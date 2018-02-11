Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»

Дублем в составе гостей отметился Сидни Кросби, который достиг отметки в 400 заброшенных шайб за карьеру. Еще по разу отличились Брайан Раст и Райли Шихэн.
За хозяев гол на свой счет записал Кайл Бродзяк открыл счёт.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Бродзяк — 9 (Торберн, Апшолл), 23:10 — 1:0. Кросби — 18 (Шири), 23:31 — 1:1. Раст — 8, 41:05 — 1:2. Шихан — 6 (Симон), 51:13 — 1:3. Кросби — 19 (п.в., Симон, Раст), 57:12 — 1:4.Вратари: Аллен (57:02 — 57:12) — Мюррей.Броски: 34 (10+9+15) — 23 (7+6+10).Штраф: 4 — 6.