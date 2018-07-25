«Северсталь» представила новый логотип

представила логотип команды на сезон 2018/2019, информирует пресс-служба череповецкой команды.

На логотипе изображена рысь в желтой цветовой гамме на фоне темной стены.

«Представляем вам редизайн альтернативного логотипа хоккейного клуба "Северсталь". Наш талисман Рысь стал объёмнее, обрёл новые черты и полноценный характер!» — говорится в сообщении.

Первый матч в новом сезоне КХЛ «Северсталь» проведет 2 сентября против «Сибири». Во время межсезонья череповчане сыграют товарищеские матчи против «Локомотива», «Трактора», а так же примет участие в турнире имени Пучкова. 0