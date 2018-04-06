НХЛ. «Нэшвилл» выиграл «Президент трофи», «Нью-Джерси» и «Коламбус» вышли в плей-офф

«Айлендерс» — «Рейнджерс» 2:1
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
«Островитяне» одержали победу благодаря голам Томаса Хикки и Антони Бовилье, забросившего победную шайбу.
За «рейнджеров» отличился Кевин Хейз.
В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 11-е место (78 очков), а «Рейнджерс» — 12-е (77 очков).
«Вашингтон» — «Нэшвилл» 3:4
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата.
Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).
По два балла за результативность в составе «Предаторз» набрали Кайл Туррис (0+2), Крэйг Смит (2+0), Райан Джохансен (1+1), Райан Эллис (0+2) и Роман Йози (1+1).
Дублем и результативной передачей в составе «Вашингтона» отметился Евгений Кузнецов, на счету которого стало 82 очка (27+55) в 78 матчах сезона. Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне.
Эта победа позволила «хищникам» впервые в истории выиграть «Президент трофи» за победу в «регулярке».
«Нэшвилл» занимает первое место в Западной конференции (115 очков), «Вашингтон» идет третьим на Востоке (103 очка).
«Коламбус» — «Питтсбург» 4:5 ОТ
«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1.
Главным героем встречи стал нападающий «Пингвинз» Фил Кессел, набравший 3 очка (2+1) за результативность, чей гол в овертайме принес победу гостям.
По шайбе забросили Патрик Хернквист, Крис Летанг и Конор Шири. Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Лучшим в составе «Блю Джекетс» стал нападающий Артемий Панарин, на счету которого 2 очка (0+2). Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43. По разу отличились Зак Веренски, Мэттью Калверт, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон.
«Коламбус», несмотря на поражение, вышел в плей-офф НХЛ. Он занимает седьмое место в Восточной конференции (97 очков). «Питтсбург» идет пятым (98 очков).
«Нью-Джерси» — «Торонто» 2:1
«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) и обеспечил себе место в плей-офф.
Главным героем встречи стал нападающий «Дэвилз» Патрик Марун, сделавший 2 результативные передачи на Павела Заху и Майлза Вуда.
Единственный точный бросок у «Мэйпл Лифс нанес Вильям Нюландер.
В турнирной таблице Восточной конференции "Нью-Джерси" занимает шестое место (97 очков), а "Торонто" — четвертое (103 очка).
«Филадельфия» — «Каролина» 4:3
«Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграла «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).
В составе победителей по шайбе забросили Михаэль Раффль, Иван Проворов, Клод Жиру и Якуб Ворачек.
За гостей отличились Клас Дальбек, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. На счету Валентина Зыкова результативная передача.
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает восьмое место (96 очков), а «Каролина» — десятое (81 очко).
«Детройт» — «Монреаль» 3:4
«Детройт Ред Уингз» у себя дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).
Главным героем встречи стал нападающий «Канадиенс» Николя Делорье, записавший на свой счет дубль. По разу отличились Брендан Галлахер и Арттури Лехконен.
У «Ред Уингз» шайбы забросили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци и Даррен Хельм.
«Детройт» занимает 13-е место в Восточной конференции (72 очка), а «Монреаль» — 14-е (71 очко).
«Флорида» — «Бостон» 3:2
«Флорида Пантерз» на домашнем льду победила «Бостон Брюинз» со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).
Победную шайбу в конце третьего периода на свой счет записал Джаред Макканн. Также у победителей отличились Александр Барков и Фрэнк Ватрано. Российский нападающий Евгений Дадонов отдал результативную передачу.
За «Брюинз» шайбы забросили Райан Донато и Дэнтон Хайнен.
«Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции (92 очка), а «Бостон» — второе (110 очков).
«Виннипег» — «Калгари» 2:1
«Виннипег Джетс» на домашней площадке переиграл «Калгари Флэймз» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Голами в составе «Джетс» отметились Блейк Уилер и Пол Штястны. Голкипер Коннор Хеллебайк отразил 31 бросок из 32.
Единственную шайбу в составе «Флэймз» на свой счет записал Спенсер Фу.
Эта победа позволила Виннипегу занять второе место в Западной конференции (112 очков). «Калгари» идет 11-м (82 очка).
«Эдмонтон» — «Вегас» 4:3
«Эдмонтон Ойлерз» при поддержке родных трибун переиграл «Вегас Голден Найтс» – 4:3 (1:0, 0:2, 3:1).
Лучшим игроком матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, на счету которого три результативные передачи. Голами в составе «Ойлерз» отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтт Беннинг, Майкл Каммальери и Тай Ратти.
За гостей отличились Брейден Макнэбб, Брэндон Пирри и Оскар Линдберг.
В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 13-е место (76 очков), а «Вегас» — третье (109 очков).
«Ванкувер» — «Аризона» 4:3 ОТ
«Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата вырвал победу у «Аризоны Койотс» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0).
Легенды «Кэнакс» Даниэль и Хенрик Седины провели свой последний матч на домашнем льду, на котором играли с сезона 2000/01.
Именно Даниэль и стал главной звездой матча. Оформив дубль, он поставил точку в овертайме. Еще по разу в составе победителей отличились Джейк Виртанен и Брендан Лейпсик.
В составе гостей успех праздновали Кристиан Фишер, Дерек Степан и Дилан Строум.
«Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции (72 очка), а «Аризона» — 15-е (70 очков).
«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 5:4 ОТ
«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в домашнем матче. Встреча завершилась со счетом 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0).
В составе победителей четыре гола, один из которых победный в овертайме, записал на свой счёт Дастин Браун. Еще один точный бросок на счету Тобиаса Ридера.
За «Уайлд» результативными бросками отметились Райан Мнрфи, Мэтт Дамба, Эрик Стаал и Нейт Проссер.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает шестое место (98 очков), а «Миннесота» — пятое (99 очков).
«Сан-Хосе» — «Колорадо» 4:2
«Сан-Хосе Шаркс» при поддержке родных трибун обыграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).
В составе победителей по разу отличились Джастин Браун, Логан Кутюр, Йоонас Донской и Томаш Гертл, поразивший пустые ворота.
У «лавин» успех праздновали Микко Рантанен и Блейк Комо.
«Сан-Хосе» занимает четвертое место в Западной конференции (100 очков), а «Колорадо» — восьмое (93 очка).