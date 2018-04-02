НХЛ. «Вашингтон» победил «Питтсбург» в юбилейном матче Овечкина

«Филадельфия» — «Бостон» 4:3 ОТ
«Филадельфия» сломила сопротивление «Бостона» — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).
У «летчиков» Иван Проворов отметился голевыми передачами на Клода Жиру (10-я минута) и Трэвиса Конечны (21) и стал второй звездой встречи. Также забивали Нолан Патрик (46) и вновь Жиру (64).
В составе «Брюинз» шайба забросили Ноэль Аккьяри (35), Давид Пастрняк (47) и Патрис Бержерон (60).
Российский вратарь Антон Худобин отразил 20 бросков.
Проворов повторил личный рекорд по результативным передачам в сезоне — 24. Всего на его счету 39 (15+24) очков в 79 матчах «регулярки»-2017/18.
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 1:4
«Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).
Героем матча стал форвард «хищников» Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-2». Защитник «молний» Михаил Сергачев активными действиями не отметился.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 25 бросков.
«Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:2
«Монреаль» потерпел поражение от «Нью-Джерси» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Победную шайбу Тейлор Холл забросил в меньшинстве за 4 минуты 7 секунд до финальной сирены.
Российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак за 11 минут 21 секунду на льду нанес 1 бросок в створ и провел 3 силовых приема.
«Питтсбург» — «Вашингтон» 1:3
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в 1000-м матче Александра Овечкина в НХЛ — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
В составе гостей с голевой передачи Евгения Кузнецова забил шайбу на 34-й минуте его соотечественник Дмитрий Орлов. Также отличились Ти Джей Оши (7) и Том Уилсон (41). У «Пингвинз» голом отметился Патрик Хёрнквист (57) с передачи Евгения Малкина.
Овечкин провел свой 1000-й матч в НХЛ и стал первым российским игроком, который достиг такого результата, выступая за один клуб.
В нынешнем сезоне Овечкин побил еще несколько достижений «Вашингтона». Российский форвард является рекордсменом столичного клуба по заброшенным шайбам (603), голам в большинстве (227), победным голам (101), голам в овертаймах (22), хет-трикам (20) и набранным очкам (1118). В январе в матче против «Флориды» Овечкин стал вторым хоккеистом команды после Никласа Бэкстрема, отдавшим 500 голевых передач. Сейчас на его счету 515 результативных пасов.
«Анахайм» — «Колорадо» 4:3 ОТ
«Анахайм» в овертайме дожал «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).
Победную шайбу в овертайме забросил Ондржей Каше.
Российские игроки «Колорадо» Никита Задоров и Наиль Якупов результативными действиями не отметились.