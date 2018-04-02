НХЛ. «Вашингтон» победил «Питтсбург» в юбилейном матче Овечкина

«Филадельфия» — «Бостон» 4:3 ОТ

«Филадельфия» сломила сопротивление «Бостона» — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

У «летчиков» Иван Проворов отметился голевыми передачами на Клода Жиру (10-я минута) и Трэвиса Конечны (21) и стал второй звездой встречи. Также забивали Нолан Патрик (46) и вновь Жиру (64).

В составе «Брюинз» шайба забросили Ноэль Аккьяри (35), Давид Пастрняк (47) и Патрис Бержерон (60).

Российский вратарь Антон Худобин отразил 20 бросков.

Проворов повторил личный рекорд по результативным передачам в сезоне — 24. Всего на его счету 39 (15+24) очков в 79 матчах «регулярки»-2017/18.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» – «Бостон» – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) Голы: 1:0 – Жиру (Конечны, Проворов) – 09:38 (5x5), 2:0 – Конечны (Проворов) – 20:25 (5x5), 2:1 – Аккьяри (Бэйкс, Хайнен) – 34:25 (5x5), 3:1 – Патрик (Линдблом, Ворачек) – 45:31 (5x5), 3:2 – Пастрняк – 46:54 (5x4), 3:3 – Бержерон (Бэйкс) – 59:56 (6x5), 4:3 – Жиру (Ворачек) – 63:39 (3x3)Вратари: Мразек — Худобин (58:24 — 59:56).Штраф: 6 — 4.Броски: 24 (7+8+8+1) — 39 (12+17+10+0).

«Филадельфия» — «Бостон» 4:3 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 1:4

«Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

Героем матча стал форвард «хищников» Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-2». Защитник «молний» Михаил Сергачев активными действиями не отметился.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 25 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: 0:1 – Джохансен (Форсберг) – 07:50 (5x5), 0:2 – Форсберг (Суббэн, Сарос) – 22:46 (5x4), 1:2 – Палат (Строльман) – 27:32 (5x5), 1:3 – Форсберг – 46:24 (5x5), 1:4 – Смит (Экхольм, Суббэн) – 49:29 (5x5)Вратари: Василевский (34:00 — 34:37) — Сарос.Штраф: 4 — 10.Броски: 30 (12+12+6) — 25 (7+6+12).

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 1:4

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:2

«Монреаль» потерпел поражение от «Нью-Джерси» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Победную шайбу Тейлор Холл забросил в меньшинстве за 4 минуты 7 секунд до финальной сирены.

Российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак за 11 минут 21 секунду на льду нанес 1 бросок в створ и провел 3 силовых приема.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Голы: 1:0 – Карр (Лехконен, Райлли) – 19:51 (5x4), 1:1 – Хишир (Ватанен, Палмьери) – 40:26 (5x5), 1:2 – Холл (Зейджак) – 55:53 (4x5)Вратари: Прайс (59:13) — Кинкейд.Штраф: 10 — 8.Броски: 26 (7+8+11) — 32 (8+10+14).

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:2

«Питтсбург» — «Вашингтон» 1:3

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в 1000-м матче Александра Овечкина в НХЛ — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

В составе гостей с голевой передачи Евгения Кузнецова забил шайбу на 34-й минуте его соотечественник Дмитрий Орлов. Также отличились Ти Джей Оши (7) и Том Уилсон (41). У «Пингвинз» голом отметился Патрик Хёрнквист (57) с передачи Евгения Малкина.

Овечкин провел свой 1000-й матч в НХЛ и стал первым российским игроком, который достиг такого результата, выступая за один клуб.

В нынешнем сезоне Овечкин побил еще несколько достижений «Вашингтона». Российский форвард является рекордсменом столичного клуба по заброшенным шайбам (603), голам в большинстве (227), победным голам (101), голам в овертаймах (22), хет-трикам (20) и набранным очкам (1118). В январе в матче против «Флориды» Овечкин стал вторым хоккеистом команды после Никласа Бэкстрема, отдавшим 500 голевых передач. Сейчас на его счету 515 результативных пасов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» – «Вашингтон» – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: 0:1 – Оши (Бураковски, Карлсон) – 06:25 (5x5), 0:2 – Орлов (Кузнецов) – 33:46 (5x5), 0:3 – Уилсон (Нисканен) – 40:23 (5x5), 1:3 – Хёрнквист (Малкин, Хагелин) – 56:15 (5x5)Вратари: Мюррей (57:10 — 57:39) — Грубауэр.Штраф: 24 — 14.Броски: 37 (11+15+11) — 34 (13+11+10).

«Питтсбург» — «Вашингтон» 1:3

«Анахайм» — «Колорадо» 4:3 ОТ

«Анахайм» в овертайме дожал «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил Ондржей Каше.

Российские игроки «Колорадо» Никита Задоров и Наиль Якупов результативными действиями не отметились.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) Голы: 0:1 – Керфут – 01:16 (5x5), 1:1 – Кольяно (Сильверберг) – 06:08 (5x5), 1:2 – Джост (Ландеског, Маккиннон) – 21:04 (5x4), 1:3 – Джост (Керфут) – 32:10 (5x5), 2:3 – Хенрик (Перри, Монтур) – 47:43 (5x5), 3:3 – Кеслер (Кольяно, Сильверберг) – 49:19 (5x5), 4:3 – Каше (Гецлаф) – 61:34 (3x3)Вратари: Гибсон (Миллер, 20:00) — Бернье.Штраф: 12 — 8.Броски: 42 (16+15+9+2) — 31 (10+8+12+1).

«Анахайм» — «Колорадо» 4:3 ОТ

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com