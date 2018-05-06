Швеция обыграла Чехию на ЧМ-2018

победила(3:2) в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

В составе шведов отличились Рикард Ракелль, Маттиас Янмарк и Мика Зибанежад. На счету Раккеля также две результативных передачи.

За чехов шайбы забросили Филип Гронек и Томаш Гика.

Швеция и Чехия – соперники сборной России по группе А.