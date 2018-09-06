«Авангард» одержал третью победу подряд, обыграв «Северсталь»

Череповецкаяуступила омскому(1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы на счету Максима Тальбо, Сергея Широкова, Анселя Галимова и Артём Манукян.

Хозяева ответили только голом Ивана Захарчука.

Для омичей это третья победа подряд на старте нового сезона с общей разницей забитых и пропущенных 13-2. У Череповца одна победа после трёх встреч.