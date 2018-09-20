Минское «Динамо» на выезде разгромило «Северсталь»

Минскоев гостях переиграло череповецкуюв очередном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (0:0 3:0 1:1).

В составе череповецкой команды заброшенной шайбой отметился Александр Бумагин. В составе минского клуба точные броски на счету Теэму Пулккинена и Андрея Костицына, оформившего хет-трик в этой встрече.

Клуб из Череповца потерпел третье поражение подряд.

22 сентября «Северсталь» дома примет «Витязь», а минчане в этот же день встретятся с московскими одноклубниками.