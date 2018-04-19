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    Чехия обыграла Швецию в матче Евротура

    Евротур Чешские хоккейные игры Сборная Чехии Сборная Финляндии
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    Чехия — Швеция
    На фото:Чехия — Швеция
    Сборная Чехии обыграла команду Финляндии (3:1) в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

    За победителей шайбы забросили Филип Задина, Дмитрий Яшкин и Андрей Нестрашил.

    Единственный гол в составе Финляндии забил Антти Суомела.

    В следующем матче 21 апреля Финляндия встретится с российской сборной, в тот же день Чехия сыграет с командой Швеции.

    Евротур. Чешские хоккейные игры. 1-й тур
    Финляндия — Чехия — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Задина — 1 (бол., Скленичка), 9:05 — 0:1. Суомела — 1 (Някювя), 11:56 — 1:1. Яшкин — 1 (бол., Каут, Скленичка), 49:33 — 1:2. Нестрашил — 2 (п.в.), 59:15 — 1:3.Вратари: Кильпеляйнен (58:58 — 59:15) — Францоуз.Броски: 35 (11+15+9) — 34 (14+11+9).Штраф: 12 — 18.
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