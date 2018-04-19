Чехия обыграла Швецию в матче Евротура

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ЦСКА подал признаки жизни «Армейцы» обыграли «Ак Барс» и сократили отставание в серии 10:07

ЦСКА сравняет счет в серии с «Ак Барсом» ЦСКА – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 20 апреля 1,82 Завтра в 19:30