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    «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ

    КХЛ Авангард Салават Юлаев
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    «Салават Юлаев» — «Авангард»
    На фото:«Салават Юлаев» — «Авангард»
    «Авангард» на выезде обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

    Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 7:2.

    В составе победителей три шайбы забросил Андре Петерссон, который оформил первый хет-трик в Кубке Гагарина-2018. Также по голу забили Ансель Галимов, Петр Хохряков, Михаил Фисенко и Семен Кошелев. У «Салавата» отличились Григорий Панин и Владимир Ткачев.

    Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч команды проведут 7 марта в Омске.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч
    «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)
    Голы: Петерссон — 1 (Березин), 15:24 — 0:1. Галимов — 2 (Мартынов, Стась), 15:33 — 0:2. Петерссон — 2 (Перселл, Березин), 28:38 — 0:3. Панин — 1 (Умарк, Ларсен), 29:26 — 1:3. Ткачев — 1 (бол.), 30:31 — 2:3. Хохряков — 2 (Минеев), 31:18 — 2:4. Фисенко — 1 (Кугрышев), 36:21 — 2:5. Петерссон — 3 (бол.), 42:45 — 2:6. Кошелев — 1 (Чудинов), 46:12 — 2:7.Вратари: Налимов (29:02 — 29:26. Кареев, 40:00) — Фурх.Штраф: 33 — 16.Броски: 34 (15+13+6) — 34 (11+11+12).Счет в серии: 1-1
    «Авангард» — «Салават Юлаев». Решить исход матча может фактор Скривенса«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 7 марта
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