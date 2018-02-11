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    Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»

    НХЛ Сент-Луис Блюз Питтсбург Пингвинз
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    Сидни Кросби
    На фото:Сидни Кросби
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержали гостевую победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.

    Дублем в составе гостей отметился Сидни Кросби, который достиг отметки в 400 заброшенных шайб за карьеру. Еще по разу отличились Брайан Раст и Райли Шихэн.

    За хозяев гол на свой счет записал Кайл Бродзяк открыл счёт.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Питтсбург» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
    Голы: Бродзяк — 9 (Торберн, Апшолл), 23:10 — 1:0. Кросби — 18 (Шири), 23:31 — 1:1. Раст — 8, 41:05 — 1:2. Шихан — 6 (Симон), 51:13 — 1:3. Кросби — 19 (п.в., Симон, Раст), 57:12 — 1:4.Вратари: Аллен (57:02 — 57:12) — Мюррей.Броски: 34 (10+9+15) — 23 (7+6+10).Штраф: 4 — 6.
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