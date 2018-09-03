«Витязь» в гостях одолел «Нефтехимик»

Фрагмент матча
ХК «Нефтехимик»
Автором единственной шайбы в этой встрече стал нападающий гостей Артем Швец-Роговой (41-я минута).
Подольский клуб не мог обыграть «Нефтехимик» с 2015 года.
В следующем матче, 5 сентября, команда из Нижнекамска примет на своем льду «Барыс», а «Витязь» в это же время отправится в Казань на матч с «Ак Барсом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Швец-Роговой — 1 (Комаров), 40:26 — 0:1Вратари: Ежов (58:53) — ОртиоШтрафы: 4 — 10Броски: 30 (8+8+14) — 23 (5+5+13)