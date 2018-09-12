«Амур» победил «Адмирал» в дальневосточном дерби

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске на «Платинум-Арене», завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

Уже на 7-й минуте Игорь Руденков вывел хозяев вперед. Спустя три минуты Томаш Зогорна удвоил перевес хабаровской команды, реализовав двойной численный перевес.

На 16-й минуте единственную шайбу гостей записал на свой счет Сергей Коньков.

В начале второго периода Александр Горшков в третий раз поразил ворота Никиты Серебрякова, установив окончательный счет.

«Амур» одержал первую победу в сезоне (2 очка), для «Адмирала» это четвертое поражение кряду (2 очка).