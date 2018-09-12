«Амур» победил «Адмирал» в дальневосточном дерби

Хоккеист «Амура»
ХК «Амур»
Встреча, которая прошла в Хабаровске на «Платинум-Арене», завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
Уже на 7-й минуте Игорь Руденков вывел хозяев вперед. Спустя три минуты Томаш Зогорна удвоил перевес хабаровской команды, реализовав двойной численный перевес.
На 16-й минуте единственную шайбу гостей записал на свой счет Сергей Коньков.
В начале второго периода Александр Горшков в третий раз поразил ворота Никиты Серебрякова, установив окончательный счет.
«Амур» одержал первую победу в сезоне (2 очка), для «Адмирала» это четвертое поражение кряду (2 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: Руденков — 1 (бол., Берестенников, Вяч. Ушенин), 6:03 — 1:0. Зогорна — 1 (бол., Воробьев, Вяч. Ушенин), 9:15 — 2:0. Коньков — 1 (Черников, Дьяков), 15:57 — 2:1. Горшков — 1 (Пьянов, Зогорна), 26:31 — 3:1Вратари: Аликин — Серебряков (59:24)Штраф: 8 — 16Броски: 37 (14+18+5) — 30 (14+11+5)