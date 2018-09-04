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    «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» в овертайме

    КХЛ Салават Юлаев Северсталь
    Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (4:5 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
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    В составе гостей отличились Александр Кадейкин, Максим Майоров, Дмитрий Кугрышев, Антон Бурдасов и Йоонас Кемппайнен, который поставил точку в овертайме.

    «Северсталь» ответила голами Картера Эштона, Сергея Монахова, Даниила Вовченко и Юрия Трубачёва.

    У Череповца одна победа в двух встречах, «Салават» в нынешнем сезоне ещё не проигрывал.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Эштон — 2 (Бумагин), 3:05 — 1:0. Кадейкин — 1, 4:46 — 1:1. Майоров — 1 (Сергеев), 7:29 — 1:2. Кугрышев — 1 (Осипов, Панин), 12:27 — 1:3. Монахов — 1 (Рыбин, Карлин), 22:00 — 2:3. Вовченко — 1 (Куляш, Захарчук), 31:06 — 3:3. Трубачев — 1 (Гераськин, Вовченко), 43:32 — 4:3. Бурдасов — 2, 59:33 — 4:4. Бурдасов — 3 (бол., Умарк), 64:12 — 4:5Вратари: Фурх — Метсола (59:20 — 59:33)Броски: 31 (11+13+7+0) — 28 (9+6+10+3)Штраф: 14 — 10
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