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    НХЛ. «Нэшвилл» выиграл «Президент трофи», «Нью-Джерси» и «Коламбус» вышли в плей-офф

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Дэвилз Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Каролина Харрикейнз Детройт Ред Уингз Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз Бостон Брюинз Виннипег Джетс Калгари Флэймз Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс Ванкувер Кэнакс Аризона Койотс Лос-Анджелес Кингз Миннесота Уайлд Сан-Хосе Шаркс Колорадо Эвеланш
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    «Айлендерс» — «Рейнджерс» 2:1

    «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

    «Островитяне» одержали победу благодаря голам Томаса Хикки и Антони Бовилье, забросившего победную шайбу.

    За «рейнджеров» отличился Кевин Хейз.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 11-е место (78 очков), а «Рейнджерс» — 12-е (77 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Хэйс — 25 (бол., Шей, Цуккарелло), 4:25 — 0:1. Хикки — 5 (Барзал), 24:55 — 1:1. Бовилье — 21 (Лэдд, Нельсон), 27:27 — 2:1.Вратари: Галак — Павелец (58:35).Штраф: 8 — 4.Броски: 22 (8+5+9) — 35 (8+13+14).
    «Айлендерс» — «Рейнджерс» 2:1

    «Вашингтон» — «Нэшвилл» 3:4

    «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата.

    Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).

    По два балла за результативность в составе «Предаторз» набрали Кайл Туррис (0+2), Крэйг Смит (2+0), Райан Джохансен (1+1), Райан Эллис (0+2) и Роман Йози (1+1).

    Дублем и результативной передачей в составе «Вашингтона» отметился Евгений Кузнецов, на счету которого стало 82 очка (27+55) в 78 матчах сезона. Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне.

    Эта победа позволила «хищникам» впервые в истории выиграть «Президент трофи» за победу в «регулярке».

    «Нэшвилл» занимает первое место в Западной конференции (115 очков), «Вашингтон» идет третьим на Востоке (103 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» – «Нэшвилл» – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
    Голы: Смит – 24 (бол., Джохансен, Суббан), 4:17 – 0:1. Овечкин – 47 (бол., Кузнецов, Карлсон), 24:29 – 1:1. Кузнецов – 26 (бол., Бэкстрем, Оши), 26:47 – 2:1. Смит – 25 (Йоси, Террис), 34:03 – 2:2. Кузнецов – 27, 41:07 – 3:2. Йоси – 14 (бол., Эллис, Террис), 48:19 – 3:3. Джохансен – 15 (Арвидссон, Эллис), 54:33 – 3:4.Вратари: Грубауэр (57:50) – Сарос.Штраф: 4 – 10.Броски: 32 (6+17+9) – 29 (8+7+14).
    «Вашингтон» — «Нэшвилл» 3:4

    «Коламбус» — «Питтсбург» 4:5 ОТ

    «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1.

    Главным героем встречи стал нападающий «Пингвинз» Фил Кессел, набравший 3 очка (2+1) за результативность, чей гол в овертайме принес победу гостям.

    По шайбе забросили Патрик Хернквист, Крис Летанг и Конор Шири. Евгений Малкин отметился результативной передачей.

    Лучшим в составе «Блю Джекетс» стал нападающий Артемий Панарин, на счету которого 2 очка (0+2). Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43. По разу отличились Зак Веренски, Мэттью Калверт, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон.

    «Коламбус», несмотря на поражение, вышел в плей-офф НХЛ. Он занимает седьмое место в Восточной конференции (97 очков). «Питтсбург» идет пятым (98 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Питтсбург» 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Веренски — 16 (Дюбуа, Панарин), 5:11 — 1:0. Кессел — 32 (бол., Шульц, Кросби), 10:26 — 1:1. Колверт — 9 (Джонсон), 12:39 — 2:1. Хернквист — 28 (Шульц), 15:35 — 2:2. Дженнер — 13 (бол., Ванек, Милано), 26:35 — 3:2. Летанг — 9 (бол., Малкин, Хернквист), 42:58 — 3:3. Аткинсон — 24 (Дюбуа, Панарин), 48:25 — 4:3. Шири — 18 (Кессел), 52:16 — 4:4. Кессел — 33, 61:06 — 4:5.Вратари: Бобровский — Мюррей.Штраф: 6 — 6.Броски: 30 (10+11+8+1) — 43 (18+10+14+1).
    «Коламбус» — «Питтсбург» 4:5 ОТ

    «Нью-Джерси» — «Торонто» 2:1

    «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) и обеспечил себе место в плей-офф.

    Главным героем встречи стал нападающий «Дэвилз» Патрик Марун, сделавший 2 результативные передачи на Павела Заху и Майлза Вуда.

    Единственный точный бросок у «Мэйпл Лифс нанес Вильям Нюландер.

    В турнирной таблице Восточной конференции "Нью-Джерси" занимает шестое место (97 очков), а "Торонто" — четвертое (103 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Нюландер — 20 (бол., Марло, Мэттьюс), 6:56 — 0:1. Заха — 8 (Марун), 27:55 — 1:1. Вуд — 18 (Марун), 37:02 — 2:1.Вратари: Кинкейд — Андерсен (57:20 — 59:29, 59:36).Штраф: 4 — 4.Броски: 39 (14+14+11) — 32 (9+11+12).
    «Нью-Джерси» — «Торонто» 2:1

    «Филадельфия» — «Каролина» 4:3

    «Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграла «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).

    В составе победителей по шайбе забросили Михаэль Раффль, Иван Проворов, Клод Жиру и Якуб Ворачек.

    За гостей отличились Клас Дальбек, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. На счету Валентина Зыкова результативная передача.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает восьмое место (96 очков), а «Каролина» — десятое (81 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Каролина» — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
    Голы: Дальбек — 1 (Скиннер, Райан), 13:45 — 0:1. Раффль — 12, 14:38 — 1:1. Ахо — 29 (Зыков, Терявяйнен), 14:52 — 1:2. Проворов — 16 (Кутюрье, Гостисбеер), 34:56 — 2:2. Жиру — 31 (Кутюрье, Гостисбеер), 50:18 — 3:2. Стаал — 18 (Уильямс, Маккеоун), 53:41 — 3:3. Ворачек — 20 (Патрик, Гудас), 54:15 — 4:3.Вратари: Эллиотт — Дарлинг (58:29).Штраф: 6 — 4.Броски: 34 (15+13+6) — 22 (7+6+9).
    «Филадельфия» — «Каролина» 4:3

    «Детройт» — «Монреаль» 3:4

    «Детройт Ред Уингз» у себя дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).

    Главным героем встречи стал нападающий «Канадиенс» Николя Делорье, записавший на свой счет дубль. По разу отличились Брендан Галлахер и Арттури Лехконен.

    У «Ред Уингз» шайбы забросили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци и Даррен Хельм.

    «Детройт» занимает 13-е место в Восточной конференции (72 очка), а «Монреаль» — 14-е (71 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Монреаль» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Делорье — 9 (Юулсен, Алзнер), 5:46 — 0:1. Ларкин — 15 (Улле, Фрк), 18:50 — 1:1. Бертуцци — 7 (Зеттерберг, Крунвалль), 22:13 — 2:1. Галлахер — 31 (Друэн), 31:39 — 2:2. Делорье — 10, 34:39 — 2:3. Лехконен — 12 (Л. Шоу), 42:23 — 2:4. Хелм — 13 (Ларкин, Витковски), 43:09 — 3:4.Вратари: Коро (58:46 — 59:56) — Ниеми.Штраф: 2 — 6.Броски: 26 (8+11+7) — 28 (8+14+6).
    «Детройт» — «Монреаль» 3:4

    «Флорида» — «Бостон» 3:2

    «Флорида Пантерз» на домашнем льду победила «Бостон Брюинз» со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

    Победную шайбу в конце третьего периода на свой счет записал Джаред Макканн. Также у победителей отличились Александр Барков и Фрэнк Ватрано. Российский нападающий Евгений Дадонов отдал результативную передачу.

    За «Брюинз» шайбы забросили Райан Донато и Дэнтон Хайнен.

    «Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции (92 очка), а «Бостон» — второе (110 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Бостон» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Барков — 27 (Дадонов, Экблад), 7:42 — 1:0. Ватрано — 6 (Бьюгстад), 9:34 — 2:0. Донато — 5 (бол., Краг, Маршан), 15:19 — 2:1. Хейнен — 15 (Крейчи, Дебраск), 22:11 — 2:2. Маккэн — 9 (Матесон, Сивиур), 54:23 — 3:2.Вратари: Луонго — Раск (58:52 — 59:20, 59:30).Штраф: 4 — 6.Броски: 35 (11+14+10) — 28 (6+8+14).
    «Флорида» — «Бостон» 3:2

    «Виннипег» — «Калгари» 2:1

    «Виннипег Джетс» на домашней площадке переиграл «Калгари Флэймз» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

    Голами в составе «Джетс» отметились Блейк Уилер и Пол Штястны. Голкипер Коннор Хеллебайк отразил 31 бросок из 32.

    Единственную шайбу в составе «Флэймз» на свой счет записал Спенсер Фу.

    Эта победа позволила Виннипегу занять второе место в Западной конференции (112 очков). «Калгари» идет 11-м (82 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Калгари» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Уилер — 23 (Бафлин, Коннор), 19:13 — 1:0. Штястны — 16 (Чиаро, Элерс), 32:59 — 2:0. Фу — 1 (Стоун, Баклунд), 35:14 — 2:1.Вратари: Хеллебайк — Гиллис (59:00).Штраф: 6 — 10.Броски: 26 (8+9+9) — 32 (15+10+7).
    «Виннипег» — «Калгари» 2:1

    «Эдмонтон» — «Вегас» 4:3

    «Эдмонтон Ойлерз» при поддержке родных трибун переиграл «Вегас Голден Найтс» – 4:3 (1:0, 0:2, 3:1).

    Лучшим игроком матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, на счету которого три результативные передачи. Голами в составе «Ойлерз» отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтт Беннинг, Майкл Каммальери и Тай Ратти.

    За гостей отличились Брейден Макнэбб, Брэндон Пирри и Оскар Линдберг.

    В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 13-е место (76 очков), а «Вегас» — третье (109 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Вегас» — 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
    Голы: Ньюджент-Хопкинс — 23 (Рэтти, Макдэвид), 7:03 — 1:0. Макнэбб — 5 (Белльмар, Карпентер), 22:00 — 1:1. Пирри — 3 (Так), 24:47 — 1:2. Беннинг — 6 (Стром, Каджула), 41:49 — 2:2. Каммаллери — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 50:07 — 3:2. Рэтти — 5 (Макдэвид), 53:15 — 4:2. Линдберг — 9 (Теодор), 54:37 — 4:3.Вратари: Тэлбот — Суббан (58:12).Штраф: 4 — 6.Броски: 33 (8+13+12) — 33 (9+11+13).
    «Эдмонтон» — «Вегас» 4:3

    «Ванкувер» — «Аризона» 4:3 ОТ

    «Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата вырвал победу у «Аризоны Койотс» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0).

    Легенды «Кэнакс» Даниэль и Хенрик Седины провели свой последний матч на домашнем льду, на котором играли с сезона 2000/01.

    Именно Даниэль и стал главной звездой матча. Оформив дубль, он поставил точку в овертайме. Еще по разу в составе победителей отличились Джейк Виртанен и Брендан Лейпсик.

    В составе гостей успех праздновали Кристиан Фишер, Дерек Степан и Дилан Строум.

    «Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции (72 очка), а «Аризона» — 15-е (70 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» – «Аризона» – 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Фишер – 15, 3:44 – 0:1. Д. Седин – 22 (Эдлер, Х. Седин), 20:33 – 1:1. Степан – 14 (Паник, Келлер), 35:11 – 1:2. Стром – 4 (Доми, Шенн), 37:12 – 1:3. Виртанен – 10 (Хорват), 41:17 – 2:3. Лейпсик – 5, 48:15 – 3:3. Д. Седин – 23 (бол., Х. Седин, Эдлер), 62:33 – 4:3.Вратари: Маркстрем – Кюмпер.Штраф: 4 – 6.Броски: 40 (11+11+15+3) – 19 (7+11+0+1).
    «Ванкувер» — «Аризона» 4:3 ОТ

    «Лос-Анджелес» — «Миннесота» 5:4 ОТ

    «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в домашнем матче. Встреча завершилась со счетом 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0).

    В составе победителей четыре гола, один из которых победный в овертайме, записал на свой счёт Дастин Браун. Еще один точный бросок на счету Тобиаса Ридера.

    За «Уайлд» результативными бросками отметились Райан Мнрфи, Мэтт Дамба, Эрик Стаал и Нейт Проссер.

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает шестое место (98 очков), а «Миннесота» — пятое (99 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Браун — 25 (Фолин, Пирсон), 0:55 — 1:0. Мерфи — 2 (Силер, Винник), 3:12 — 1:1. Дамба — 14 (Гранлунд, Койву), 5:02 — 1:2. Браун — 26 (бол., Картер, Даути), 27:42 — 2:2. Ридер — 12 (Фолин, Брикли), 32:57 — 3:2. Браун — 27 (Пирсон, Мартинес), 39:10 — 4:2. Стаал — 41 (Дамба, Койву), 45:42 — 4:3. Проссер — 3 (мен., Койву, Гранлунд), 49:24 — 4:4. Браун — 28 (Копитар), 60:23 — 5:4.Вратари: Куик — Стэлок (45:13 — 45:42).Штраф: 8 — 18.Броски: 28 (7+14+5+2) — 27 (10+4+13+0).
    «Лос-Анджелес» — «Миннесота» 5:4 ОТ

    «Сан-Хосе» — «Колорадо» 4:2

    «Сан-Хосе Шаркс» при поддержке родных трибун обыграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).

    В составе победителей по разу отличились Джастин Браун, Логан Кутюр, Йоонас Донской и Томаш Гертл, поразивший пустые ворота.

    У «лавин» успех праздновали Микко Рантанен и Блейк Комо.

    «Сан-Хосе» занимает четвертое место в Западной конференции (100 очков), а «Колорадо» — восьмое (93 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
    Голы: Браун — 5 (Кутюр, Бедкер), 2:58 — 1:0. Рантанен — 29 (бол., Маккиннон, Бэрри), 44:43 — 1:1. Кутюр — 34 (бол., Лабанк, Павелски), 46:00 — 2:1. Донской — 14 (Демело, Диллон), 50:14 — 3:1. Комо — 13 (Варсофски, Нието), 53:06 — 3:2. Хертл — 22 (п.в.), 59:58 — 4:2.Вратари: Джонс — Бернье (58:18 — 59:06, 59:29 — 59:58).Штраф: 2 — 4.Броски: 36 (11+13+12) — 25 (7+9+9).
    «Сан-Хосе» — «Колорадо» 4:2
    «Филадельфия» обыграет «Рейнджерс» и гарантирует плей-офф«Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
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