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    «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»

    КХЛ Динамо Минск Сочи
    Минское «Динамо» уступило ХК «Сочи» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Сочи»
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    В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Шон Коллинз и Эрик О'Делл.

    У минчан единственный гол в активе Тему Пулккинена.

    Хоккеисты «Сочи» одержали третью победу в шести матчах регулярного сезона, минское «Динамо» проиграло в пятый раз в шести встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Сочи» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Бочаров — 2 (бол., О`Делл), 9:20 — 0:1. Пулккинен — 3 (Павлович), 34:03 — 1:1. Коллинс — 2 (Старков), 54:26 — 1:2. О`Делл — 1 (п.в.), 59:54 — 1:3Вратари: Энрот (59:19 — 59:54) — БарулинБроски: 17 (2+11+4) — 27 (7+10+10)Штраф: 6 — 6
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