НХЛ. Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне, «Тампа» гарантировала себе место в плей-офф

«Колорадо» — «Детройт» 5:1

«Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

В составе «лавин» результативными бросками отметились Габриэль Ландеског, Блейк Комо, Натан Маккинон, оформивший дубль, и Тайсон Бэрри.

У «красных крыльев» единственная шайба в активе Джастина Абделкейдера.

Российский защитник хозяев Никита Задоров отметился 13-й результативной передачей в сезоне, а голкипер Семен Варламов отразил 37 из 38 бросков.

«Колорадо» занимает шестое место в Западной конференции (86 очков), «Детройт» идет 15-м на Востоке (63 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Детройт» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Голы: Ландескуг — 24 (Маккиннон, Задоров), 3:58 — 1:0. Комо — 12 (Седерберг, Нието), 14:38 — 2:0. Маккиннон — 37 (Ландескуг, Рантанен), 31:14 — 3:0. Абделькадер — 12 (Фрк, Гленденинг), 32:38 — 3:1. Маккиннон — 38 (Комо, Ландескуг), 47:09 — 4:1. Бэрри — 11 (бол., Жирар, Рантанен), 56:26 — 5:1.Вратари: Варламов — Коро.Штраф: 6 — 18.Броски: 31 (12+8+11) — 38 (5+16+17).

«Колорадо» — «Детройт» 5:1

«Вегас» — «Калгари» 4:0

«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

Главными героями встречи стали голкипер Марк-Андре Флери, оформивший четвертый шат-аут в сезоне, и форвард Вильям Карлссон, записавший на свой счет хет-трик.

Еще один точный бросок нанес Колин Миллер.

«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (97 очков), а «Калгари» — 11-е (80 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Калгари» — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) Голы: Миллер — 10 (бол., Перрон, Шмидт), 25:33 — 1:0. Карлссон — 37 (Нил), 26:26 — 2:0. Карлссон — 38 (Маршессо), 33:01 — 3:0. Карлссон — 39 (Шмидт), 34:49 — 4:0.Вратари: Флери — Смит.Штраф: 8 — 8.Броски: 31 (6+12+13) — 42 (20+13+9).

«Вегас» — «Калгари» 4:0

«Айлендерс» — «Каролина» 3:4

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 3:4 (0:2, 2:1, 1:1).

У гостей по шайбе на свой счет записали Джейккоб Слэвин, Ли Стемпняк, Виктор Раск и Тревор ван Римсдайк.

За хозяев отличились Джош Бейли и Андерс Ли, оформивший дубль.

В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 12-е место (70 очков), а «Каролина» — десятое (73 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Каролина» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) Голы: Славин — 8 (Нордстрем, Раск), 2:50 — 0:1. Стемпняк — 3, 4:44 — 0:2. Дж. Бэйли — 18 (Пулок, Таварес), 30:29 — 1:2. Ли — 34 (бол., Таварес, Барзал), 32:22 — 2:2. Раск — 14 (Нордстрем, Славин), 34:04 — 2:3. Ли — 35 (бол., Дж. Бэйли, Таварес), 48:05 — 3:3. ван Римсдайк — 2 (Терявяйнен, Ахо), 53:11 — 3:4.Вратари: Галак (57:46 — 57:52, 58:04) — Дарлинг.Штраф: 8 — 8.Броски: 29 (6+11+12) — 39 (13+17+9).

«Айлендерс» — «Каролина» 3:4

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 3:1

«Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Главным героем встречи стал лучший бомбардир лиги российский нападающий Никита Кучеров, забросивший две шайбы, в том числе победную. Теперь в активе Кучерова 93 (36+57) очка.

Еще один точный бросок в составе победителей нанес Виктор Хедман.

У гостей в дебюте встречи отличился Тай Ратти.

«Тампа» не только осталась на первом месте в Восточной конференции (102 очка), но и гарантировала себе место в плей-офф. «Эдмонтон» занимает 13-е место в Западной конференции (67 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Рэтти — 2, 0:14 — 0:1. Хедман — 12 (Пойнт), 15:12 — 1:1. Кучеров — 35 (бол., Стэмкос), 22:24 — 2:1. Кучеров — 36 (Стэмкос, Миллер), 51:34 — 3:1.Вратари: Доминге — Монтойя (58:47).Штраф: 10 — 8.Броски: 40 (16+14+10) — 30 (8+8+14).

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 3:1

«Филадельфия» — «Вашингтон» 6:3

«Филадельфия Флайерз» на домашней площадке обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:3 (0:0, 3:1, 3:2).

У победителей дубль оформил Уэйн Симмондс, еще по шайбе забросили россиянин Иван Проворов (13-я шайба в сезоне), Шейн Гостисбер, Оскар Линдблом и Якуб Ворачек.

В составе проигравших Александр Овечкин к заброшенной шайбе добавил результативную передачу на Джона Карлсона. Также отличился Чандлер Стивенсон.

В текущем сезоне Овечкин забросил 43 шайбы. Всего же в НХЛ на его счету 601 точный бросок, что является 19-м результатом в истории.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает шестое место (85 очков), а «Вашингтон» — четвертое (89 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Вашингтон» — 6:3 (0:0, 3:1, 3:2) Голы: Гостисбеер — 12 (Жиру), 22:15 — 1:0. Овечкин — 43 (Бойд, Карлсон), 35:08 — 1:1. Линдблум — 1 (Ворачек), 38:19 — 2:1. Проворов — 13 (Гудас, Кутюрье), 39:41 — 3:1. Симмондс — 22 (Хегг, Гудас), 41:37 — 4:1. Стивенсон — 6 (Врана), 50:31 — 4:2. Симмондс — 23, 54:27 — 5:2. Карлсон — 14 (Овечкин, Бэкстрем), 56:07 — 5:3. Ворачек — 18 (п.в., Кутюрье), 59:22 — 6:3.Вратари: Мразек — Грубауэр (57:22 — 59:22).Штраф: 13 — 13.Броски: 35 (9+14+12) — 28 (8+7+13).

«Филадельфия» — «Вашингтон» 6:3

«Виннипег» — «Даллас» 4:2

«Даллас Старз» в родных стенах потерпел поражение от «Виннипег Джетс» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).

Лучшим игроком встречи стал финский форвард «Джетс» Патрик Лайне, оформивший дубль. Еще по шайбе в активе Бена Шьяро и Блейка Уилера.

В составе «Старз» отличились Маттиас Янмарк и Джейми Бенн. Российский нападающий Александр Радулов отметился результативной передачей.

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает третье место (96 очков), а «Даллас» — девятое (84 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Даллас» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Голы: Лайне — 42 (бол., Уилер, Бафлин), 19:59 — 1:0. Янмарк — 18 (Факса, Питлик), 21:13 — 1:1. Чиаро — 2 (Армиа, Лаури), 22:17 — 2:1. Лайне — 43 (Элерс, Штястны), 26:43 — 3:1. Бенн — 26 (бол., Клингберг, Радулов), 37:13 — 3:2. Уилер — 19 (п.в., Копп, Шайфли), 58:31 — 4:2.Вратари: Хеллебайк — Бишоп (Лехтонен, 10:11, 57:56 — 58:31, 58:36).Штраф: 6 — 8.Броски: 24 (8+7+9) — 30 (14+8+8).

«Виннипег» — «Даллас» 4:2

«Чикаго» — «Сент-Луис» 4:5 ОТ

«Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче регулярного чемпионата проиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1).

В составе победителей отличились Александр Стин, Винс Данн, Владимир Соботка, Алекс Пьетранджело и Патрик Берглунд.

У «Блэкхоукс» выделялся Алекс Дебринкэт, записавший на свой счет хет-трик. Еще одна шайба в активе Давида Кемпфа. Российский нападающий Артем Анисимов отметился результативной передачей.

«Сент-Луис» занимает десятое место в Западной конференции (83 очка), а «Чикаго» — 12-е (69 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1) Голы: Дебринкэт — 23 (бол., Шмолц , Кит), 13:07 — 1:0. Дебринкэт — 24 (Юрчо, Истерли), 19:08 — 2:0. Стин — 14 (бол., Данн, Пьетранджело), 22:02 — 2:1. Данн — 5 (бол., Пьетранджело, Шенн), 25:14 — 2:2. Кемпф — 4 (Хиностроза, Кит), 39:58 — 3:2. Соботка — 11 (Бродзяк, Данн), 55:24 — 3:3. Дебринкэт — 25 (Анисимов, Юрчо), 56:47 — 4:3. Пьетранджело — 15 (Шворц, Данн), 58:38 — 4:4. Берглунд — 10 (Стин, Пьетранджело), 63:31 — 4:5.Вратари: Берубе — Аллен (57:51 — 58:14, 58:20 — 58:38).Штраф: 6 — 2.Броски: 30 (13+10+7+0) — 41 (8+14+15+4).

«Чикаго» — «Сент-Луис» 4:5 ОТ

«Анахайм» — «Нью-Джерси» 4:2

«Анахайм Дакс» у себя дома оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

В составе «Дакс» гол и результативную передачу на свой счет записал Райан Гецлаф. Также отличились Якоб Сильверберг, Брэндон Монтур и Рикард Ракелль.

У «Дэвилз» шайбы в активе Кайла Памьери и Патрика Маруна.

«Анахайм» занимает седьмое место в Западной конференции (86 очков). «Нью-Джерси» идет восьмым на Востоке (82 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Нью-Джерси» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) Голы: Гецлаф — 11, 1:14 — 1:0. Сильверберг — 16 (Мэнсон, Линдхольм), 6:37 — 2:0. Палмиери — 20 (бол., Зэйджак, Холл), 30:31 — 2:1. Монтур — 9 (бол., Гецлаф, Ракелль), 47:55 — 3:1. Марун — 16 (Ватанен, Ноесен), 50:05 — 3:2. Ракелль — 31 (Фаулер, Петтерссон), 50:51 — 4:2.Вратари: Гибсон — Кинкейд (59:14).Штраф: 10 — 6.Броски: 36 (17+7+12) — 17 (6+7+4).