НХЛ. «Вашингтон» победил «Сент-Луис», голы Овечкина и Тарасенко

«Торонто» — «Баффало» 5:2

«Торонто» на своем льду разгромил «Баффало» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1).

У «Мэйпл Лифс» дубли оформили Остон Мэттьюс (26-я 47-я минуты) и Вильям Нюландер (28, 31), еще одну шайбу забросил Андреас Юнссон (6). У «Сэйбрз» забивали Сэм Райнхарт (23) и Джейсон Поменвиль (43).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Баффало» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) Голы: 1:0 – Юнссон (Плеканец, Полак) – 05:44 (5x5), 1:1 – Райнхарт (Ристолайнен, О'Райлли) – 22:27 (5x4), 2:1 – Мэттьюс (Райлли, Юнссон) – 25:01 (5x4), 3:1 – Нюландер (Мэттьюс) – 27:39 (5x5), 4:1 – Нюландер (Хайман) – 30:32 (5x5), 4:2 – Поменвиль (Баптист, Сканделла) – 42:56 (5x4), 5:2 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 46:29 (5x4)Вратари: Макэлхинни — Джонсон.Штраф: 10 — 6.Броски: 36 (12+15+9) — 34 (9+10+15).

«Торонто» — «Баффало» 5:2

«Оттава» — «Виннипег» 5:6

«Оттава» и «Виннипег» забросили 11 шайб на двоих — 5:6 (1:3, 2:2, 2:1).

Победу «Джетс» принесли Эндрю Копп (3-я минута), Джош Моррисси (12), Блейк Уилер (12, 33), Брэндон Танев (27) и Мэтью Перро (55).

В составе «Сенаторз» дубли на счету Тома Шабо (19, 32) и Мэтта Дюшейна (22, 59), автором еще одной шайбы стал Кристиан Воланин (45). Капитан команды Эрик Карлссон отметился тремя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Виннипег» — 5:6 (1:3, 2:2, 2:1) Голы: 0:1 – Копп (Троуба, Лаури) – 02:42 (5x5), 0:2 – Моррисси (Лаури, Копп) – 11:36 (5x5), 0:3 – Уилер (Шайфли, Коннор) – 11:57 (5x5), 1:3 – Шабо (Дюшейн, Карлссон) – 18:26 (5x5), 2:3 – Дюшейн (Карлссон, Хоффман) – 21:28 (5x4), 2:4 – Танев – 26:25 (4x5), 3:4 – Шабо (Уайт, Хоффман) – 31:58 (5x5), 3:5 – Уилер (Шайфли) – 32:46 (5x5), 4:5 – Воланин (Дзингел, Хоффман) – 44:47 (5x5), 4:6 – Перро (Элерс, Майерс) – 54:38 (5x4), 5:6 – Дюшейн (Карлссон, Шабо) – 58:55 (6x3)Вратари: Андерсон (57:13 — 57:15, 58:34 — 58:55, 59:08) — Хеллебайк.Штраф: 10 — 14.Броски: 37 (11+13+13) — 40 (13+13+14).

«Оттава» — «Виннипег» 5:6

«Флорида» — «Каролина» 3:2

«Флорида» одержала победу над «Каролиной» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

У «Пантерз» шайбы забросили Маккензи Уэегар (5-я минута), Евгений Дадонов (20) и Александер Петрович (53). У гостей голы забили Тревор ван Римсдайк (4) и Дерек Райан (34).

Российский нападающий «Каролины» Валентин Зыков провел на льду 15 минут 36 секунд и нанес 1 удар по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Каролина» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) Голы: 0:1 – ван Римсдайк (Макгинн, Уильямс) – 03:47 (5x5), 1:1 – Уигар (Макканн, Мальгин) – 04:03 (5x5), 2:1 – Дадонов (Трочек, Барков) – 19:50 (5x4), 2:2 – Райан (Стемпняк, Дальбек) – 33:48 (5x5), 3:2 – Петрович (Барков, Севьюр) – 52:02 (5x5)Вратари: Луонго — Дарлинг (57:35).Штраф: 9 — 21.Броски: 35 (19+8+8) — 29 (10+10+9).

«Флорида» — «Каролина» 3:2

«Миннесота» — «Эдмонтон» 3:0

«Миннесота» на своем льду победила «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

В составе «Уайлд» дубль оформил Зак Паризе (4-я и 29-я минуты), голом в пустые ворота отметился Йоэль Эрикссон Эк (60).

Российский форвард «нефтяников» Антон Слепышев провел на льду 12 минут 32 секунды, нанес 1 бросок в створ и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: 1:0 – Паризе – 03:33 (5x5), 2:0 – Паризе (Бродин, Койву) – 28:24 (5x5), 3:0 – Эрикссон Эк (Койл, Винник) – 59:16 (en)Вратари: Дубник — Тэлбот (58:04 — 59:16).Штраф: 4 — 4.Броски: 40 (13+6+21) — 22 (8+11+3).

«Миннесота» — «Эдмонтон» 3:0

«Сент-Луис» — «Вашингтон» 2:4

«Вашингтон» нанес поражение «Сент-Луису» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

У гостей отличились Ларс Никлас Бекстрём (21-я минута), Алекс Шейссон (23), Андре Бураковски (28) и Александр Овечкин (59), которому ассистировал другой российский форвард Евгений Кузнецов. У хозяев шайбы забросили Владимир Тарасенко (4) и Патрик Берглунд (32).

Для Овечкина эта шайба стала 46-й в текущем сезоне, он возглавляет снайперскую гонку в НХЛ. В активе Тарасенко 64 очка (32 гола и 32 передачи) в 77 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Голы: 1:0 – Тарасенко (Бродзяк, Пьетранджело) – 03:38 (5x5), 1:1 – Бекстрём (Коннолли) – 20:51 (5x5), 1:2 – Чиассон (Ержабек) – 22:39 (5x5), 1:3 – Бураковски (Бекстрём, Орпик) – 27:54 (5x5), 2:3 – Берглунд (Бродзяк, Бортуццо) – 31:38 (5x5), 2:4 – Овечкин (Кузнецов) – 58:29 (en)Вратари: Аллен (58:21 — 58:29, 58:37) — Холтби.Штраф: 4 — 8.Броски: 36 (7+14+15) — 34 (8+15+11).

«Сент-Луис» — «Вашингтон» 2:4

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» 3:1

«Лос-Анджелес» победил «Колорадо» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Голами в составе «Кингз» отметились Торри Митчелл (10-я минута), Дастин Браун (13) и Кайл Клиффорд (42). Единственную шайба «Эвеланш» на счету Александра Керфута (25).

Российский защитник «лавин» Никита Задоров провел на льду 19 минут 14 секунд, нанес 2 броска по воротам и отметился показателем полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Голы: 1:0 – Митчелл (Томпсон, Даути) – 09:29 (5x5), 2:0 – Браун (Копитар, Мартинес) – 12:32 (4x5), 2:1 – Керфут (Андригетто, Уилсон) – 24:31 (5x4), 3:1 – Клиффорд (Льюис, Кемпе) – 42:00 (5x5)Вратари: Куик — Бернье, Хэммонд.Штраф: 11 — 9.Броски: 25 (5+11+9) — 28 (7+10+11).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com