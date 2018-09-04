«Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» в овертайме

Череповецкаяпотерпела поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (4:5 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличились Александр Кадейкин, Максим Майоров, Дмитрий Кугрышев, Антон Бурдасов и Йоонас Кемппайнен, который поставил точку в овертайме.

«Северсталь» ответила голами Картера Эштона, Сергея Монахова, Даниила Вовченко и Юрия Трубачёва.

У Череповца одна победа в двух встречах, «Салават» в нынешнем сезоне ещё не проигрывал.