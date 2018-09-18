СКА разгромил «Северсталь» в Череповце

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей дубли оформили Патрик Херсли и Наиль Якупов, еще одну шайбу забросил Александр Дергачёв.
4 результативных передачи сделал нападающий Никита Гусев, 3 — форвард Павел Дацюк.
Подопечные Ильи Воробьёва одержали четвёртую победу подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
Голы: Херсли — 3 (бол., Гусев, Дацюк), 1:51 — 0:1. Дергачев — 1 (Хафизуллин, Плотников), 19:14 — 0:2. Херсли — 4 (бол., Гусев, Дацюк), 23:59 — 0:3. Якупов — 2 (бол., Херсли, Гусев), 27:59 — 0:4. Якупов — 3 (Дацюк, Гусев), 39:27 — 0:5Вратари: Фурх — ХелльбергБроски: 20 (5+5+10) — 28 (7+18+3)Штраф: 14 — 8