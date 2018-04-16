«Витязь» продлил контракты с четырьмя игроками

Хоккейный клубзаключил новые соглашения с нападающим, защитникоми голкиперами. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Подольска.

Соглашение с Никулиным заключено на один год, с другими хоккеистами — на два.

32-летний Никулин в минувшем сезоне провел 48 поединков и набрал 25 (11 шайб + 14 передач) очков. 21-летний Воронков сыграл 46 поединков и записал на свой счет по одному голу и ассисту.

26-летний Сапрыкин выиграл 12 матчей из 35 при коэффициенте надёжности 2,66 и проценте отражённых бросков 92,1. 22-летний Самонов одержал 2 победы в 6 встречах, отражая 91,9% бросков и пропуская 2,73 шайбы за игру.

«Витязь» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в Западной конференции, одержав 21 победу при 35 поражениях.