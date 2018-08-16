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    «Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче

    КХЛ Локомотив Северсталь
    Ярославский «Локомотив» в товарищеском матче обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

    «Локомотив»
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    В составе победителей дублями сумели отметиться Владислав Картаев и Данил Юртайкин, ещё одну шайбу забросил Денис Алексеев.

    У череповецкого коллектива точные броски в свой актив записали Картер Эштон, Максим Рыбин и Денис Куляш.

    Две недели назад череповецкий и ярославский клубы провели товарищескую встречу в необычном формате, когда было сыграно четыре периода по 20 минут с разными составами. «Локомотив» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

    Товарищеский матч
    «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
    Голы: Эштон — 1 (Бойчак, Малевич), 15:03 — 0:1. Юртайкин — 1, 15:36 — 1:1. Алексеев — 2 (Черепанов, Локтионов), 28:58 — 2:1. Рыбин — 1 (Куляш), 31:49 — 2:2. Куляш — 3 (Трубачев, Вовченко), 34:19 — 2:3. Картаев — 3 (Ильенко, Е. Аверин), 41:30 — 3:3. Юртайкин — 2 (бол., Крунвалль, Контиола), 47:44 — 4:3. Картаев — 4 (п.в., Черепанов), 59:58 — 5:3Вратари: Салак — Магарилов (59:35)
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