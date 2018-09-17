КХЛ. ЦСКА одолел «Адмирал», «Спартак» примет «Автомобилист»

«Адмирал» — ЦСКА 3:4 ОТ
ЦСКА обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Армейцы» одержали победу в овертайме со счетом 4:3.
Хозяева льда дважды вели по ходу встречи, но «Адмирал» отыгрывался, а в середине второго периода даже вышел вперед. «Армейцы» перевели игру в овертайм, где победу команде принес Никита Нестеров.
ЦСКА после этой победы набрал 8 очков и поднялся на шестое место на Западе. У «Адмирала» — 5 очков и десятое место на Востоке.
«Амур» — «Динамо» Р 2:1
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» обыграл рижское «Динамо».
Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
В первом периоде команды обменялись шайбами Кейда Фэрчайлда и Вячеслава Ушенина.
Победную шайбу «Амур» забросил во втором периоде — отличился Богдан Потехин.
«Амур» одержал вторую победу в шести матчах, набрал 4 очка и занимает одиннадцатое место на Востоке. У «Динамо» — 9 очков и третье место на Западе.
«Куньлунь Ред Стар» — «Слован» 4:3 Б
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Слован».
Встреча завершилась победой хозяев льда в серии буллитов.
Победный буллит у «Куньлуня» забросил Брэндон Йипа.
«Куньлунь» после шести матчей набрал 5 очков и занимает одиннадцатое место на «Востоке». У «Слована» — 6 очков и десятая строчка на Западе.
«Йокерит» — «Трактор»
18:30 мск
«Спартак» — «Автомобилист»
19:30 мск