стрельцов, А. Стрельцов), 4:10 — 2:0. Шос — 1 (Бачик, Лунтер), 6:27 — 2:1. Коньков — 3 (Бутузов), 22:36 — 3:1. Сукель — 2 (Червены, Чипчура), 23:18 — 3:2. Тэйфф — 2 (Вирта, Ржепик), 32:32 — 3:3. Тэйфф — 3 (бол., Желина, Рау), 36:52 — 3:4. Вихарев — 1 (бол., Коньков, Бутузов), 51:27 — 4:4. Ржепик — 6 (Грман, Вирта), 52:51 — 4:5Вратари: Серебряков (59:08) — ШтепанекШтрафы: 2-8Броски: 32 (8+14+10) — 39 (20+14+5)

«Йокерит» — «Автомобилист»

«Нефтехимик» — «Ак Барс»

«Торпедо» — «Металлург» Мг

«Сочи» — «Трактор»