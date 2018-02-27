«Авангард» уступил «Сибири» в серии буллитов

За победителей голом сумел отметиться Степан Санников, победный буллит забросил Александр Бергстрём.
В составе команды хозяев заброшенную шайбу записал на свой счёт Егор Мартынов.
Таким образом, перед последним туром регулярного чемпионата команда Германа Титова остаётся вне зоны плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Санников — 10 (Шаров), 31:28 — 0:1. Мартынов — 9 (Семенов, Чудинов), 32:28 — 1:1.Победный буллит: Бергстрем.Вратари: Шилин — Салак.Броски: 42 (15+15+7+5) — 27 (10+6+7+4).Штраф: 12 — 14.