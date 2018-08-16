«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче

Ярославскийв товарищеском матче обыграл череповецкуюсо счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

В составе победителей дублями сумели отметиться Владислав Картаев и Данил Юртайкин, ещё одну шайбу забросил Денис Алексеев.

У череповецкого коллектива точные броски в свой актив записали Картер Эштон, Максим Рыбин и Денис Куляш.

Две недели назад череповецкий и ярославский клубы провели товарищескую встречу в необычном формате, когда было сыграно четыре периода по 20 минут с разными составами. «Локомотив» одержал уверенную победу со счётом 5:0.