«Амур» одержал победу в Китае

в гостях обыгралсо счетом 3:1 (2:1 1:0 0:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственный гол в составе китайского клуба записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.

Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд. Клуб из Хабаровска прервал двухматчевую серию поражений и еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф Восточной конференции.