«Автомобилист» достиг договоренности с тремя легионерами

Несколько известных легионеров пополнят состав «Автомобилиста» в грядущее межсезонье, утверждает «Чемпионат».

По информации издания, в екатеринбургскую команду перейдут Дэн Секстон, Стефан Да Коста и Найджел Доус, с которыми уже достигнута договоренность.

В нынешнем сезоне 33-летний Доус провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за астанинский «Барыс». Он набрал 55 (35+20) очков.

30-летний Секстон выступал за «Нефтехимик». В 52 матчах регулярного сезона он набрал 47 (12+35) очков, в 2 матчах плей-офф не набрал очков и заработал показатель полезности «-6».

28-летний Да Коста играл в Швейцарии за «Женеву-Серветт». В 28 матчах «регулярки» он забросил 8 шайб и сделал 17 голевых передач, в 5 играх плей-офф он набрал 4 (2+2) очка.