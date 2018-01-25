ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Амур» одержал победу в Китае

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Амур
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Алексей Бывальцев
    На фото:Алексей Бывальцев
    «Амур» в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1 (2:1 1:0 0:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Единственный гол в составе китайского клуба записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.

    Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд. Клуб из Хабаровска прервал двухматчевую серию поражений и еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» – «Амур» – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
    Голы: Потехин — 7 (Йордан), 4:21 — 0:1. Бек — 7 (Перетягин), 7:43 — 1:1. Бывальцев — 17 (бол., Зогорна, Пикар), 17:16 — 1:2. Бывальцев — 18 (бол., Коларж, Зогорна), 22:41 — 1:3.Вратари: Хелльберг (57:55) — Метсола (Аликин, 43:56).Штраф: 8 — 4.Броски: 34 (11+11+12) — 28 (9+11+8).
    Сохранит ли «Амур» шансы на плей-офф?«Кунь Лунь» — «Амур». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 25 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Амур» победил в Китае, «Слован» проиграл в Минске
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 января
    •
  • КХЛ. «Трактор» одолел «Авангард», «Динамо» в гостях победило СКА
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 января
    •
  • 22/01
    • «Магнитка» дома обыграла «Куньлунь»
  • 20/01
    • СКА отгрузил «Амуру» пять шайб
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке
    Подробный разбор
  • «Вегас» на вершине НХЛ, успехи «Бостона» и «Колорадо», кризис «Тампы» и «Лос-Анджелеса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Кубок Континента у СКА, зимняя классика в Риге, падение «Авангарда»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Лестер» в Питерборо?
  • «Питерборо» — «Лестер». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января
  • 2,25
    •
  • «Ливерпуль» не допустит вторую осечку подряд
  • «Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января
  • 1,67
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • КХЛ. «Амур» победил в Китае, «Слован» проиграл в Минске
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 января
    • Вчера в 23:49
  • 23:20
    • Тренеры НХЛ признали Кучерова и Василевского лучшими игроками лиги
  • 22:53
    • Вайсфельд: Мне за свою работу в «Салавате» не стыдно
  • 21:56
    • Минское «Динамо» одержало победу над «Слованом»
  • 10:02
    • «Салават Юлаев» расторг контракт с Вайсфельдом
  • 09:45
    • Форвард «Бостона» дисквалифицирован на пять матчей НХЛ
  • НХЛ. Передача Анисимова, рекорд Нюландера
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 января
    • Вчера в 09:00
  • 24/01
    • «Спартак» в Москве обыграл рижское «Динамо»
  • Сумеет ли «Флорида» продлить серию поражений «Вашингтона»?
  • «Флорида» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
    • 2,30Сегодня в 03:30
  • «Питтсбург» — «Миннесота». В ожидании не слишком результативной игры
  • «Питтсбург» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
    • 1,85Сегодня в 03:00
  • 24/01
    • Форвард «Лады» Рахимуллин дисквалифицирован на пять матчей КХЛ
  • НХЛ. Дубль Радулова, поражение «Колорадо», победы «Тампы» и «Вегаса»
  • 24 января — большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ
    • 24/01/2018 в 09:43
  • 24/01
    • Голкипер «Чикаго» приступил к тренировкам
  • 23/01
    • «Ак Барс» и ЦСКА забросили десять шайб на двоих
  • 23/01
    • «Витязь» одержал победу над «Сочи»
  • 23/01
    • «Нефтехимик» победил «Слован»
  • 23/01
    • «Салават Юлаев» проиграл «Йокериту» по буллитам
  • Сохранит ли «Амур» шансы на плей-офф?
  • «Кунь Лунь» — «Амур». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 25 января
    • 2,0225/01/2018 в 14:30
  • Нанесет ли «Торонто» четвертое подряд поражение «Чикаго»?
  • «Чикаго» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 января
    • 2,1325/01/2018 в 04:00
  • 23/01
    • «Барыс» по буллитам уступил «Автомобилисту»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон