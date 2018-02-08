Тренер сборной Словакии Рэмзи: Пора обыграть россиян

Главный тренерпо хоккеюзаявил, что его подопечные постараются прервать неудачную серию игр против российских хоккеистов на Олимпиаде-2018.

«Не знаю, хорошо ли это, что мы начинаем турнир матчем против российской команды. Слышал, что сборная Словакии восемь лет не обыгрывала россиян. Это, конечно, слишком долго. Пора менять ситуацию. Попробуем это сделать, хотя, конечно, будет очень сложно», — цитирует Рэмзи «Р-Спорт».

«Такого состава, как у сборной России, нет ни у кого на этом турнире, это главный фаворит турнира. С вратарем на первый матч мы пока не определились», — также отметил канадский специалист.

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Напомним, мужской хоккейный турнир Олимпиады-2018 пройдет с 14 по 25 февраля. Российская команда стартует в соревнованиях 14 февраля матчем против словаков.