Швеция обыграла Чехию на ЧМ-2018

В составе шведов отличились Рикард Ракелль, Маттиас Янмарк и Мика Зибанежад. На счету Раккеля также две результативных передачи.
За чехов шайбы забросили Филип Гронек и Томаш Гика.
Швеция и Чехия – соперники сборной России по группе А.
ЧМ-2018. Группа А
Швеция – Чехия – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы: Ракелль – 2 (Янмарк, Линдхольм), 4:49 – 1:0. Янмарк – 2 (бол., Ракелль), 7:13 – 2:0. Гронек – 1 (бол., Червенка, Гика), 33:10 – 2:1. Зибанежад – 2 (Ракелль), 43:11 – 3:1. Гика – 1 (Факса), 55:46 – 3:2.Вратари: Хелльберг – Риттих (58:45).Броски: 27 (9+9+9) – 25 (8+6+11).Штраф: 12 – 10.