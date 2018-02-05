Малкин стал первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающийпризнан первой звездой недели в

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

В трех матчах прошлой недели Малкин набрал 8 очков (6+2). При этом в матче против «Сан-Хосе» россиянин оформил свой двенадцатый хет-трик в карьере и вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по этому показателю.

Второй звездой недели НХЛ признала вратаря «Флориды» Харри Сятери, на счету которого три победы в трех матчах и 94,6% отраженных бросков, а третьей — форварда «Вегаса» Райли Смита, у которого 5 (4+1) баллов в четырех матчах.

Напомним, ранее Малкин был признан первой звездой января в НХЛ.