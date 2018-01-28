КХЛ. «Куньлунь» крупно уступил «Барысу», «Йокерит» победил в Риге

«Куньлунь» — «Барыс» 0:4
«Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение от «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).
В составе победителей по разу отличились Найджел Доус, Дмитрий Шевченко, Роман Савченко и Дмитрий Гурков.
Голкипер гостей Дмитрий Мальгин оформил первый шат-аут в КХЛ.
«Куньлунь», для которого этот матч стал последним в текущем сезоне, занимает 12-е место в Восточной конференции (61 очко). «Барыс» идет десятым (74 очка).
«Динамо» Рига – «Йокерит» 1:2
Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от финского «Йокерита» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей по шайбе забросили Никлас Йенсен и Стив Мозес.
У хозяев отличился Микелис Редлихс.
Финский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, рижане давно лишились шансов на попадание в плей-офф и идут на последней строчке.