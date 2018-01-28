ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    КХЛ. «Куньлунь» крупно уступил «Барысу», «Йокерит» победил в Риге

    Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 января

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Барыс Динамо Рига Йокерит
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Куньлунь» — «Барыс»
    «Куньлунь» — «Барыс»
    В воскресенье, 28 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут два очередных матча.

    «Куньлунь» — «Барыс» 0:4

    «Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение от «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).

    В составе победителей по разу отличились Найджел Доус, Дмитрий Шевченко, Роман Савченко и Дмитрий Гурков.

    Голкипер гостей Дмитрий Мальгин оформил первый шат-аут в КХЛ.

    «Куньлунь», для которого этот матч стал последним в текущем сезоне, занимает 12-е место в Восточной конференции (61 очко). «Барыс» идет десятым (74 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) – «Барыс» (Астана) – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Доус – 35 (Даллмэн), 26:28 – 0:1. Шевченко – 4 (Доус, Старченко), 29:43 – 0:2. Савченко – 4 (Маркелов, Жайлауов), 51:07 – 0:3. Гурков – 1 (Маркелов), 54:14 – 0:4.Вратари: Хелльберг – Мальгин.Штраф: 6 – 8.Броски: 35 (12+14+9) – 31 (9+12+10).
    «Куньлунь» — «Барыс» 0:4

    «Динамо» Рига – «Йокерит» 1:2

    Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от финского «Йокерита» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Никлас Йенсен и Стив Мозес.

    У хозяев отличился Микелис Редлихс.

    Финский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, рижане давно лишились шансов на попадание в плей-офф и идут на последней строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Н. Йенсен – 18 (О`Нилл, Раутанен), 6:39 – 0:1. Мозес – 4 (бол., Толванен, Леписто), 41:54 – 0:2. М. Редлихс – 11 (бол., Галвиньш, Салмела), 43:44 – 1:2.Вратари: Армалис (58:51) – Рамо.Броски: 20 (3+8+9) – 24 (8+9+7).Штраф: 10 – 14.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Амур» победил в Китае, «Слован» проиграл в Минске
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 января
    •
  • Кубок Континента у СКА, зимняя классика в Риге, падение «Авангарда»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 28/01
    • «Йокерит» победил «Динамо» в Риге
  • 27/01
    • «Амур» одержал волевую победу над «Куньлунем»
  • 25/01
    • «Амур» одержал победу в Китае
  • 24/01
    • «Спартак» в Москве обыграл рижское «Динамо»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Ральф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Юниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • «Тампа» вернула лидерство в НХЛ, «Детройт» готов к обменам, «Эдмонтон» хочет избавиться от Слепышева
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • «Вегас» на вершине НХЛ, успехи «Бостона» и «Колорадо», кризис «Тампы» и «Лос-Анджелеса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Увезет ли «Лестер» очки из «Ливерпуля»?
  • «Эвертон» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января
  • 2,37
    •
  • Экспресс дня. «Наполи» — снова в лидерах
  • Прогнозы и ставки на футбол 28 января
  • 9,66
    •
    Хоккей. Главное
  • НХЛ. Овечкин нанес сильнейший бросок, Макдэвид защитил «титул»
  • Все подробности звездного «Мастер шоу»
    •
  • «Тампа» вернула лидерство в НХЛ, «Детройт» готов к обменам, «Эдмонтон» хочет избавиться от Слепышева
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • НХЛ. 30-й гол Овечкина, передачи Кузнецова и Кучерова, дубли Наместникова и Малкина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 января
    •
  • 01:49
    • Хет-трик Кучерова помог Атлантическому дивизиону выйти в финал Матча звезд НХЛ
  • 20:35
    • «Йокерит» победил «Динамо» в Риге
  • 08:54
    • НХЛ проведет игры в Швеции, Финляндии и Китае
  • 27/01
    • «Амур» одержал волевую победу над «Куньлунем»
  • 26/01
    • Слепышев намерен покинуть «Эдмонтон»
  • 26/01
    • Овечкин — третья звезда дня в НХЛ
  • 25/01
    • Тренеры НХЛ признали Кучерова и Василевского лучшими игроками лиги
  • 25/01
    • «Амур» одержал победу в Китае
  • 25/01
    • «Салават Юлаев» расторг контракт с Вайсфельдом
  • 24/01
    • «Спартак» в Москве обыграл рижское «Динамо»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон