ЦСКА подписал контракт с олимпийским чемпионом

заключил контракт с нападающим сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года.

27-летний Калинин пополнил состав ЦСКА вчера, 8 августа, в результате обмена из санкт-петербургского СКА на Андрея Кузьменко.

В минувшем сезоне форвард провёл за петербургских «армейцев» 49 игр в регулярном чемпионате, набрав в них 31 (15+16) очко. В шести матчах плей-офф Калинин сделал две голевые передачи.

В Пхенчхане в этом году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. В шести матчах на турнире в Пхенчхане Калинин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Также Сергей является чемпионом мира 2014 года. 0