НХЛ. «Нэшвилл» выиграл «Президент трофи», «Нью-Джерси» и «Коламбус» вышли в плей-офф

«Айлендерс» — «Рейнджерс» 2:1

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

«Островитяне» одержали победу благодаря голам Томаса Хикки и Антони Бовилье, забросившего победную шайбу.

За «рейнджеров» отличился Кевин Хейз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 11-е место (78 очков), а «Рейнджерс» — 12-е (77 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Голы: Хэйс — 25 (бол., Шей, Цуккарелло), 4:25 — 0:1. Хикки — 5 (Барзал), 24:55 — 1:1. Бовилье — 21 (Лэдд, Нельсон), 27:27 — 2:1.Вратари: Галак — Павелец (58:35).Штраф: 8 — 4.Броски: 22 (8+5+9) — 35 (8+13+14).

«Айлендерс» — «Рейнджерс» 2:1

«Вашингтон» — «Нэшвилл» 3:4

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата.

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).

По два балла за результативность в составе «Предаторз» набрали Кайл Туррис (0+2), Крэйг Смит (2+0), Райан Джохансен (1+1), Райан Эллис (0+2) и Роман Йози (1+1).

Дублем и результативной передачей в составе «Вашингтона» отметился Евгений Кузнецов, на счету которого стало 82 очка (27+55) в 78 матчах сезона. Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне.

Эта победа позволила «хищникам» впервые в истории выиграть «Президент трофи» за победу в «регулярке».

«Нэшвилл» занимает первое место в Западной конференции (115 очков), «Вашингтон» идет третьим на Востоке (103 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» – «Нэшвилл» – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) Голы: Смит – 24 (бол., Джохансен, Суббан), 4:17 – 0:1. Овечкин – 47 (бол., Кузнецов, Карлсон), 24:29 – 1:1. Кузнецов – 26 (бол., Бэкстрем, Оши), 26:47 – 2:1. Смит – 25 (Йоси, Террис), 34:03 – 2:2. Кузнецов – 27, 41:07 – 3:2. Йоси – 14 (бол., Эллис, Террис), 48:19 – 3:3. Джохансен – 15 (Арвидссон, Эллис), 54:33 – 3:4.Вратари: Грубауэр (57:50) – Сарос.Штраф: 4 – 10.Броски: 32 (6+17+9) – 29 (8+7+14).

«Вашингтон» — «Нэшвилл» 3:4

«Коламбус» — «Питтсбург» 4:5 ОТ

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1.

Главным героем встречи стал нападающий «Пингвинз» Фил Кессел, набравший 3 очка (2+1) за результативность, чей гол в овертайме принес победу гостям.

По шайбе забросили Патрик Хернквист, Крис Летанг и Конор Шири. Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Лучшим в составе «Блю Джекетс» стал нападающий Артемий Панарин, на счету которого 2 очка (0+2). Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43. По разу отличились Зак Веренски, Мэттью Калверт, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон.

«Коламбус», несмотря на поражение, вышел в плей-офф НХЛ. Он занимает седьмое место в Восточной конференции (97 очков). «Питтсбург» идет пятым (98 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Питтсбург» 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1) Голы: Веренски — 16 (Дюбуа, Панарин), 5:11 — 1:0. Кессел — 32 (бол., Шульц, Кросби), 10:26 — 1:1. Колверт — 9 (Джонсон), 12:39 — 2:1. Хернквист — 28 (Шульц), 15:35 — 2:2. Дженнер — 13 (бол., Ванек, Милано), 26:35 — 3:2. Летанг — 9 (бол., Малкин, Хернквист), 42:58 — 3:3. Аткинсон — 24 (Дюбуа, Панарин), 48:25 — 4:3. Шири — 18 (Кессел), 52:16 — 4:4. Кессел — 33, 61:06 — 4:5.Вратари: Бобровский — Мюррей.Штраф: 6 — 6.Броски: 30 (10+11+8+1) — 43 (18+10+14+1).

«Коламбус» — «Питтсбург» 4:5 ОТ

«Нью-Джерси» — «Торонто» 2:1

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) и обеспечил себе место в плей-офф.

Главным героем встречи стал нападающий «Дэвилз» Патрик Марун, сделавший 2 результативные передачи на Павела Заху и Майлза Вуда.

Единственный точный бросок у «Мэйпл Лифс нанес Вильям Нюландер.

В турнирной таблице Восточной конференции "Нью-Джерси" занимает шестое место (97 очков), а "Торонто" — четвертое (103 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Голы: Нюландер — 20 (бол., Марло, Мэттьюс), 6:56 — 0:1. Заха — 8 (Марун), 27:55 — 1:1. Вуд — 18 (Марун), 37:02 — 2:1.Вратари: Кинкейд — Андерсен (57:20 — 59:29, 59:36).Штраф: 4 — 4.Броски: 39 (14+14+11) — 32 (9+11+12).

«Нью-Джерси» — «Торонто» 2:1

«Филадельфия» — «Каролина» 4:3

«Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграла «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).

В составе победителей по шайбе забросили Михаэль Раффль, Иван Проворов, Клод Жиру и Якуб Ворачек.

За гостей отличились Клас Дальбек, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. На счету Валентина Зыкова результативная передача.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает восьмое место (96 очков), а «Каролина» — десятое (81 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Каролина» — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) Голы: Дальбек — 1 (Скиннер, Райан), 13:45 — 0:1. Раффль — 12, 14:38 — 1:1. Ахо — 29 (Зыков, Терявяйнен), 14:52 — 1:2. Проворов — 16 (Кутюрье, Гостисбеер), 34:56 — 2:2. Жиру — 31 (Кутюрье, Гостисбеер), 50:18 — 3:2. Стаал — 18 (Уильямс, Маккеоун), 53:41 — 3:3. Ворачек — 20 (Патрик, Гудас), 54:15 — 4:3.Вратари: Эллиотт — Дарлинг (58:29).Штраф: 6 — 4.Броски: 34 (15+13+6) — 22 (7+6+9).

«Филадельфия» — «Каролина» 4:3

«Детройт» — «Монреаль» 3:4

«Детройт Ред Уингз» у себя дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).

Главным героем встречи стал нападающий «Канадиенс» Николя Делорье, записавший на свой счет дубль. По разу отличились Брендан Галлахер и Арттури Лехконен.

У «Ред Уингз» шайбы забросили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци и Даррен Хельм.

«Детройт» занимает 13-е место в Восточной конференции (72 очка), а «Монреаль» — 14-е (71 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Монреаль» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Голы: Делорье — 9 (Юулсен, Алзнер), 5:46 — 0:1. Ларкин — 15 (Улле, Фрк), 18:50 — 1:1. Бертуцци — 7 (Зеттерберг, Крунвалль), 22:13 — 2:1. Галлахер — 31 (Друэн), 31:39 — 2:2. Делорье — 10, 34:39 — 2:3. Лехконен — 12 (Л. Шоу), 42:23 — 2:4. Хелм — 13 (Ларкин, Витковски), 43:09 — 3:4.Вратари: Коро (58:46 — 59:56) — Ниеми.Штраф: 2 — 6.Броски: 26 (8+11+7) — 28 (8+14+6).

«Детройт» — «Монреаль» 3:4

«Флорида» — «Бостон» 3:2

«Флорида Пантерз» на домашнем льду победила «Бостон Брюинз» со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Победную шайбу в конце третьего периода на свой счет записал Джаред Макканн. Также у победителей отличились Александр Барков и Фрэнк Ватрано. Российский нападающий Евгений Дадонов отдал результативную передачу.

За «Брюинз» шайбы забросили Райан Донато и Дэнтон Хайнен.

«Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции (92 очка), а «Бостон» — второе (110 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Бостон» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) Голы: Барков — 27 (Дадонов, Экблад), 7:42 — 1:0. Ватрано — 6 (Бьюгстад), 9:34 — 2:0. Донато — 5 (бол., Краг, Маршан), 15:19 — 2:1. Хейнен — 15 (Крейчи, Дебраск), 22:11 — 2:2. Маккэн — 9 (Матесон, Сивиур), 54:23 — 3:2.Вратари: Луонго — Раск (58:52 — 59:20, 59:30).Штраф: 4 — 6.Броски: 35 (11+14+10) — 28 (6+8+14).

«Флорида» — «Бостон» 3:2

«Виннипег» — «Калгари» 2:1

«Виннипег Джетс» на домашней площадке переиграл «Калгари Флэймз» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Голами в составе «Джетс» отметились Блейк Уилер и Пол Штястны. Голкипер Коннор Хеллебайк отразил 31 бросок из 32.

Единственную шайбу в составе «Флэймз» на свой счет записал Спенсер Фу.

Эта победа позволила Виннипегу занять второе место в Западной конференции (112 очков). «Калгари» идет 11-м (82 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Калгари» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Уилер — 23 (Бафлин, Коннор), 19:13 — 1:0. Штястны — 16 (Чиаро, Элерс), 32:59 — 2:0. Фу — 1 (Стоун, Баклунд), 35:14 — 2:1.Вратари: Хеллебайк — Гиллис (59:00).Штраф: 6 — 10.Броски: 26 (8+9+9) — 32 (15+10+7).

«Виннипег» — «Калгари» 2:1

«Эдмонтон» — «Вегас» 4:3

«Эдмонтон Ойлерз» при поддержке родных трибун переиграл «Вегас Голден Найтс» – 4:3 (1:0, 0:2, 3:1).

Лучшим игроком матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, на счету которого три результативные передачи. Голами в составе «Ойлерз» отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтт Беннинг, Майкл Каммальери и Тай Ратти.

За гостей отличились Брейден Макнэбб, Брэндон Пирри и Оскар Линдберг.

В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 13-е место (76 очков), а «Вегас» — третье (109 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Вегас» — 4:3 (1:0, 0:2, 3:1) Голы: Ньюджент-Хопкинс — 23 (Рэтти, Макдэвид), 7:03 — 1:0. Макнэбб — 5 (Белльмар, Карпентер), 22:00 — 1:1. Пирри — 3 (Так), 24:47 — 1:2. Беннинг — 6 (Стром, Каджула), 41:49 — 2:2. Каммаллери — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 50:07 — 3:2. Рэтти — 5 (Макдэвид), 53:15 — 4:2. Линдберг — 9 (Теодор), 54:37 — 4:3.Вратари: Тэлбот — Суббан (58:12).Штраф: 4 — 6.Броски: 33 (8+13+12) — 33 (9+11+13).

«Эдмонтон» — «Вегас» 4:3

«Ванкувер» — «Аризона» 4:3 ОТ

«Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата вырвал победу у «Аризоны Койотс» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0).

Легенды «Кэнакс» Даниэль и Хенрик Седины провели свой последний матч на домашнем льду, на котором играли с сезона 2000/01.

Именно Даниэль и стал главной звездой матча. Оформив дубль, он поставил точку в овертайме. Еще по разу в составе победителей отличились Джейк Виртанен и Брендан Лейпсик.

В составе гостей успех праздновали Кристиан Фишер, Дерек Степан и Дилан Строум.

«Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции (72 очка), а «Аризона» — 15-е (70 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» – «Аризона» – 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) Голы: Фишер – 15, 3:44 – 0:1. Д. Седин – 22 (Эдлер, Х. Седин), 20:33 – 1:1. Степан – 14 (Паник, Келлер), 35:11 – 1:2. Стром – 4 (Доми, Шенн), 37:12 – 1:3. Виртанен – 10 (Хорват), 41:17 – 2:3. Лейпсик – 5, 48:15 – 3:3. Д. Седин – 23 (бол., Х. Седин, Эдлер), 62:33 – 4:3.Вратари: Маркстрем – Кюмпер.Штраф: 4 – 6.Броски: 40 (11+11+15+3) – 19 (7+11+0+1).

«Ванкувер» — «Аризона» 4:3 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 5:4 ОТ

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в домашнем матче. Встреча завершилась со счетом 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0).

В составе победителей четыре гола, один из которых победный в овертайме, записал на свой счёт Дастин Браун. Еще один точный бросок на счету Тобиаса Ридера.

За «Уайлд» результативными бросками отметились Райан Мнрфи, Мэтт Дамба, Эрик Стаал и Нейт Проссер.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает шестое место (98 очков), а «Миннесота» — пятое (99 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0) Голы: Браун — 25 (Фолин, Пирсон), 0:55 — 1:0. Мерфи — 2 (Силер, Винник), 3:12 — 1:1. Дамба — 14 (Гранлунд, Койву), 5:02 — 1:2. Браун — 26 (бол., Картер, Даути), 27:42 — 2:2. Ридер — 12 (Фолин, Брикли), 32:57 — 3:2. Браун — 27 (Пирсон, Мартинес), 39:10 — 4:2. Стаал — 41 (Дамба, Койву), 45:42 — 4:3. Проссер — 3 (мен., Койву, Гранлунд), 49:24 — 4:4. Браун — 28 (Копитар), 60:23 — 5:4.Вратари: Куик — Стэлок (45:13 — 45:42).Штраф: 8 — 18.Броски: 28 (7+14+5+2) — 27 (10+4+13+0).

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 5:4 ОТ

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 4:2

«Сан-Хосе Шаркс» при поддержке родных трибун обыграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).

В составе победителей по разу отличились Джастин Браун, Логан Кутюр, Йоонас Донской и Томаш Гертл, поразивший пустые ворота.

У «лавин» успех праздновали Микко Рантанен и Блейк Комо.

«Сан-Хосе» занимает четвертое место в Западной конференции (100 очков), а «Колорадо» — восьмое (93 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) Голы: Браун — 5 (Кутюр, Бедкер), 2:58 — 1:0. Рантанен — 29 (бол., Маккиннон, Бэрри), 44:43 — 1:1. Кутюр — 34 (бол., Лабанк, Павелски), 46:00 — 2:1. Донской — 14 (Демело, Диллон), 50:14 — 3:1. Комо — 13 (Варсофски, Нието), 53:06 — 3:2. Хертл — 22 (п.в.), 59:58 — 4:2.Вратари: Джонс — Бернье (58:18 — 59:06, 59:29 — 59:58).Штраф: 2 — 4.Броски: 36 (11+13+12) — 25 (7+9+9).