КХЛ. «Куньлунь» крупно уступил «Барысу», «Йокерит» победил в Риге

«Куньлунь» — «Барыс» 0:4

«Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение от «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).

В составе победителей по разу отличились Найджел Доус, Дмитрий Шевченко, Роман Савченко и Дмитрий Гурков.

Голкипер гостей Дмитрий Мальгин оформил первый шат-аут в КХЛ.

«Куньлунь», для которого этот матч стал последним в текущем сезоне, занимает 12-е место в Восточной конференции (61 очко). «Барыс» идет десятым (74 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) – «Барыс» (Астана) – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Голы: Доус – 35 (Даллмэн), 26:28 – 0:1. Шевченко – 4 (Доус, Старченко), 29:43 – 0:2. Савченко – 4 (Маркелов, Жайлауов), 51:07 – 0:3. Гурков – 1 (Маркелов), 54:14 – 0:4.Вратари: Хелльберг – Мальгин.Штраф: 6 – 8.Броски: 35 (12+14+9) – 31 (9+12+10).

«Куньлунь» — «Барыс» 0:4

«Динамо» Рига – «Йокерит» 1:2

Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от финского «Йокерита» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Никлас Йенсен и Стив Мозес.

У хозяев отличился Микелис Редлихс.

Финский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, рижане давно лишились шансов на попадание в плей-офф и идут на последней строчке.