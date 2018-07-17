Чемпион мира перешел в нижегородское «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» сообщило о подписании контракта с чемпионjv мира 2017 года в составе сборной Швеции

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Детали соглашения не разглашаются.

«Мы очень рады, что удалось договориться о подписании контракта с Филипом Хольмом. Этот игрок в самом расцвете сил, чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции, имеет опыт игры в сильнейших лигах Европы и Северной Америки.

Уверен, что все его лучшие качества раскроются в полном объеме и в КХЛ.

На мой взгляд, в "Торпедо" подбирается очень крепкий и боевой состав. Первая проверка на прочность будет уже на Кубке губернатора, который стартует 5 августа», — заявил председателя правления клуба Дмитрий Сватковский.

В прошлом сезоне 26-летний хоккеист выступал в Северной Америке. На счету Хольма 1 матч за «Ванкувер», а также 66 игр в составе команд АХЛ «Ютика Кометс» и «Чикаго Вулвз» (13 шайб и 27 результативных передач). 0