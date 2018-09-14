КХЛ. «Ак Барс» выиграл в гостях у «Салавата», СКА примет «Спартак»

«Амур» — «Адмирал» 0:2
«Амур» потерпел поражение от «Адмирала» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Первую шайбу на 2-й минуте первого периода забросил Александр Стрельцов. Окончательный счет установил Егор Антропов, поразивший пустые ворота за три минуты до финальной сирены.
Голкипер гостей Никита Серебряков отразил 37 бросков и впервые в карьере отыграл на ноль.
Это было второе дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Первый матч между командами также состоялся в Хабаровске 12 сентября и завершился победой хозяев со счетом 3:1.
«Сибирь» — «Нефтехимик» 3:4
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Нефтехимик».
Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.
По ходу встречи «Сибирь» трижды вела в счете, однако в итоге пропустила две шайбы в заключительные пять минут третьего периода.
Дублем у хозяев отличился Николай Демидов, еще одну шайбу забросил Никита Михайлов. В составе гостей первый хет-трик сезона в КХЛ оформил Юусо Пуустинен, а победную шайбу на свой счет записал Дамир Шарипзянов.
Таким образом, «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение и остается единственной командой без набранных очков. У «Нефтехимика» 3 победы при трех поражениях и шестое место в таблице Восточной конференции.
«Барыс» — «Торпедо» — 4:1
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Торпедо».
Матч завершился победой хозяев льда со счетом 4:1.
У победителей отличились Патрис Кормье, Мэттью Фраттин, Брэндон Боченски и Андре Петтерсон. У нижегородцев единственную шайбу забросил Дмитрий Марковин.
После этой победы казахстанский клуб набрал шесть очков и занимает в Восточной конференции шестое место. У «Торпедо» — восемь очков и пятая строчка.
«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 4:5 Б
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс».
«Зеленое дерби» завершилось победой действующего чемпиона КХЛ в серии буллитов.
По ходу встречи «Ак Барс» уступал сперва 0:3, затем 1:4, однако отыгрался в третьем периоде. В серии буллитов победу казанцам принес Александр Бурмистров.
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» набрал 7 очков и занимает шестое место. «Салават Юлаев» (9 очков) идет на третьем месте.
«Витязь» — «Йокерит»
19:30 мск
СКА — «Спартак»
19:30 мск