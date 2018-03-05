«Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ

на выезде обыгралво втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 7:2.

В составе победителей три шайбы забросил Андре Петерссон, который оформил первый хет-трик в Кубке Гагарина-2018. Также по голу забили Ансель Галимов, Петр Хохряков, Михаил Фисенко и Семен Кошелев. У «Салавата» отличились Григорий Панин и Владимир Ткачев.

Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч команды проведут 7 марта в Омске.