ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    КХЛ. ЦСКА одолел «Адмирал», «Спартак» примет «Автомобилист»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 сентября

    КХЛ Адмирал ЦСКА Амур Динамо Рига Куньлунь Ред Стар Слован Йокерит Трактор Спартак Автомобилист Металлург Мг Сочи
    Вся лентаСамое главное
    Диего МарадонаНовое приключение Марадоны Роналду прервал голевое молчаниеПервые голы Роналду: от облегчения до траснформации бренда «Ювентуса» «Локомотив»РПЛ. «Спартак» уступил «Ахмату», ЦСКА разгромил «Уфу», «Зенит» обыграл «Оренбург»
  • 19:25
    • «Урал» поделил очки с «Ростовом»
  • 18:37
    • Форвард ЦСКА выбыл из строя на месяц
  • 18:22
    • Шарапова досрочно завершила сезон
  • 15:30
    • ЦСКА вырвал победу у «Адмирала»
  • 14:17
    • Российский рефери получил назначение на матч Лиги Европы
  • 13:34
    • Названы игроки недели в КХЛ
  • 13:17
    • «Копенгаген» и «Зенит» рассудят болгары
    Все новости спорта
    ХК ЦСКА
    ХК ЦСКА
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    В понедельник, 17 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть очередных матчей.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Адмирал» — ЦСКА 3:4 ОТ

    ЦСКА обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Армейцы» одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

    Хозяева льда дважды вели по ходу встречи, но «Адмирал» отыгрывался, а в середине второго периода даже вышел вперед. «Армейцы» перевели игру в овертайм, где победу команде принес Никита Нестеров.

    ЦСКА после этой победы набрал 8 очков и поднялся на шестое место на Западе. У «Адмирала» — 5 очков и десятое место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Калинин — 1 (Робинсон), 9:06 — 0:1. Бутузов — 2 (Угольников, Коньков), 11:53 — 1:1. Окулов — 1 (Скотт, Светлаков), 12:45 — 1:2. Коньков — 2 (Вихарев, Бутузов), 24:30 — 2:2. Глазачев — 1 (Дьяков), 32:35 — 3:2. Робинсон — 1, 52:12 — 3:3. Нестеров — 1 (бол., Вей), 61:55 — 3:4Вратари: Серебряков — СорокинШтраф: 8 — 14Броски: 31 (9+14+8+0) — 39 (12+9+14+4)

    «Амур» — «Динамо» Р 2:1

    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» обыграл рижское «Динамо».

    Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

    В первом периоде команды обменялись шайбами Кейда Фэрчайлда и Вячеслава Ушенина.

    Победную шайбу «Амур» забросил во втором периоде — отличился Богдан Потехин.

    «Амур» одержал вторую победу в шести матчах, набрал 4 очка и занимает одиннадцатое место на Востоке. У «Динамо» — 9 очков и третье место на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Рига) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Фэрчайлд — 1 (бол., Дзиеркалс), 2:52 — 0:1. Вяч. Ушенин — 1 (Потехин), 6:15 — 1:1. Потехин — 1 (Йордан), 22:51 — 2:1Вратари: Аликин — Гудлевскис (58:34)Штраф: 10 — 6Броски: 24 (8+12+4) — 33 (12+5+16)

    «Куньлунь Ред Стар» — «Слован» 4:3 Б

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Слован».

    Встреча завершилась победой хозяев льда в серии буллитов.

    Победный буллит у «Куньлуня» забросил Брэндон Йипа.

    «Куньлунь» после шести матчей набрал 5 очков и занимает одиннадцатое место на «Востоке». У «Слована» — 6 очков и десятая строчка на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Слован» (Братислава) — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Ржепик — 2 (Тэйфф, Вирта), 17:22 — 0:1. Ржепик — 3 (бол., Серсен, Рау), 21:37 — 0:2. Савинайнен — 1 (Палола, Лаюнен), 36:28 — 1:2. Ржепик — 4 (бол., Рау, Тэйфф), 41:24 — 1:3. Лаюнен — 2 (бол., Палола), 47:14 — 2:3. Палола — 2, 53:33 — 3:3Победный буллит: ЙипВратари: Лазушин — ШтепанекШтраф: 20 — 16Броски: 48 (14+15+15+4) — 28 (12+8+7+1)

    «Йокерит» — «Трактор»

    18:30 мск

    «Спартак» — «Автомобилист»

    19:30 мск

    ХК «Сочи» — «Металлург» Мг

    19:30 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Автомобилист»
  • 4.30
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Испания справилась с двумя полуфиналистами ЧМ-2018
  • Испания забывает о ЧМ-2018, Хорватия не может о нем забыть
    • 16:27 12/09/2018     Андреа Альелли
  • Третий лишний? В УЕФА решили создать еще один еврокубок
    • 15:58 12/09/2018     Карим Бензема
  • Лучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку
    • 19:00 12/09/2018
    Тоже интересно
    ХК ЦСКА Хоккей КХЛ. ЦСКА одолел «Адмирал», «Спартак» примет «Автомобилист»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 сентября 18:120
  • 17:46
    • «Куньлунь» по буллитам выиграл у «Слована»
  • 16:49
    • Саппоро отозвал заявку на проведение Олимпиады-2026
  • 15:08
    • «Амур» переиграл рижское «Динамо»
    «Спартак» — «Ахмат» Футбол «Спартаку» нужно учиться жить без ПромесаРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение красно-белых от «Ахмата» 01:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попытка «Сельты» догнать «Реал»
  • 4.67
    •
  • 19:18
    • Ерохин: Долго ждал и работал, чтобы забить за сборную
  • 18:54
    • Геркус: «Локо» ожидает проверка на одном из самых эксцентричных стадионов мира
  • 16:40
    • «Урал» и «Ростов» назвали стартовые составы
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» обменялся голами с «Эйбаром», волевая победа «Барсы», ничья «Реала»Обзор и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу 00:120
  • 14:45
    • Хачанов получит «wild card» на Кубок Кремля
  • 14:31
    • «Бавария» заинтересована в игроке «Тоттенхэма»
  • 14:05
    • Назначены арбитры на матчи «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие