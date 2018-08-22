«Сибирь» усилилась защитником сборной Казахстана

заключила контракт с защитником сборной сообщается на сайте новосибирской команды.

29-летний защитник на протяжении 10 сезонов защищал цвета «Барыса». В 49 матчах регулярного чемпионата-2017/18 КХЛ набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «-1».

Всего за карьеру в лиге опытный защитник сыграл 489 матчей, в которых забросил 49 шайб и сделал 87 результативных передач.

В составе национальной сборной Казахстана Савченко выступал на четырех чемпионата мира в сильнейшей группе и набрал 6 (3+3) очков в 26 матчах.

Отметим, что в «Сибири» защитник не будет считаться легионером. 0