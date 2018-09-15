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    «Витязь» и «Локомотив» праздновали победы

    КХЛ Металлург Мг Витязь Локомотив
    «Витязь» на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Слован» (6:4).

    «Локомотив» добыл пятую победу подряд
    «Локомотив» добыл пятую победу подряд
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    В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал нападающий Алексей Макеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Слован» (Братислава) — 6:4 (2:0, 2:1, 2:3)
    Голы: Макеев — 2 (Столяров), 12:37 — 1:0. Рендулич — 2 (бол., Аалтонен, Мозик), 15:38 — 2:0. Червены — 1 (Шимун), 27:35 — 2:1. Макеев — 3 (Никулин, Лазарев), 28:55 — 3:1. Мозик — 1 (Шинкевич, Столяров), 39:39 — 4:1. Рау — 1 (бол., Желина, Тэйфф), 45:03 — 4:2. Аалтонен — 3 (А. Семин, Рендулич), 47:20 — 5:2. Лишка — 2 (Чипчура), 51:52 — 5:3. Червены — 2 (бол., Желина), 53:31 — 5:4. Швец-Роговой — 2 (п.в., Макеев), 59:31 — 6:4Вратари: Ортио — Чильяк (57:58 — 58:27, 58:31 — 59:31)Штраф: 8 — 6Броски: 28 (8+13+7) — 28 (9+6+13)

    «Локомотив» переиграл «Северсталь» со счетом 4:1.

    В составе ярославской команды, которая одержала пятую победу подряд, шайбы забросили Артур Каюмов, Якуб Накладал, Петри Контиола и Андрей Локтионов. За череповецкую команду отличился Матей Странски.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Каюмов — 1 (Иванов), 2:30 — 1:0. Накладал — 3 (бол., Козун, Локтионов), 22:11 — 2:0. Странски — 1 (Кулда, Веревкин), 32:20 — 2:1. Контиола — 3 (бол., Апальков, Локтионов), 55:16 — 3:1. Локтионов — 2 (п.в., Козун), 59:40 — 4:1Вратари: Салак — Фурх (57:18 — 59:40)Штраф: 10 — 16Броски: 45 (21+16+8) — 26 (8+11+7)
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