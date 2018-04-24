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    Cборная России в серии буллитов одолела Словакию на ЮЧМ-2018

    Сборная России Сборная Словакии
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    Россия — Словакия
    На фото:Россия — Словакия
    Сборная России (U18) в матче юниорского чемпионата мира по хоккею одержала победу по буллитам над командой Словакии — 6:5 Б.

    В составе российской сборной заброшенными шайбами сумели отметиться Даниил Мисюль, Александр Романов, Руслан Исхаков и Кирилл Марченко, оформивший дубль. Победный буллит реализовал Павел Дорофеев.

    У Словакии голы на свой счёт записали Максим Чайкович, Марцел Другош, Мартин Бучко, Даниэль Ткач и Михал Мразик.

    Подопечные Александра Зыбина заняли второе место в группе B и в четвертьфинале сыграют с командой США, которая ранее разгромила Белоруссию со счетом 8:0.

    Другие пары четвертьфинала выглядят так: Канада — Чехия, Швеция — Словакия и Финляндия — Белоруссия.

    Четвертьфиналы пройдут 26 апреля, полуфиналы — 28 апреля, матч за 3-е место — 29 апреля, финал — 30 апреля.

    ЧМ U18. Группа B
    Россия – Словакия – 6:5 Б (1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Чайкович – 1 (бол., Иленчик, Окульяр), 13:27 – 0:1. Длугош – 1 (бол., Сойка, Мразик), 15:00 – 0:2. Бучко – 1 (Ткач), 15:22 – 0:3. Марченко – 3 (Романов, Охотюк), 17:00 – 1:3. Ткач – 1 (Паулины), 28:59 – 1:4. Мисюль – 1 (бол., Малышев, Дорофеев), 32:01 – 2:4. Романов – 1 (Кизимов, Соркин), 33:32 – 3:4. Подколзин – 2 (Морозов), 34:00 – 4:4. Мразик – 1 (бол., Длугош, Дзуган), 47:50 – 4:5. Исхаков – 2 (Соркин, Спиридонов), 52:36 – 5:5.Победный буллит: Кизимов.Вратари: Мифтахов (Д. Исаев, 15:22) – Вылетелка.Броски: 44 (17+16+10+1) – 27 (11+5+7+4).
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