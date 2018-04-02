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    НХЛ. «Вашингтон» победил «Питтсбург» в юбилейном матче Овечкина

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля

    НХЛ Филадельфия Флайерз Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз Анахайм Дакс Колорадо Эвеланш
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 19:30 мск
    Александр Овечкин стал первым выпускником драфта-2004, который ушел на вторую тысячу матчей.

    «Филадельфия» — «Бостон» 4:3 ОТ

    «Филадельфия» сломила сопротивление «Бостона» — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

    У «летчиков» Иван Проворов отметился голевыми передачами на Клода Жиру (10-я минута) и Трэвиса Конечны (21) и стал второй звездой встречи. Также забивали Нолан Патрик (46) и вновь Жиру (64).

    В составе «Брюинз» шайба забросили Ноэль Аккьяри (35), Давид Пастрняк (47) и Патрис Бержерон (60).

    Российский вратарь Антон Худобин отразил 20 бросков.

    Проворов повторил личный рекорд по результативным передачам в сезоне — 24. Всего на его счету 39 (15+24) очков в 79 матчах «регулярки»-2017/18.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» – «Бостон» – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
    Голы: 1:0 – Жиру (Конечны, Проворов) – 09:38 (5x5), 2:0 – Конечны (Проворов) – 20:25 (5x5), 2:1 – Аккьяри (Бэйкс, Хайнен) – 34:25 (5x5), 3:1 – Патрик (Линдблом, Ворачек) – 45:31 (5x5), 3:2 – Пастрняк – 46:54 (5x4), 3:3 – Бержерон (Бэйкс) – 59:56 (6x5), 4:3 – Жиру (Ворачек) – 63:39 (3x3)Вратари: Мразек — Худобин (58:24 — 59:56).Штраф: 6 — 4.Броски: 24 (7+8+8+1) — 39 (12+17+10+0).
    «Филадельфия» — «Бостон» 4:3 ОТ

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 1:4

    «Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

    Героем матча стал форвард «хищников» Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка.

    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-2». Защитник «молний» Михаил Сергачев активными действиями не отметился.

    Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 25 бросков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
    Голы: 0:1 – Джохансен (Форсберг) – 07:50 (5x5), 0:2 – Форсберг (Суббэн, Сарос) – 22:46 (5x4), 1:2 – Палат (Строльман) – 27:32 (5x5), 1:3 – Форсберг – 46:24 (5x5), 1:4 – Смит (Экхольм, Суббэн) – 49:29 (5x5)Вратари: Василевский (34:00 — 34:37) — Сарос.Штраф: 4 — 10.Броски: 30 (12+12+6) — 25 (7+6+12).
    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 1:4

    «Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:2

    «Монреаль» потерпел поражение от «Нью-Джерси» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Победную шайбу Тейлор Холл забросил в меньшинстве за 4 минуты 7 секунд до финальной сирены.

    Российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак за 11 минут 21 секунду на льду нанес 1 бросок в створ и провел 3 силовых приема.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
    Голы: 1:0 – Карр (Лехконен, Райлли) – 19:51 (5x4), 1:1 – Хишир (Ватанен, Палмьери) – 40:26 (5x5), 1:2 – Холл (Зейджак) – 55:53 (4x5)Вратари: Прайс (59:13) — Кинкейд.Штраф: 10 — 8.Броски: 26 (7+8+11) — 32 (8+10+14).
    «Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:2

    «Питтсбург» — «Вашингтон» 1:3

    «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в 1000-м матче Александра Овечкина в НХЛ — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

    В составе гостей с голевой передачи Евгения Кузнецова забил шайбу на 34-й минуте его соотечественник Дмитрий Орлов. Также отличились Ти Джей Оши (7) и Том Уилсон (41). У «Пингвинз» голом отметился Патрик Хёрнквист (57) с передачи Евгения Малкина.

    Овечкин провел свой 1000-й матч в НХЛ и стал первым российским игроком, который достиг такого результата, выступая за один клуб.

    В нынешнем сезоне Овечкин побил еще несколько достижений «Вашингтона». Российский форвард является рекордсменом столичного клуба по заброшенным шайбам (603), голам в большинстве (227), победным голам (101), голам в овертаймах (22), хет-трикам (20) и набранным очкам (1118). В январе в матче против «Флориды» Овечкин стал вторым хоккеистом команды после Никласа Бэкстрема, отдавшим 500 голевых передач. Сейчас на его счету 515 результативных пасов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» – «Вашингтон» – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: 0:1 – Оши (Бураковски, Карлсон) – 06:25 (5x5), 0:2 – Орлов (Кузнецов) – 33:46 (5x5), 0:3 – Уилсон (Нисканен) – 40:23 (5x5), 1:3 – Хёрнквист (Малкин, Хагелин) – 56:15 (5x5)Вратари: Мюррей (57:10 — 57:39) — Грубауэр.Штраф: 24 — 14.Броски: 37 (11+15+11) — 34 (13+11+10).
    «Питтсбург» — «Вашингтон» 1:3

    «Анахайм» — «Колорадо» 4:3 ОТ

    «Анахайм» в овертайме дожал «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).

    Победную шайбу в овертайме забросил Ондржей Каше.

    Российские игроки «Колорадо» Никита Задоров и Наиль Якупов результативными действиями не отметились.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)
    Голы: 0:1 – Керфут – 01:16 (5x5), 1:1 – Кольяно (Сильверберг) – 06:08 (5x5), 1:2 – Джост (Ландеског, Маккиннон) – 21:04 (5x4), 1:3 – Джост (Керфут) – 32:10 (5x5), 2:3 – Хенрик (Перри, Монтур) – 47:43 (5x5), 3:3 – Кеслер (Кольяно, Сильверберг) – 49:19 (5x5), 4:3 – Каше (Гецлаф) – 61:34 (3x3)Вратари: Гибсон (Миллер, 20:00) — Бернье.Штраф: 12 — 8.Броски: 42 (16+15+9+2) — 31 (10+8+12+1).
    «Анахайм» — «Колорадо» 4:3 ОТ
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    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Кто победит в битве двух сильнейших команд НХЛ?«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
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