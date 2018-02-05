ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Малкин стал первой звездой недели в НХЛ

    НХЛ Питтсбург Пингвинз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Евгений Малкин
    На фото:Евгений Малкин
    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге.

    Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

    В трех матчах прошлой недели Малкин набрал 8 очков (6+2). При этом в матче против «Сан-Хосе» россиянин оформил свой двенадцатый хет-трик в карьере и вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по этому показателю.

    Второй звездой недели НХЛ признала вратаря «Флориды» Харри Сятери, на счету которого три победы в трех матчах и 94,6% отраженных бросков, а третьей — форварда «Вегаса» Райли Смита, у которого 5 (4+1) баллов в четырех матчах.

    Напомним, ранее Малкин был признан первой звездой января в НХЛ.

    «Питтсбург» может остановить «Вегас»«Питтсбург» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Новый рекорд «Вегаса», Ягр покинул НХЛ, Малкин – лучший игрок месяца
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • НХЛ. Возвращение Варламова, передача Щербака, Кучеров набрал 300-е очко в НХЛ
  • 4 февраля — большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ
    •
  • 03/02
    • Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
  • 01/02
    • Малкин признан первой звездой января в НХЛ
  • 31/01
    • Малкин стал третьей звездой дня в НХЛ‍
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Сборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • Расставание «Салавата» с Вайсфельдом и последние интриги регулярки
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» вернула лидерство в НХЛ, «Детройт» готов к обменам, «Эдмонтон» хочет избавиться от Слепышева
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сколько забьет ПСЖ?
  • «Сошо» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу 6-го февраля
  • 1,75
    •
  • Ждем победы от «армейцев»
  • ЦСКА — «Эльче». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 6 февраля
  • 1,70
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». В ожидании не слишком результативного матча
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
    • 1,93Завтра в 05:00
  • Сдержат ли Бобровский и «Коламбус» атаку «Вашингтона» во главе с Овечкиным?
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
    • 1,94Завтра в 03:00
  • «Питтсбург» может остановить «Вегас»
  • «Питтсбург» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
    • 2,18Завтра в 03:00
  • Новый рекорд «Вегаса», Ягр покинул НХЛ, Малкин – лучший игрок месяца
  • Итоги недели в НХЛ
    • Вчера в 12:55
  • 04/02
    • Передача Щербака помогла «Монреалю» победить «Оттаву»
  • 04/02
    • «Сан-Хосе» в гостях победил «Каролину»
  • 04/02
    • «Вашингтон» уступил «Вегасу»
  • 04/02
    • Знарок: У нас сейчас сложный период
  • 04/02
    • Хоккеисты сборной России переиграли «Спартак» в спарринге перед ОИ-2018
  • «Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» могут порадовать результативным матчем
  • «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
    • 1,91Сегодня в 05:00
  • «Даллас» Радулова попробует обыграть «Рейнджерс»
  • «Даллас» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
    • 1,92Сегодня в 04:30
  • «Нэшвилл» намерен взять реванш у «Айлендерс»
  • «Айлендерс» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
    • 1,74Сегодня в 03:00
  • 04/02
    • Голкипер «Чикаго» приступил к тренировкам на льду
  • 04/02
    • Сборная России по хоккею с мячом победила Швецию в финале ЧМ
  • НХЛ. Возвращение Варламова, передача Щербака, Кучеров набрал 300-е очко в НХЛ
  • 4 февраля — большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ
    • 04/02/2018 в 09:29
  • 04/02
    • Сборная Финляндии по бенди победила команду Казахстана и завоевала бронзу ЧМ
  • 04/02
    • «Оттава» по буллитам обыграла «Филадельфию»
  • 04/02
    • Дубль Питри помог «Монреалю» обыграть «Анахайм»
  • 03/02
    • Ягр результативно вернулся в чешский «Кладно»
  • 03/02
    • Определился соперник сборной России по финалу ЧМ по хоккею с мячом
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон