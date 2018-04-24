Cборная России в серии буллитов одолела Словакию на ЮЧМ-2018

в матче юниорского чемпионата мира по хоккею одержала победу по буллитам над— 6:5 Б.

В составе российской сборной заброшенными шайбами сумели отметиться Даниил Мисюль, Александр Романов, Руслан Исхаков и Кирилл Марченко, оформивший дубль. Победный буллит реализовал Павел Дорофеев.

У Словакии голы на свой счёт записали Максим Чайкович, Марцел Другош, Мартин Бучко, Даниэль Ткач и Михал Мразик.

Подопечные Александра Зыбина заняли второе место в группе B и в четвертьфинале сыграют с командой США, которая ранее разгромила Белоруссию со счетом 8:0.

Другие пары четвертьфинала выглядят так: Канада — Чехия, Швеция — Словакия и Финляндия — Белоруссия.

Четвертьфиналы пройдут 26 апреля, полуфиналы — 28 апреля, матч за 3-е место — 29 апреля, финал — 30 апреля.