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    Двукратный обладатель Кубка Стэнли перешел в «Авангард»

    Авангард КХЛ Калгари Флэймз НХЛ Трансферы
    Известный канадский форвард Крис Верстиг перешел в омский «Авангард», информирует официальный сайт клуба.

    Крис Верстиг
    Крис Верстиг
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    Двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал с «ястребами» контракт на один сезон.

    «Верстиг — опытный мастер, который поможет нашей команде в атаке, особенно при игре в большинстве. Это умный нападающий, который крайне опасен около чужих ворот, обладает хорошим броском и голевым чутьем.

    В большинстве он в полной мере раскрывает свои сильные качества, может сыграть на любой позиции. Для нас было важно убедиться в том, что хоккеист полностью здоров, мы собрали всю возможную информацию, отправили игрока на обследование и получили отчет: все в полном порядке.

    Теперь ждем Криса в команде, его навыки станут примером в том числе и для нашей молодежи. Он знает, как побеждать, готов к требованиям нашего главного тренера, к активной игре. Ждем от нашего новичка как можно больше заброшенных шайб и результативных передач!», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

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    • В минувшем сезоне Верстиг выступал за «Калгари Флэймз». В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (3+5) очков. За карьеру в НХЛ он сыграл 643 матча и набрал 358 (149+209) баллов, в плей-офф в активе нападающего 93 игры и 48 (18+30) очков. 0

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