КХЛ. «Ак Барс» выиграл в гостях у «Салавата», СКА примет «Спартак»

В пятницу, 14 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь очередных матчей.

«Амур» — «Адмирал» 0:2

«Амур» потерпел поражение от «Адмирала» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Первую шайбу на 2-й минуте первого периода забросил Александр Стрельцов. Окончательный счет установил Егор Антропов, поразивший пустые ворота за три минуты до финальной сирены.

Голкипер гостей Никита Серебряков отразил 37 бросков и впервые в карьере отыграл на ноль.

Это было второе дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Первый матч между командами также состоялся в Хабаровске 12 сентября и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: А. Стрельцов — 1 (Черников), 1:29 — 0:1. Антропов — 1 (мен., п.в.), 57:07 — 0:2Вратари: Аликин (57:00 — 57:07) — СеребряковШтраф: 4 — 4Броски: 37 (11+10+16) — 24 (8+10+6)

«Сибирь» — «Нефтехимик» 3:4

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Нефтехимик».

Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

По ходу встречи «Сибирь» трижды вела в счете, однако в итоге пропустила две шайбы в заключительные пять минут третьего периода.

Дублем у хозяев отличился Николай Демидов, еще одну шайбу забросил Никита Михайлов. В составе гостей первый хет-трик сезона в КХЛ оформил Юусо Пуустинен, а победную шайбу на свой счет записал Дамир Шарипзянов.

Таким образом, «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение и остается единственной командой без набранных очков. У «Нефтехимика» 3 победы при трех поражениях и шестое место в таблице Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:0, 0:1, 2:3) Голы: Демидов — 1, 11:29 — 1:0. Пуустинен — 3 (бол., Руохомаа), 35:52 — 1:1. Демидов — 2, 43:27 — 2:1. Пуустинен — 4, 43:56 — 2:2. Михайлов — 3 (бол., Пиганович), 51:34 — 3:2. Пуустинен — 5, 55:50 — 3:3. Шарипзянов — 2 (бол.), 58:22 — 3:4Вратари: Красиков (58:45) — ЕжовШтраф: 12-10Броски: 24 (8+7+9) — 41 (6+20+15)

«Барыс» — «Торпедо» — 4:1

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Торпедо».

Матч завершился победой хозяев льда со счетом 4:1.

У победителей отличились Патрис Кормье, Мэттью Фраттин, Брэндон Боченски и Андре Петтерсон. У нижегородцев единственную шайбу забросил Дмитрий Марковин.

После этой победы казахстанский клуб набрал шесть очков и занимает в Восточной конференции шестое место. У «Торпедо» — восемь очков и пятая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Марковин — 1 (Ураков, Коробов), 14:08 — 0:1. Кормье — 3 (бол., Петерссон, Блэкер), 21:34 — 1:1. Фраттин — 2 (бол., Боченски, Даллмэн), 45:31 — 2:1. Боченски — 2 (п.в., Кормье), 59:11 — 3:1. Петерссон — 2 (п.в., Старченко, Кормье), 59:39 — 4:1Вратари: Кудрявцев — Галимов (58:35 — 59:14, 59:28 — 59:39)Штраф: 2-8Броски: 29 (10+8+11) — 24 (8+9+7)

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 4:5 Б

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс».

«Зеленое дерби» завершилось победой действующего чемпиона КХЛ в серии буллитов.

По ходу встречи «Ак Барс» уступал сперва 0:3, затем 1:4, однако отыгрался в третьем периоде. В серии буллитов победу казанцам принес Александр Бурмистров.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» набрал 7 очков и занимает шестое место. «Салават Юлаев» (9 очков) идет на третьем месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:5 Б (2:0, 2:1, 0:3, 0:0, 0:1) Голы: Кадейкин — 2 (Семенов, Солодухин), 9:42 — 1:0. Ткачев — 1 (бол., Хохряков, Основин), 17:22 — 2:0. Умарк — 1 (бол., Кемппайнен), 31:16 — 3:0. Лукоянов — 1 (Михеев, Педан), 34:29 — 3:1. Бурдасов — 6 (бол., Ларсен, Ткачев), 39:57 — 4:1. Клинкхаммер — 1 (Абросимов, Кара), 47:56 — 4:2. Ландер — 2 (Секач), 51:42 — 4:3. Зарипов — 1 (Постма), 55:28 — 4:4Победный буллит: БурмистровВратари: Кареев — Шарыченков (Подъяпольский, 40:00)Штраф: 6 — 10Броски: 30 (9+8+9+4) — 38 (10+9+18+1)

«Витязь» — «Йокерит»

19:30 мск

СКА — «Спартак»

19:30 мск

«Динамо» Мн — ХК «Сочи»

19:30 мск