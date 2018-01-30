ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ягр продолжит карьеру в чешском «Кладно»

    НХЛ Калгари Флэймз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Яромир Ягр
    На фото:Яромир Ягр
    Форвард «Калгари» Яромир Ягр сообщил, что продолжит карьеру в чешском «Кладно», в котором он начинал карьеру и владельцем которого теперь является.

    Клуб НХЛ выставил 45-летнего нападающего на драфт отказов, но игрок покинул его.

    «Я разочарован тем, что все пошло не так, как мы надеялись. Но я глубоко благодарен клубу, фанатам и Калгари за то, что так приняли меня. Теперь я с нетерпением жду продолжения сезона в "Кладно"!», — приводит пресс-служба НХЛ слова Ягра.

    В октябре прошлого года 45-летний хоккеист заключил с «Калгари» однолетний контракт. Однако за это время чех провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков.

    Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. 30-й гол Овечкина, передачи Кузнецова и Кучерова, дубли Наместникова и Малкина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 января
    •
  • НХЛ. Передача Анисимова, рекорд Нюландера
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 января
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Сборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛ
    Подробный разбор
  • «Вегас» на вершине НХЛ, успехи «Бостона» и «Колорадо», кризис «Тампы» и «Лос-Анджелеса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Кубок Континента у СКА, зимняя классика в Риге, падение «Авангарда»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Лацио» у «Милана» реванш за поражение в чемпионате?
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки на первый матч 1/2 финала Кубка Италии 31 января
  • 1,44
    •
  • Экспресс дня. Унсуэ сделает еще один шаг навстречу еврокубкам
  • Прогнозы и ставки на футбол 29 января
  • 5,32
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • «Нэшвилл» и «Чикаго» могут снова сыграть от обороны
  • «Нэшвилл» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 января
    • 1,92Завтра в 04:00
  • «Сент-Луис» намерен обыграть «Монреаль»
  • «Сент-Луис» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 января
    • 2,03Завтра в 04:00
  • Продлит ли «Баффало» Антипина серию неудач «Нью-Джерси»?
  • «Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 января
    • 1,95Завтра в 03:00
  • Расставание «Салавата» с Вайсфельдом и последние интриги регулярки
  • Итоги недели в КХЛ
    • Вчера в 11:29
  • НХЛ. Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча звезд
  • Все подробности звездного уик-энда в Тампе
    • Вчера в 07:22
  • 29/01
    • Хет-трик Кучерова помог Атлантическому дивизиону выйти в финал Матча звезд НХЛ
  • 29/01
    • Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный в Матче звезд НХЛ
  • 29/01
    • «Калгари» выставит Ягра на драфт отказов
  • КХЛ. «Куньлунь» крупно уступил «Барысу», «Йокерит» победил в Риге
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 января
    • 28/01/2018 в 20:43
  • 28/01
    • «Йокерит» победил «Динамо» в Риге
  • 28/01
    • «Куньлунь» завершил сезон крупным поражением от «Барыса»
  • 28/01
    • Овечкин: Был уверен, что моим максимумом будет 90 миль в час
  • 28/01
    • Матч звезд НХЛ 2019 года примет Сан-Хосе
  • 28/01
    • НХЛ проведет игры в Швеции, Финляндии и Китае
  • НХЛ. Овечкин нанес сильнейший бросок, Макдэвид защитил «титул»
  • Все подробности звездного «Мастер шоу»
    • 28/01/2018 в 07:33
  • «Тампа» вернула лидерство в НХЛ, «Детройт» готов к обменам, «Эдмонтон» хочет избавиться от Слепышева
  • Итоги недели в НХЛ
    • 27/01/2018 в 19:33
  • 27/01
    • «Амур» одержал волевую победу над «Куньлунем»
  • 26/01
    • «Йокерит» потерпел поражение от рижского «Динамо»
  • 26/01
    • Слепышев намерен покинуть «Эдмонтон»
  • 26/01
    • Овечкин — третья звезда дня в НХЛ
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон