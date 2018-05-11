ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел в финал Западной конференции

    Результат матча плей-офф НХЛ 11 мая

    НХЛ Виннипег Джетс Нэшвилл Предаторз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хоккеисты «Виннипега»
    Хоккеисты «Виннипега»
    nhl.com

    «Нэшвилл» — «Виннипег» 1:5

    «Виннипег» переиграл «Нэшвилл» в 7-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 5:1 (2:1 1:0 2:0).

    В составе победителей точными бросками отметились Тайлер Майерс, а также Пол Штястны и Марк Шайфли. У обоих по дублю. При этом лучшим стал голкипер Коннор Хеллебайк, отразивший 26 бросков из 37. У проигравших единственную шайбу забросил Пи Кей Суббэн.

    Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 9 минут 41 секунду, заблокировал бросок и совершил 3 силовых приёма.

    «Виннипег» выиграл серию со счетом 4:3. Его соперником в финале плей-офф Западной конференции станет дебютант лиги «Вегас».

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Седьмой матч
    «Нэшвилл» — «Виннипег» — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
    Голы: Майерс — 3 (Элерс, Штястны), 8:41 — 0:1. Штястны — 5 (Танев, Чиаро), 10:47 — 0:2. Суббан — 4 (бол., Джохансен, Форсберг), 15:54 — 1:2. Шайфли — 10 (Уилер, Коннор), 37:50 — 1:3. Штястны — 6 (бол., Лайне, Бафлин), 51:59 — 1:4. Шайфли — 11 (п.в., Коннор, Уилер), 57:27 — 1:5.Вратари: Ринне (Сарос, 10:47, 56:43 — 57:27) — Хеллебайк.Штраф: 2 — 6.Броски: 37 (10+6+21) — 24 (8+9+7).
    «Нэшвилл» — «Виннипег» 1:5
    «Нэшвилл» или «Виннипег» — кто выйдет в финал Западной конференции?«Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 11 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Кузнецов вывел «Вашингтон» в финал конференции, «Нэшвилл» разгромил «Виннипег»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 8 мая
    •
  • «Вегас» и «Тампа» в финалах конференций, новый тренер «Далласа», отличная неделя Василевского и Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • 11/05
    • Определились полуфинальные пары розыгрыша Кубка Стэнли
  • 08/05
    • Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
  • 06/05
    • Кузнецов – третья звезда дня в НХЛ
  • 02/05
    • Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в Торонто
    Подробный разбор
  • Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме
  • Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.
    •
  • Третий «сухарь». Сборная России не заметила Белоруссию
  • Сборная России снова поиздевалась над соперником в рамках чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • От России и Швейцарии можно ждать результативной игры
  • Россия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая
  • 1,98
    •
  • Канада обыграет Финляндию в основное время
  • Канада — Финляндия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая
  • 1,74
    •
    Хоккей. Главное
  • Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме
  • Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.
    •
  • НХЛ. Кузнецов вывел «Вашингтон» в финал конференции, «Нэшвилл» разгромил «Виннипег»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 8 мая
    •
  • Третий «сухарь». Сборная России не заметила Белоруссию
  • Сборная России снова поиздевалась над соперником в рамках чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
  • 12:39
    • Овечкин и Кузнецов стали претендентами на «Конн Смайт Трофи»
  • 08:24
    • Определились полуфинальные пары розыгрыша Кубка Стэнли
  • 23:49
    • Чехи нанесли сборной России первое поражение на ЧМ-2018
  • 23:28
    • Канада разгромила Норвегию в матче ЧМ-2018
  • 20:42
    • Титов станет новым главным тренером «Трактора»
  • 19:56
    • Сборная США в овертайме победила Латвию
  • 13:35
    • Гусев пропустит матч ЧМ-2018 с командой Чехии
  • 15:58
    • «Трактор» подписал шведского нападающего
  • 14:49
    • Российским журналистам перед матчем ЧМ-2018 запретили разговаривать с Пастрняком
  • 10/05
    • Капризов второй раз номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон