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    Минское «Динамо» на выезде разгромило «Северсталь»

    КХЛ Северсталь Динамо Минск
    Минское «Динамо» в гостях переиграло череповецкую «Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (0:0 3:0 1:1).

    Хоккеисты минского «Динамо»
    Хоккеисты минского «Динамо»
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    В составе череповецкой команды заброшенной шайбой отметился Александр Бумагин. В составе минского клуба точные броски на счету Теэму Пулккинена и Андрея Костицына, оформившего хет-трик в этой встрече.

    Клуб из Череповца потерпел третье поражение подряд.

    22 сентября «Северсталь» дома примет «Витязь», а минчане в этот же день встретятся с московскими одноклубниками.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
    Голы: Пулккинен — 4 (Казионов, Уиркош), 29:20 — 0:1. А. Костицын — 1 (Лисовец, С. Костицын), 31:19 — 0:2. А. Костицын — 2 (бол., С. Костицын, Китаров), 33:17 — 0:3. Бумагин — 1 (Васильев), 45:00 — 1:3. А. Костицын — 3 (Китаров, Готовец), 54:15 — 1:4Вратари: Фурх — ЭнротШтрафы: 14-10Броски: 32 (13+7+12) — 16 (5+10+1)
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