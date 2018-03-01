Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

Восточная конференция
«Ак Барс» – «Амур»
«Салават Юлаев» – «Авангард»
«Трактор» – «Нефтехимик»
«Автомобилист» – «Металлург» Мг
Западная конференция
СКА — «Северсталь»
ЦСКА — «Спартак»
«Йокерит» — «Сочи»
«Локомотив» – «Торпедо»
Расписание матчей первого раунда плей-офф (* – в случае необходимости)
Восточная конференция: 4, 5, 7, 8, 10(*), 12(*) и 14(*) марта 2018
Западная конференция: 3, 4, 6, 7, 9(*), 11(*) и 13(*) марта 2018 (кроме серий с участием СКА и ЦСКА)
КХЛ перенесла на один день вперед старт серий Западной конференции, в которых будут принимать участие СКА и ЦСКА. Армейские команды будут играть по расписанию Восточной конференции.