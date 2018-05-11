НХЛ. «Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел в финал Западной конференции

«Нэшвилл» — «Виннипег» 1:5

«Виннипег» переиграл «Нэшвилл» в 7-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 5:1 (2:1 1:0 2:0).

В составе победителей точными бросками отметились Тайлер Майерс, а также Пол Штястны и Марк Шайфли. У обоих по дублю. При этом лучшим стал голкипер Коннор Хеллебайк, отразивший 26 бросков из 37. У проигравших единственную шайбу забросил Пи Кей Суббэн.

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 9 минут 41 секунду, заблокировал бросок и совершил 3 силовых приёма.

«Виннипег» выиграл серию со счетом 4:3. Его соперником в финале плей-офф Западной конференции станет дебютант лиги «Вегас».

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Седьмой матч «Нэшвилл» — «Виннипег» — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) Голы: Майерс — 3 (Элерс, Штястны), 8:41 — 0:1. Штястны — 5 (Танев, Чиаро), 10:47 — 0:2. Суббан — 4 (бол., Джохансен, Форсберг), 15:54 — 1:2. Шайфли — 10 (Уилер, Коннор), 37:50 — 1:3. Штястны — 6 (бол., Лайне, Бафлин), 51:59 — 1:4. Шайфли — 11 (п.в., Коннор, Уилер), 57:27 — 1:5.Вратари: Ринне (Сарос, 10:47, 56:43 — 57:27) — Хеллебайк.Штраф: 2 — 6.Броски: 37 (10+6+21) — 24 (8+9+7).