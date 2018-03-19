НХЛ. Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне, «Тампа» гарантировала себе место в плей-офф

«Колорадо» — «Детройт» 5:1
«Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).
В составе «лавин» результативными бросками отметились Габриэль Ландеског, Блейк Комо, Натан Маккинон, оформивший дубль, и Тайсон Бэрри.
У «красных крыльев» единственная шайба в активе Джастина Абделкейдера.
Российский защитник хозяев Никита Задоров отметился 13-й результативной передачей в сезоне, а голкипер Семен Варламов отразил 37 из 38 бросков.
«Колорадо» занимает шестое место в Западной конференции (86 очков), «Детройт» идет 15-м на Востоке (63 очка).
«Вегас» — «Калгари» 4:0
«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).
Главными героями встречи стали голкипер Марк-Андре Флери, оформивший четвертый шат-аут в сезоне, и форвард Вильям Карлссон, записавший на свой счет хет-трик.
Еще один точный бросок нанес Колин Миллер.
«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (97 очков), а «Калгари» — 11-е (80 очков).
«Айлендерс» — «Каролина» 3:4
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 3:4 (0:2, 2:1, 1:1).
У гостей по шайбе на свой счет записали Джейккоб Слэвин, Ли Стемпняк, Виктор Раск и Тревор ван Римсдайк.
За хозяев отличились Джош Бейли и Андерс Ли, оформивший дубль.
В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 12-е место (70 очков), а «Каролина» — десятое (73 очка).
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 3:1
«Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
Главным героем встречи стал лучший бомбардир лиги российский нападающий Никита Кучеров, забросивший две шайбы, в том числе победную. Теперь в активе Кучерова 93 (36+57) очка.
Еще один точный бросок в составе победителей нанес Виктор Хедман.
У гостей в дебюте встречи отличился Тай Ратти.
«Тампа» не только осталась на первом месте в Восточной конференции (102 очка), но и гарантировала себе место в плей-офф. «Эдмонтон» занимает 13-е место в Западной конференции (67 очков).
«Филадельфия» — «Вашингтон» 6:3
«Филадельфия Флайерз» на домашней площадке обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:3 (0:0, 3:1, 3:2).
У победителей дубль оформил Уэйн Симмондс, еще по шайбе забросили россиянин Иван Проворов (13-я шайба в сезоне), Шейн Гостисбер, Оскар Линдблом и Якуб Ворачек.
В составе проигравших Александр Овечкин к заброшенной шайбе добавил результативную передачу на Джона Карлсона. Также отличился Чандлер Стивенсон.
В текущем сезоне Овечкин забросил 43 шайбы. Всего же в НХЛ на его счету 601 точный бросок, что является 19-м результатом в истории.
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает шестое место (85 очков), а «Вашингтон» — четвертое (89 очков).
«Виннипег» — «Даллас» 4:2
«Даллас Старз» в родных стенах потерпел поражение от «Виннипег Джетс» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).
Лучшим игроком встречи стал финский форвард «Джетс» Патрик Лайне, оформивший дубль. Еще по шайбе в активе Бена Шьяро и Блейка Уилера.
В составе «Старз» отличились Маттиас Янмарк и Джейми Бенн. Российский нападающий Александр Радулов отметился результативной передачей.
В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает третье место (96 очков), а «Даллас» — девятое (84 очка).
«Чикаго» — «Сент-Луис» 4:5 ОТ
«Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче регулярного чемпионата проиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1).
В составе победителей отличились Александр Стин, Винс Данн, Владимир Соботка, Алекс Пьетранджело и Патрик Берглунд.
У «Блэкхоукс» выделялся Алекс Дебринкэт, записавший на свой счет хет-трик. Еще одна шайба в активе Давида Кемпфа. Российский нападающий Артем Анисимов отметился результативной передачей.
«Сент-Луис» занимает десятое место в Западной конференции (83 очка), а «Чикаго» — 12-е (69 очков).
«Анахайм» — «Нью-Джерси» 4:2
«Анахайм Дакс» у себя дома оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).
В составе «Дакс» гол и результативную передачу на свой счет записал Райан Гецлаф. Также отличились Якоб Сильверберг, Брэндон Монтур и Рикард Ракелль.
У «Дэвилз» шайбы в активе Кайла Памьери и Патрика Маруна.
«Анахайм» занимает седьмое место в Западной конференции (86 очков). «Нью-Джерси» идет восьмым на Востоке (82 очка).