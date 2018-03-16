НХЛ. Три передачи Кузнецова, два очка Орлова и Панарина

«Айлендерс» — «Вашингтон» 3:7

«Вашингтон» в гостях разгромил «Айлендерс» — 7:3 (3:2, 2:0, 2:1).

У «Кэпиталз» шайбами отметились Ларс Эллер (на 11-й минуте), Ти Джей Оши (12, 59), Дмитрий Орлов (18), Андре Бураковски (24), Ларс Никлас Бекстрём (31) и Джон Карлсон (56). Орлов также записал на свой счет две результативных передачи.

Российский нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов трижды ассистировал партнерам и был признан первой звездой матча. Еще одну передачу на свой счет записал Александр Овечкин.

В составе «островитян» ворота поразили Брок Нельсон (3), Эндрю Лэдд (13) и Райан Пулок (57).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:7 (2:3, 0:2, 1:2) Голы: 1:0 – Нельсон (Фриц, Пулок) – 02:19 (5x5), 1:1 – Эллер (Врана, Коннолли) – 10:32 (5x5), 1:2 – Оши (Бураковски, Бекстрём) – 11:29 (5x5), 2:2 – Лэдд (Барзал, Эберле) – 12:29 (5x5), 2:3 – Орлов (Кузнецов, Нисканен) – 17:17 (5x5), 2:4 – Бураковски (Ержабек, Нисканен) – 23:12 (5x5), 2:5 – Бекстрём (Кузнецов, Орлов) – 30:22 (5x4), 2:6 – Карлсон (Овечкин, Кузнецов) – 55:41 (5x5), 3:6 – Пулок (Фриц) – 56:33 (5x5), 3:7 – Оши (Орлов, Бекстрём) – 58:06 (en)Вратари: Гибсон (Галак, 30:22, 57:37 — 58:06) — Грубауэр.Штраф: 2 — 6.Броски: 38 (12+14+12) — 22 (9+8+5).

«Айлендерс» — «Вашингтон» 3:7

«Баффало» — «Торонто» 2:5

Дубль Джеймса ван Римсдайка помог «Торонто» обыграть «Баффало» – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Ван Римсдайк отличился на 4-й и 7-й минутах. Также шайбы в активе Коннора Кэррика (27), Тайлера Бозака (35) и Патрика Марло (60). У «клинков» голы на свой счет записали Сэм Райнхарт (15) и Джейсон Поменвиль (40).

Российский защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин провел на льду 15 минут 14 секунд, нанёс 1 бросок в створ и заработал показатель полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» – «Торонто» – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Голы: 0:1 – ван Римсдайк (Райлли, Браун) – 03:39 (5x5), 0:2 – ван Римсдайк (Полак, Гардинер) – 06:39 (5x5), 1:2 – Райнхарт (Уилсон, Родригес) – 14:29 (5x4), 1:3 – Кэррик (Марло, Нюландер) – 26:22 (5x5), 1:4 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 34:10 (5x4), 2:4 – Поменвиль (Ристолайнен, Родригес) – 39:01 (5x4), 2:5 – Марло – 59:16 (en)Вратари: Ленер (56:31 — 59:16) — Макэлхинни (6:19 — 6:39).Штраф: 11 — 15.Броски: 40 (11+19+10) — 39 (18+8+13).

«Баффало» — «Торонто» 2:5

«Филадельфия» — «Коламбус» 3:5

«Коламбус» в гостях нанес поражение «Филадельфии» — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0).

Героем встречи стал форвард «жакетов» Кэм Аткинсон, оформивший хет-трик (19-я, 24-я и 60-я минуты). По разу отличились Оливер Бьёркстранд (10) и Бун Дженнер (10). У хозяев забивали Клод Жиру (12), Шейн Гостисбер (21) и Эндрю Макдональд (33).

В активе Артемия Панарина две результативные передачи. В составе «летчиков» голевым пасом отметился Иван Проворов.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Коламбус» — 3:5 (1:3, 2:1, 0:1) Голы: 0:1 – Бьёркстранд (Джонс, Милано) – 09:41 (5x5), 0:2 – Дженнер (Джонсон, Ванек) – 09:52 (5x5), 1:2 – Жиру (Конечны, Макдональд) – 11:34 (5x5), 1:3 – Аткинсон (Веренски, Панарин) – 18:08 (5x5), 2:3 – Гостисбер (Проворов, Кутюрье) – 20:14 (5x4), 2:4 – Аткинсон (Савар) – 23:23 (5x5), 3:4 – Макдональд (Санхайм, Конечны) – 32:23 (5x5), 3:5 – Аткинсон (Панарин, Савар) – 59:59 (en)Вратари: Мразек (Лион, 23:23, 58:07 — 59:59) — Бобровский.Штраф: 2 — 6.Броски: 30 (9+9+12) — 29 (8+14+7).

«Филадельфия» — «Коламбус» 3:5

«Монреаль» — «Питтсбург» 3:5

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Монреалем» — 5:3 (2:2, 1:1, 2:0).

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Фил Кессел (на 11-й минуте), Патрик Хёрнквист (15, 53), Евгений Малкин (31) и Брайан Раст (59). Малкин также отдал голевую передачу и был признан второй звездой матча.

У «Канадиенс» отличились Арттури Лехконен (4), Пол Байрон (7) и Николас Делорье (33).

Форвард «Монреаля» Никита Щербак провел на льду 12 минут 52 секунды, нанес 1 бросок в створ при нулевом показателе полезности.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Питтсбург» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) Голы: 1:0 – Лехконен (Питри, Гальченюк) – 03:15 (5x5), 2:0 – Байрон (Галлахер, Гальченюк) – 06:31 (5x4), 2:1 – Кессел (Раст, Брассар) – 10:05 (5x5), 2:2 – Хёрнквист (Малкин, Летанг) – 14:33 (5x5), 2:3 – Малкин (Летанг, Кросби) – 30:30 (5x4), 3:3 – Делорье (Карр, Друен) – 32:57 (5x5), 3:4 – Хёрнквист (Хагелин, Дюмулин) – 52:24 (5x5), 3:5 – Раст (Хёрнквист, Олексиак) – 58:07 (en)Вратари: Ниеми (57:58 — 58:07, 58:13) — Джерри.Штраф: 4 — 2.Броски: 20 (9+4+7) — 39 (11+18+10).

«Монреаль» — «Питтсбург» 3:5

«Флорида» — «Бостон» 3:0

«Флорида» дома обыграла «Бостон» — 3:0 (2:0. 1:0, 0:0).

Авторами голов стали Аарон Экблад (7-я минута), Ник Бьюгстад (10) и Винс Трочек (35).

Российский форвард «пантер» Евгений Дадонов отдал две голевые передачи и был признан третьей звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» – «Бостон» – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Голы: 1:0 – Экблад (Бьюгстад, Дадонов) – 06:25 (5x5), 2:0 – Бьюгстад (Дадонов, Мэтисон) – 09:06 (5x5), 3:0 – Трочек (Яндл, Барков) – 34:07 (5x4)Вратари: Раймер — Худобин (57:03 — 58:31, 58:44 — 59:55).Штраф: 25 — 17.Броски: 28 (10+10+8) — 46 (14+12+20).

«Флорида» — «Бостон» 3:0

«Виннипег» — «Чикаго» 6:2

«Виннипег» дома уверенно разобрался с «Чикаго» — 6:2 (5:1, 0:1, 1:0).

У «Джетс» дубль оформил Кайл Коннор (20-я и 60-я минуты), по шайбе забросили Пол Штястны (4), Йоэль Армиа (6), Джек Рослович (10) и Брайан Литтл (18). В составе «Блэкхоукс» голы на свой счет записали Брэндон Саад (1) и Патрик Шарп (36).

Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 16 минут 45 секунд, нанес 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Чикаго» — 6:2 (5:1, 0:1, 1:0) Голы: 0:1 – Саад (Кейн, Мёрфи) – 00:11 (5x5), 1:1 – Штястны (Элерс, Лайне) – 03:43 (5x5), 2:1 – Армиа (Троуба, Копп) – 05:18 (5x5), 3:1 – Рослович – 09:26 (5x5), 4:1 – Литтл (Троуба, Рослович) – 17:36 (5x5), 5:1 – Коннор (Литтл, Уилер) – 18:20 (5x5), 5:2 – Шарп (Шмальц, Хейден) – 35:36 (5x5), 6:2 – Коннор – 59:11 (en)Вратари: Хеллебайк — Форсберг (Берубе, 9:26, 57:57 — 59:11).Штраф: 6 — 8.Броски: 39 (13+10+16) — 27 (11+9+7).

«Виннипег» — «Чикаго» 6:2

«Сент-Луис» — «Колорадо» 1:4

«Колорадо» взял верх над «Сент-Луисом» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

По дублю на свой счет записали Нэтан Маккиннон (на 11-й и 14-й минутах) и Микко Рантанен (37, 60). У «Блюз» на 30-й минуте отличился Джоэл Эдмундсон.

Российский голкипер «лавин» Семен Варламов отразил 44 броска и был признан первой звездой матча. Защитник Никита Задоров провел на льду 23 минуты 42 секунд и заработал показатель полезности «+3». Форварды «Блюз» Владимир Тарасенко («-2»), Иван Барбашев («-1») и Никита Сошников («0») результативными действиями не отметились.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: 0:1 – Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 10:11 (5x5), 0:2 – Маккиннон (Бэрри, Рантанен) – 13:03 (5x5), 1:2 – Эдмундсон (Парэйко, Яшкин) – 29:15 (5x5), 1:3 – Рантанен (Ландеског) – 36:29 (5x5), 1:4 – Рантанен (Ландеског, Маккиннон) – 59:18 (en)Вратари: Аллен (56:52 — 59:18) — Варламов.Штраф: 2 — 4.Броски: 45 (13+10+22) — 23 (8+9+6).

«Сент-Луис» — «Колорадо» 1:4

«Аризона» — «Нэшвилл» 2:3

«Нэшвилл» нанес поражение «Аризоне» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

В составе «Предаторз» шайбы забросили Райан Эллис (26-я минута), Кайл Террис (41) и Кевин Фиала (45). У «Койотс» отличились Кристиан Дворак (25) и Оливер Экман-Ларссон (37).

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 16 минут 22 секунды, нанес 1 бросок в створ, сделал 1 силовой прием и заблокировал 3 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) Голы: 1:0 – Дворак (Доми) – 24:09 (5x5), 1:1 – Эллис (Смит, Туррис) – 25:49 (5x5), 2:1 – Экман-Ларссон (Келлер, Степан) – 36:28 (5x5), 2:2 – Туррис (Фиала, Смит) – 40:22 (5x5), 2:3 – Фиала (Туррис) – 44:31 (5x5)Вратари: Кюмпер (58:32) — Ринне.Штраф: 8 — 12.Броски: 34 (9+11+14) — 29 (8+10+11).

«Аризона» — «Нэшвилл» 2:3

«Лос-Анджелес» — «Детройт» 4:1

«Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Детройт», это поражение стало для «Ред Уингз» восьмым кряду, – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).

В составе «королей» голами отметились Пол Ладью (9-я минута), Анже Копитар (49), Тайлер Тоффоли (59) и Дастин Браун (59). Единственный гол «красных крыльев» на свой счет записал Густав Нюквист (41).

Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников провел на льду 9 минут 24 секунды, нанес 1 бросок в створ, сделал 3 силовых приема и заработал нулевой показатель полезности.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) Голы: 1:0 – Ладью (Иафалло, Копитар) – 08:55 (5x5), 1:1 – Нюквист (Кронвалль, Нильсен) – 40:45 (5x4), 2:1 – Копитар (Даути, Браун) – 48:22 (5x5), 3:1 – Тоффоли (Даути, Копитар) – 58:30 (5x5), 4:1 – Браун (Копитар, Даути) – 58:48 (en)Вратари: Куик — Коро (58:42 — 58:48).Штраф: 6 — 10.Броски: 22 (6+5+11) — 21 (7+6+8).

«Лос-Анджелес» — «Детройт» 4:1

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com