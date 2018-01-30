Ягр продолжит карьеру в чешском «Кладно»

Форвард «Калгари»сообщил, что продолжит карьеру в чешском, в котором он начинал карьеру и владельцем которого теперь является.

Клуб НХЛ выставил 45-летнего нападающего на драфт отказов, но игрок покинул его.

«Я разочарован тем, что все пошло не так, как мы надеялись. Но я глубоко благодарен клубу, фанатам и Калгари за то, что так приняли меня. Теперь я с нетерпением жду продолжения сезона в "Кладно"!», — приводит пресс-служба НХЛ слова Ягра.

В октябре прошлого года 45-летний хоккеист заключил с «Калгари» однолетний контракт. Однако за это время чех провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.