Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

В последний день регулярного чемпионата КХЛ определились все пары 1/8 финала Кубка Гагарина.

Восточная конференция

«Ак Барс» – «Амур»

«Салават Юлаев» – «Авангард»

«Трактор» – «Нефтехимик»

«Автомобилист» – «Металлург» Мг

Западная конференция

СКА — «Северсталь»

ЦСКА — «Спартак»

«Йокерит» — «Сочи»

«Локомотив» – «Торпедо»

Расписание матчей первого раунда плей-офф (* – в случае необходимости)

Восточная конференция: 4, 5, 7, 8, 10(*), 12(*) и 14(*) марта 2018

Западная конференция: 3, 4, 6, 7, 9(*), 11(*) и 13(*) марта 2018 (кроме серий с участием СКА и ЦСКА)

КХЛ перенесла на один день вперед старт серий Западной конференции, в которых будут принимать участие СКА и ЦСКА. Армейские команды будут играть по расписанию Восточной конференции.