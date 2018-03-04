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    КХЛ. Результативный матч в Уфе, волевая победа «Магнитки»

    Подробности матчей плей-офф КХЛ 4 марта

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    «Салават Юлаев» — «Авангард»
    «Салават Юлаев» — «Авангард»
    В воскресенье, 4 марта, в КХЛ стартовали первые матчи плей-офф.

    «Салават Юлаев» — «Авангард» 6:4

    «Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

    Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 6:4 (3:0, 1:2, 2:2).

    В первом периоде хозяевам удалось забросить три безответные шайбы, авторами которых стали Станислав Гареев, Максим Майоров и Теэму Хартикайнен.

    После перерыва Дмитрий Кугрышев и Максим Минеев сократили отставание гостей до минимума. Однако вскоре Линус Умарк развил успех «Салавата».

    В начале заключительной 20-минутки «Авангард» отыгрался усилиями Петра Хохрякова и Анселя Галимова. Однако уфимцы вырвали победу благодаря точным броскам Филипа Ларсена и Хартикайнена.

    Второй матч этих команд тоже пройдет в Уфе и состоится 5 марта.

    Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
    «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
    Голы: Гареев – 1 (Хартикайнен, Арзамасцев), 4:52 – 1:0. Майоров – 1 (Солодухин, Кемппайнен), 10:52 – 2:0. Хартикайнен – 1 (Умарк), 11:35 – 3:0. Кугрышев – 1 (бол., Михеев, Медведев), 24:55 – 3:1. Минеев – 1 (Стась), 25:36 – 3:2. Умарк – 1 (Гареев, Хартикайнен), 36:35 – 4:2. Хохряков – 1 (Кошелев), 44:13 – 4:3. Галимов – 1 (Стась), 46:07 – 4:4. Ларсен – 1 (бол., Хартикайнен, Умарк), 50:31 – 5:4. Хартикайнен – 2 (бол., Умарк), 56:21 – 6:4.Вратари: Кареев (Налимов, 46:07) – Фурх (Шилин, 11:35).Штраф: 10 – 12.Броски: 23 (11+5+7) – 28 (6+13+9).

    «Трактор» — «Нефтехимик» 4:3 ОТ

    «Трактор» в домашнем матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции одолел «Нефтехимик» — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0).

    В составе хозяев в основное время по разу отличились Ник Бэйлен, Алексей Кручинин и Линус Виделль. За гостей авторами голов стали Павел Куликов, Андрей Нестрашил и Ильдар Шиксатдаров.

    В дополнительное время победу «Трактору» принес точный бросок Виталия Кравцова.

    Второй матч серии тоже состоится в Челябинске и пройдет 5 марта.

    Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
    «Трактор» (Челябинск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)
    Голы: 1:0 – Бэйлен (Кручинин) – 06:41 (5x5), 2:0 – Кручинин – 08:59 (5x5), 2:1 – Куликов (Авцин) – 10:23 (5x5), 3:1 – Виделль (Щехура, Йюнге) – 50:09 (5x5), 3:2 – Нестрашил (Волгин, Эверберг) – 51:32 (5x5), 3:3 – Шиксатдаров – 54:00 (5x5), 4:3 – Кравцов – 67:26 (5x5).Вратари: Францоуз — Ежов.Броски: 41 (12+14+10+5) — 44 (14+10+13+7).

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг 2:3

    «Автомобилист» на домашнем льду уступил «Металлургу» в матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

    Хозяева вели по ходу матча со счетом 2:0 после точных бросков Франсиса Паре и Анатолия Голышева.

    Однако гостям удалось сначала отыграться благодаря дублю Войтека Вольски, а потом и вырвать победу усилиями Сергея Мозякина.

    Крис Ли и Ян Коварж записали на свой счет по две голевые передачи.

    Второй матч серии состоится в Екатеринбурге 5 марта.

    Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
    «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Паре — 1 (Кинг), 15:12 — 1:0. Голышев — 1 (Паре), 28:21 — 2:0. Вольски — 1 (бол., Ли, Мозякин), 36:01 — 2:1. Вольски — 2 (бол., Ли, Коварж), 44:29 — 2:2. Мозякин — 1 (Коварж), 52:36 — 2:3.Вратари: Коварж (59:00 — 59:15) — Самсонов.Штраф: 18 — 18.Броски: 34 (8+15+11) — 29 (10+11+8).

    «Ак Барс» — «Амур» 3:0

    Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл хабаровский «Амур» (3:0) в первом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф.

    По разу отличились Джастин Азеведу, Ярослав Косов и Станислав Галиев.

    Голкипер казанцев Эмиль Гарипов сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Казанцы повели в серии со счетом 1-0. Второй матч серии состоится завтра, 5 марта.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Азеведо – 1 (Ландер, Секач), 20:17 – 1:0. Косов – 1 (Бурмистров), 30:17 – 2:0. Галиев – 1 (Ткачев), 50:34 – 3:0.Вратари: Гарипов – Метсола.Броски: 49 (19+17+13) – 17 (7+7+3).Штраф: 10 – 14.

    СКА – «Северсталь» 4:3 ОТ

    Питерский СКА в овертайме обыграл на своем льду череповецкую «Северсталь» (4:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

    В составе победителей забивали Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев и Павел Дацюк.

    За гостей голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Игорь Гераськин и Олег Яшин/

    Отметим, что петербургский клуб не заработал ни одной минуты штрафного времени, в то время как у гостей — 24 минуты.

    Армейцы повели в серии со счетом 1-0, второй матч серии состоится завтра, 5 марта.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
    СКА (Санкт-Петербург) – «Северсталь» (Череповец) – 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
    Голы: Ковальчук — 1 (бол., Шипачев, Торесен), 12:56 — 1:0. Кагарлицкий — 1 (Чернов), 26:35 — 1:1. Гераськин — 1 (Трубачев, Карлин), 35:38 — 1:2. Войнов — 1 (Каблуков, Широков), 47:24 — 2:2. Шипачев — 1 (Ковальчук), 56:03 — 3:2. Яшин — 1 (Кагарлицкий, Чернов), 59:04 — 3:3. Дацюк — 1 (бол., Гусев, Белов), 67:27 — 4:3.Вратари: Коскинен — Гудачек (59:01 — 59:04).Броски: 46 (14+6+16+10) — 17 (6+9+1+1).Штраф: 0 — 24.

    ЦСКА – «Спартак» 6:0

    Московский ЦСКА на своем льду разгромил «Спартак» (6:0) в первом матче стартовой серии плей-офф Кубка Гагарина.

    В составе победителей дубли оформили Максим Шалунов и Михаил Григоренко, еще по шайбе забросили Никита Попугаев и Михаил Науменков.

    Матч на ноль провёл вратарь Илья Сорокин.

    Отметим, что после четвертого гола красно-белые поменяли вратаря. Вместо Никиты Беспалова на лед вышел Александр Трушков.

    Армейцы повели в серии со счетом 1-0. Второй матч серии состоится завтра, 5 марта.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
    ЦСКА – «Спартак» – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
    Голы: Шалунов — 1 (бол., Нестеров, Сорокин), 10:48 — 1:0. Григоренко — 1, 27:09 — 2:0. Григоренко — 2 (Ничушкин), 30:19 — 3:0. Попугаев — 1 (Андронов, Пашнин), 41:30 — 4:0. Науменков — 1 (бол., Плэтт, Капризов), 57:36 — 5:0. Шалунов — 2 (Шумаков, Капризов), 59:20 — 6:0.Вратари: Сорокин — Беспалов (Трушков, 41:30).Броски: 39 (13+11+15) — 22 (4+10+8).Штраф: 20 — 10.

    «Йокерит» — ХК «Сочи» 7:2

    Финский «Йокерит» на своем льду разгромил ХК «Сочи» (7:2) во втором матче плей-офф Кубка Гагарина.

    В составе победителей дубль на счету Ээли Толванена, по разу отличились Олли Палола, Джон Норман, Мэттью Гилрой и Пекка Йормакка.

    Три голевых передачи в этой встрече сделал защитник Сами Леписто.

    В составе гостей шайбы на счету Адама Полашека и Дмитрия Лугина.

    Счет в серии стал равным — 1:1. Третий матч состоится в Сочи 6 марта.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
    «Йокерит» – «Сочи» – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
    Голы: Палола — 2 (бол., Гилрой), 2:55 — 1:0. Полашек — 1 (бол., Морозов, Точицкий), 16:56 — 1:1. Толванен — 1 (бол., Леписто), 18:26 — 2:1. Норман — 1 (Гилрой, Йормакка), 21:40 — 3:1. Гилрой — 1 (бол., Мозес), 24:36 — 4:1. Йормакка — 1 (Норман, Палола), 26:20 — 5:1. Н. Йенсен — 1 (Леписто), 29:45 — 6:1. Лугин — 1 (бол., Йокипакка, Блум), 40:44 — 6:2. Толванен — 2 (бол., Леписто, Н. Йенсен), 50:38 — 7:2.Вратари: Рамо — Барулин (Шикин, 24:36).Броски: 38 (13+13+12) — 24 (5+8+11).Штраф: 14 — 18.

    «Локомотив» — «Торпедо» 2:1

    Ярославский «Локомотив» дома обыграл нижегородское «Торпедо» (2:1) во втором матче плей-офф Кубка Гагарина.

    В составе победителей по шайбе забросили Никита Черепанов и Петри Контиола.

    У нижегородцев отличился Сергей Костицын.

    Ярославский клуб повел в серии 2-0.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
    «Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Костицын — 1 (Кинрейд), 0:50 — 0:1. Черепанов — 1 (Кадейкин, Картаев), 9:48 — 1:1. Контиола — 1 (Крунвалль, Аверин), 58:20 — 2:1.Вратари: Мурыгин — Галимов (59:36).Броски: 30 (11+11+8) — 22 (7+5+10).Штраф: 20 — 29.
    Сумеет ли «Торпедо» размочить счет в серии с «Локомотивом»?«Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 6 марта
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