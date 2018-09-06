«Авангард» одержал третью победу подряд, обыграв «Северсталь»

«Авангард»
«Авангард»
В составе победителей шайбы на счету Максима Тальбо, Сергея Широкова, Анселя Галимова и Артём Манукян.
Хозяева ответили только голом Ивана Захарчука.
Для омичей это третья победа подряд на старте нового сезона с общей разницей забитых и пропущенных 13-2. У Череповца одна победа после трёх встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)
Голы: Тальбо — 2 (Пивцакин, Петров), 8:04 — 0:1. Широков — 3 (Зернов, Михеев), 14:57 — 0:2. Галимов — 2 (Березин, Стась), 15:52 — 0:3. Захарчук — 2, 19:08 — 1:3. Манукян — 2 (Бондарев, Пережогин), 21:33 — 1:4Вратари: Фурх (Магарилов, 21:33, Фурх, 28:14) — БобковБроски: 25 (8+11+6) — 23 (12+9+2)Штраф: 6 — 6