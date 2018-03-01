«Сочи» обыграл «Ладу» и в плей-офф сыграет с «Йокеритом»

В составе победителей отличились нападающие Эрик О`Делл, Егор Морозов и Артем Томилин.
У тольятинцев шайбы забросили форварды Кирилл Капустин и Шейн Харпер.
«Сочи» занял шестое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с «Йокеритом» (3).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Голы: Капустин — 13 (бол., Геноуэй), 2:02 — 1:0. Морозов — 2 (Точицкий), 2:33 — 1:1. О`Делл — 14 (Томилин, Барулин), 17:12 — 1:2. Харпер — 4 (Нестеров), 30:43 — 2:2. Томилин — 2 (Блум), 39:26 — 2:3.Вратари: Лазушин (Красоткин, 20:00, 57:56) — Барулин.Броски: 25 (9+7+9) — 33 (14+12+7).Штраф: 6 — 20.