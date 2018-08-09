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    ЦСКА подписал контракт с олимпийским чемпионом

    Трансферы КХЛ ЦСКА СКА
    ЦСКА заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

    Сергей Калинин
    Сергей Калинин
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    Соглашение рассчитано на четыре года.

    27-летний Калинин пополнил состав ЦСКА вчера, 8 августа, в результате обмена из санкт-петербургского СКА на Андрея Кузьменко.

    В минувшем сезоне форвард провёл за петербургских «армейцев» 49 игр в регулярном чемпионате, набрав в них 31 (15+16) очко. В шести матчах плей-офф Калинин сделал две голевые передачи.

    В Пхенчхане в этом году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. В шести матчах на турнире в Пхенчхане Калинин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Также Сергей является чемпионом мира 2014 года. 0

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