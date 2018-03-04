КХЛ. Результативный матч в Уфе, волевая победа «Магнитки»

«Салават Юлаев» — «Авангард» 6:4
«Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 6:4 (3:0, 1:2, 2:2).
В первом периоде хозяевам удалось забросить три безответные шайбы, авторами которых стали Станислав Гареев, Максим Майоров и Теэму Хартикайнен.
После перерыва Дмитрий Кугрышев и Максим Минеев сократили отставание гостей до минимума. Однако вскоре Линус Умарк развил успех «Салавата».
В начале заключительной 20-минутки «Авангард» отыгрался усилиями Петра Хохрякова и Анселя Галимова. Однако уфимцы вырвали победу благодаря точным броскам Филипа Ларсена и Хартикайнена.
Второй матч этих команд тоже пройдет в Уфе и состоится 5 марта.
«Трактор» — «Нефтехимик» 4:3 ОТ
«Трактор» в домашнем матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции одолел «Нефтехимик» — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0).
В составе хозяев в основное время по разу отличились Ник Бэйлен, Алексей Кручинин и Линус Виделль. За гостей авторами голов стали Павел Куликов, Андрей Нестрашил и Ильдар Шиксатдаров.
В дополнительное время победу «Трактору» принес точный бросок Виталия Кравцова.
Второй матч серии тоже состоится в Челябинске и пройдет 5 марта.
«Автомобилист» — «Металлург» Мг 2:3
«Автомобилист» на домашнем льду уступил «Металлургу» в матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей.
Хозяева вели по ходу матча со счетом 2:0 после точных бросков Франсиса Паре и Анатолия Голышева.
Однако гостям удалось сначала отыграться благодаря дублю Войтека Вольски, а потом и вырвать победу усилиями Сергея Мозякина.
Крис Ли и Ян Коварж записали на свой счет по две голевые передачи.
Второй матч серии состоится в Екатеринбурге 5 марта.
«Ак Барс» — «Амур» 3:0
Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл хабаровский «Амур» (3:0) в первом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф.
По разу отличились Джастин Азеведу, Ярослав Косов и Станислав Галиев.
Голкипер казанцев Эмиль Гарипов сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Казанцы повели в серии со счетом 1-0. Второй матч серии состоится завтра, 5 марта.
СКА – «Северсталь» 4:3 ОТ
Питерский СКА в овертайме обыграл на своем льду череповецкую «Северсталь» (4:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
В составе победителей забивали Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев и Павел Дацюк.
За гостей голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Игорь Гераськин и Олег Яшин/
Отметим, что петербургский клуб не заработал ни одной минуты штрафного времени, в то время как у гостей — 24 минуты.
Армейцы повели в серии со счетом 1-0, второй матч серии состоится завтра, 5 марта.
ЦСКА – «Спартак» 6:0
Московский ЦСКА на своем льду разгромил «Спартак» (6:0) в первом матче стартовой серии плей-офф Кубка Гагарина.
В составе победителей дубли оформили Максим Шалунов и Михаил Григоренко, еще по шайбе забросили Никита Попугаев и Михаил Науменков.
Матч на ноль провёл вратарь Илья Сорокин.
Отметим, что после четвертого гола красно-белые поменяли вратаря. Вместо Никиты Беспалова на лед вышел Александр Трушков.
Армейцы повели в серии со счетом 1-0. Второй матч серии состоится завтра, 5 марта.
«Йокерит» — ХК «Сочи» 7:2
Финский «Йокерит» на своем льду разгромил ХК «Сочи» (7:2) во втором матче плей-офф Кубка Гагарина.
В составе победителей дубль на счету Ээли Толванена, по разу отличились Олли Палола, Джон Норман, Мэттью Гилрой и Пекка Йормакка.
Три голевых передачи в этой встрече сделал защитник Сами Леписто.
В составе гостей шайбы на счету Адама Полашека и Дмитрия Лугина.
Счет в серии стал равным — 1:1. Третий матч состоится в Сочи 6 марта.
«Локомотив» — «Торпедо» 2:1
Ярославский «Локомотив» дома обыграл нижегородское «Торпедо» (2:1) во втором матче плей-офф Кубка Гагарина.
В составе победителей по шайбе забросили Никита Черепанов и Петри Контиола.
У нижегородцев отличился Сергей Костицын.
Ярославский клуб повел в серии 2-0.