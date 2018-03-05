«Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ

Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 7:2.
В составе победителей три шайбы забросил Андре Петерссон, который оформил первый хет-трик в Кубке Гагарина-2018. Также по голу забили Ансель Галимов, Петр Хохряков, Михаил Фисенко и Семен Кошелев. У «Салавата» отличились Григорий Панин и Владимир Ткачев.
Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч команды проведут 7 марта в Омске.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)
Голы: Петерссон — 1 (Березин), 15:24 — 0:1. Галимов — 2 (Мартынов, Стась), 15:33 — 0:2. Петерссон — 2 (Перселл, Березин), 28:38 — 0:3. Панин — 1 (Умарк, Ларсен), 29:26 — 1:3. Ткачев — 1 (бол.), 30:31 — 2:3. Хохряков — 2 (Минеев), 31:18 — 2:4. Фисенко — 1 (Кугрышев), 36:21 — 2:5. Петерссон — 3 (бол.), 42:45 — 2:6. Кошелев — 1 (Чудинов), 46:12 — 2:7.Вратари: Налимов (29:02 — 29:26. Кареев, 40:00) — Фурх.Штраф: 33 — 16.Броски: 34 (15+13+6) — 34 (11+11+12).Счет в серии: 1-1