«Витязь» в гостях одолел «Нефтехимик»

Подмосковныйс минимальным счетом обыграл нижнекамскийв матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Автором единственной шайбы в этой встрече стал нападающий гостей Артем Швец-Роговой (41-я минута).

Подольский клуб не мог обыграть «Нефтехимик» с 2015 года.

В следующем матче, 5 сентября, команда из Нижнекамска примет на своем льду «Барыс», а «Витязь» в это же время отправится в Казань на матч с «Ак Барсом».