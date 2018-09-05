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    «Торпедо» победило минское «Динамо»

    КХЛ Торпедо Динамо Минск
    Нижегородское «Торпедо» обыграл минское «Динамо» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Торпедо»
    «Торпедо»
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    В составе победителей шайбы на счету Эндрю Кэлофа, Юрия Сергиенко и Дениса Баранцева.

    За минчан отличились Теэму Пулккинен и Кристиан Хенкель.

    7 сентября «Торпедо» примет дома «Витязь», а дружина Горди Дуайера встретится на выезде с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Пулккинен — 1, 8:18 — 0:1. Хенкель — 1 (А. Костицын, Хауден), 27:40 — 0:2. Кейлоф — 1 (Галузин, Боди), 36:40 — 1:2. Сергиенко — 1 (Макаренко, Шенфельд), 38:27 — 2:2. Баранцев — 1 (бол., Паршин), 41:35 — 3:2Вратари: Галимов — Энрот (59:40)Броски: 36 (19+11+6) — 41 (15+14+12)Штраф: 14 — 18
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