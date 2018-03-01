Знарку лучше уйти из сборной победителем

На пресс-конференции после финального матча, тренер сообщил, что устал и сомневается в том, стоит ли ему и дальше работать с командой.

При этом, в привычной ему манере Олег Знарок обвинил журналистов в том, что они не поддерживают его, вместо этого критикуя при каждом удобном случае.

Специалист, очевидно запамятовал, что именно в этом и состоит задача независимых журналистов — освещать проблемы, критиковать недостатки и только потом уже хвалить за успехи.

Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России. На Олимпиаде собрались все добротные команды, поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла Олег Знарок

Вице-президент ФХР и СКАзаявил, чтоповезет команду на ЧМ-2018, поскольку его контракт со сборной, как и контракты его тренерского штаба, заканчиваются только 31 мая и имеют опцию продления.

Президент ФХР Владислав Третьяк напротив, обозначил, что до чемпионата мира (он пройдет с 4 по 20 мая в Дании) нужно определиться с кандидатурой нового наставника сборной.

В качестве возможного сменщика Олега Знарка рассматривается бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.

Знарок заслужил увольнение

Автор блога «Внезапная Жизнь» Никита Петухов считает, что своим послужным списком наставник сборной России заслужил увольнение, несмотря на победу на Олимпиаде.

Историческая победа России, феноменальная Германия и провал фаворитов Итоги хоккейного турнира Олимпийских игр «Хоккей Знарка устарел и оставаясь на своем посту, он больше не двинется вперед. Его подход был прорывным в 2013 году в "Динамо". К 2018-му хоккей поменялся несколько раз, сборной нужны новые идеи, а их просто негде подсмотреть.

Допустим, Знарка оставят в СКА и в сборной еще на четыре года, на нынешних условиях. Тогда конкуренция в нашем клубном хоккее стукнется об пол, а результаты сборной прикроют отмазкой "Зато мы выиграли Олимпиаду" — в Пекин мы повезем те же три силовых звена и как бы не Дацюка в центре первой тройки.

Ну и да, в нормальной хоккейной системе Знарок просто не повез бы сборную на Олимпийские игры. Потому что нормальная система развивается не четырехлетними отрезками. А от турнира к турниру. В 2014-м Знарок победил — окей. В 2015-м получил жесткие 1:6 от хорошего канадского состава — это причина найти нового тренера сборной. В 2016-м сборная вылетает в полуфинале домашнего чемпионата мира — даже не от канадцев, а от финнов; что это, если не причина найти нового тренера?

В 2016-м без шансов проигран полуфинал Кубка мира. Это не причина найти нового тренера для сборной? В 2017-м отличный состав снова проигрывает в полуфинале ЧМ. Может быть, повод задуматься? В итоге Знарок выиграл два самых слабых турнира, в которых принимал участие. Прямо сейчас его увольнение — это во многом вопрос квалификации».

Знарок дает результат

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенко напротив считает, что послужной список Олега Знарка полон побед, а тренер должен остаться с повышением зарплаты.

Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана! Сборная России по хоккею вымучила победу над командой Германии «Я вам напомню, что Знарок за четырехлетний цикл завоевал Кубок Гагарина, выиграл золото чемпионата мира и Олимпиады. Это такой наш русский Triple Gold Club. И можете что угодно говорить о Знарке, он дает результат – как давал Виктор Тихонов в советское время (хотя он тоже не любил прессу, мог взять любого игрока в ЦСКА по щелчку пальцев, а чемпионат был заточен под его команду). Прошло время – и Тихонов стал великим, хотя в его жизни был Лейк-Плэсид-1980. Будет великим и Знарок.

Вот что я знаю и понимаю. Он будет работать до конца чемпионата мира. Так подписан контракт. То есть впереди битва за Кубок Гагарина и золото Дании. Взять второе будет гораздо сложнее, чем первое, в Копенгаген приедет много игроков НХЛ. Но все равно Россия окажется фаворитом.

Что дальше? Знарка будут серьезно уговаривать, предложат много денег. Я бы на его месте взял и остался. Если все-таки откажется, то преемником станет Илья Воробьев – и в СКА, и в сборной России. Я так это вижу».

Такую Олимпиаду мог бы выиграть любой

Автор «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко считает, что наставник сборной России растерял свое тактическое и стратегическое мышление, слишком полагаясь на сильных исполнителей, превосходящих соперника.

Золото сборной России в хоккее «В "Динамо" у него было по-другому. Приходилось искать решения, дергаться. "Динамо" было даже слабее некоторых по составу. Искали фишки. С кем играть пожестче, какие ловушки выставлять при позиционной обороне, с кем из защитников действовать поплотнее. Чисто технологические. Но и тактических хватало. Понятно, что стандартно уводили на фланг, но корректировали расстановку и агрессию. Потому что надо было. Сейчас не нужно.

Сейчас только одна тройка, несмотря на все превосходство в мастерстве, входила в зону с контролем шайбы. И то – без поддержки защитников. Просто потому что один в один и Дацюк, и Гусев, и Капризов очень хороши. И интеллекта игрового у них хоть отбавляй.

ФХР нахваливает Знарка. Он – победитель, спора нет. Но давайте будем честны – такую Олимпиаду могли бы выиграть многие тренеры. И условный Илья Воробьев, который наверняка бы собрал состав, позволявший бы ему вообще не напрягаться. И Андрей Мартемьянов из "Амура". Ему-то приходится работать и выискивать малейшие нюансы, способные принести успех. У него-то нет никаких изначальных преимуществ.

После золота Знарок сказал журналистам, что этой победой он ответил на все их вопросы. Но это не совсем так. Уже на чемпионате мира в мае, где в плей-офф будут не смешные Норвегии и Германии, а серьезные сборные с энхаэловцами, тренеру придется найти ответ посильнее. И лучше бы он показал его на льду».

Тренеры — штучный товар

Автор интернет-журнала «Интересант» Дмитрий Кириллов не видит достойной замены наставнику сборной России и считает. что от добра добра не ищут.

«Есть мнение, что Знарок — не панацея. Мол, да, он — молодец, сумел слепить дружную команду из звезд и рабочих лошадок, но, дескать, в более тепличных условиях, чем Знарок, у нас ни один тренер никогда не работал!

Оставьте эти разговоры. Во-первых, победителей не судят. Во-вторых, в российском хоккее, да и в фигурном катании тоже, наблюдается дефицит тренерских кадров. Если не Знарок, то кто? Допустим, Илья Воробьев, классно работавший с "Магниткой". Но — до поры, до времени. То есть — не факт, что получится со сборной.

Кто еще мог бы? Никто.

В фигурном катании Мишин, Тарасова, Москвина не вечны. Вот в прошлый олимпийский цикл все носили на руках Нину Мозер, сделавшую олимпийских чемпионов из Татьяны Волосожар и Максима Транькова. А сейчас уже не носят. Всё так переменчиво…

Тренеры — это штучный товар. Их невозможно взять и наплодить, вложив миллионы или даже миллиарды. Потому их нужно беречь! В том числе и Знарка, даже если он кому-то не нравится, а характер у Олега Валерьевича такой, что не нравится он многим. И — опять же — не мешать ему и его ребятам побеждать!».

Знарок — не мессия

Автор «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов считает, что уйти со своего поста сейчас — было бы наилучшим вариантом для тренера сборной России.

«Знарок – один из лучших тренеров страны, но, конечно же, не мессия. И не единственный в своём роде. В ФХР это сейчас вряд ли признают и добровольно от его кандидатуры не откажутся. Единственный вариант, при котором в сборной может произойти смена власти, – это добровольный уход главного тренера. Способен ли на это Олег Валерьевич?

Давайте не будем ханжами. Если говорить откровенно, мало кто откажется от денег, которые получает тренер СКА и сборной России. По нашим данным, оклад Знарка в питерском клубе не многим больше, чем зарабатывают другие топ-тренеры, но его бонусы поистине беспрецедентны. Отказаться от столь хлебного места можно только по очень веским причинам.

Уйти из сборной сейчас было бы идеальным решением для Знарка. Именно сейчас, до плей-офф со СКА и чемпионата мира, где сборной России будет куда сложнее завоевать золото, чем в февральском Пхёнчхане. Если в постолимпийском Минске Знарок был в беспроигрышном положении, искупая грехи предшественника на не самом представительном турнире, то в Копенгагене ему нужно будет держать планку в ситуации, когда составы соперников кишат звёздами НХЛ».

Знарок набивает себе цену

Автор «Санкт-Петербургских Ведомостей» Даниил Ратников перечисляет причины, по котором Олег Знарок может покинуть сборную России.

«Заменяя Зинэтулу Билялетдинова в сборной, Знарок, разумеется, не мог не понимать уровня спроса с главного тренера национальной сборной. Тем более что после провала на Играх в Сочи предшественника "размазывали" и чужие, и свои. Но Олег Валерьевич — человек амбициозный и тщеславный (что не упрек для спортсмена, скорее, наоборот) и вызов принял, но уже по ходу дела, возможно, осознал все подводные течения. Да и просто неприятно, когда люди, по возрасту годящиеся тебе в сыновья, позволяют себе разговаривать на повышенных тонах.

Оба контракта Знарка истекают этой весной: четырехлетний со сборной и двухлетний со СКА. За это время с четырех чемпионатов мира были привезены четыре медали (две "бронзы", "серебро" и "золото"), СКА с ходу взял Кубок Гагарина (а в этом году, скорее всего, возьмет второй), наконец, триумф на Олимпиаде. Очевидно, что тренер с таким списком достижений заслужил повышения в зарплате, так что разговоры об уходе можно расценить как некий торг».