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    «Авангард» уступил «Сибири» в серии буллитов

    КХЛ Авангард Сибирь
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    «Авангард» — «Сибирь»
    На фото:«Авангард» — «Сибирь»
    Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение по буллитам от новосибирской «Сибири» (1:2 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За победителей голом сумел отметиться Степан Санников, победный буллит забросил Александр Бергстрём.

    В составе команды хозяев заброшенную шайбу записал на свой счёт Егор Мартынов.

    Таким образом, перед последним туром регулярного чемпионата команда Германа Титова остаётся вне зоны плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Санников — 10 (Шаров), 31:28 — 0:1. Мартынов — 9 (Семенов, Чудинов), 32:28 — 1:1.Победный буллит: Бергстрем.Вратари: Шилин — Салак.Броски: 42 (15+15+7+5) — 27 (10+6+7+4).Штраф: 12 — 14.
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