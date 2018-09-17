КХЛ. ЦСКА одолел «Адмирал», «Спартак» примет «Автомобилист»

В понедельник, 17 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть очередных матчей.

«Адмирал» — ЦСКА 3:4 ОТ

ЦСКА обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Армейцы» одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

Хозяева льда дважды вели по ходу встречи, но «Адмирал» отыгрывался, а в середине второго периода даже вышел вперед. «Армейцы» перевели игру в овертайм, где победу команде принес Никита Нестеров.

ЦСКА после этой победы набрал 8 очков и поднялся на шестое место на Западе. У «Адмирала» — 5 очков и десятое место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Калинин — 1 (Робинсон), 9:06 — 0:1. Бутузов — 2 (Угольников, Коньков), 11:53 — 1:1. Окулов — 1 (Скотт, Светлаков), 12:45 — 1:2. Коньков — 2 (Вихарев, Бутузов), 24:30 — 2:2. Глазачев — 1 (Дьяков), 32:35 — 3:2. Робинсон — 1, 52:12 — 3:3. Нестеров — 1 (бол., Вей), 61:55 — 3:4Вратари: Серебряков — СорокинШтраф: 8 — 14Броски: 31 (9+14+8+0) — 39 (12+9+14+4)

«Амур» — «Динамо» Р 2:1

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» обыграл рижское «Динамо».

Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В первом периоде команды обменялись шайбами Кейда Фэрчайлда и Вячеслава Ушенина.

Победную шайбу «Амур» забросил во втором периоде — отличился Богдан Потехин.

«Амур» одержал вторую победу в шести матчах, набрал 4 очка и занимает одиннадцатое место на Востоке. У «Динамо» — 9 очков и третье место на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Рига) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Голы: Фэрчайлд — 1 (бол., Дзиеркалс), 2:52 — 0:1. Вяч. Ушенин — 1 (Потехин), 6:15 — 1:1. Потехин — 1 (Йордан), 22:51 — 2:1Вратари: Аликин — Гудлевскис (58:34)Штраф: 10 — 6Броски: 24 (8+12+4) — 33 (12+5+16)

«Куньлунь Ред Стар» — «Слован» 4:3 Б

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Слован».

Встреча завершилась победой хозяев льда в серии буллитов.

Победный буллит у «Куньлуня» забросил Брэндон Йипа.

«Куньлунь» после шести матчей набрал 5 очков и занимает одиннадцатое место на «Востоке». У «Слована» — 6 очков и десятая строчка на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Слован» (Братислава) — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Ржепик — 2 (Тэйфф, Вирта), 17:22 — 0:1. Ржепик — 3 (бол., Серсен, Рау), 21:37 — 0:2. Савинайнен — 1 (Палола, Лаюнен), 36:28 — 1:2. Ржепик — 4 (бол., Рау, Тэйфф), 41:24 — 1:3. Лаюнен — 2 (бол., Палола), 47:14 — 2:3. Палола — 2, 53:33 — 3:3Победный буллит: ЙипВратари: Лазушин — ШтепанекШтраф: 20 — 16Броски: 48 (14+15+15+4) — 28 (12+8+7+1)

«Йокерит» — «Трактор»

18:30 мск

«Спартак» — «Автомобилист»

19:30 мск

ХК «Сочи» — «Металлург» Мг

19:30 мск