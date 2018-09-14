«Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»

«Сочи»
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В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Шон Коллинз и Эрик О'Делл.
У минчан единственный гол в активе Тему Пулккинена.
Хоккеисты «Сочи» одержали третью победу в шести матчах регулярного сезона, минское «Динамо» проиграло в пятый раз в шести встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Бочаров — 2 (бол., О`Делл), 9:20 — 0:1. Пулккинен — 3 (Павлович), 34:03 — 1:1. Коллинс — 2 (Старков), 54:26 — 1:2. О`Делл — 1 (п.в.), 59:54 — 1:3Вратари: Энрот (59:19 — 59:54) — БарулинБроски: 17 (2+11+4) — 27 (7+10+10)Штраф: 6 — 6