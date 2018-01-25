«Амур» одержал победу в Китае

Единственный гол в составе китайского клуба записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.
Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд. Клуб из Хабаровска прервал двухматчевую серию поражений и еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» – «Амур» – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Голы: Потехин — 7 (Йордан), 4:21 — 0:1. Бек — 7 (Перетягин), 7:43 — 1:1. Бывальцев — 17 (бол., Зогорна, Пикар), 17:16 — 1:2. Бывальцев — 18 (бол., Коларж, Зогорна), 22:41 — 1:3.Вратари: Хелльберг (57:55) — Метсола (Аликин, 43:56).Штраф: 8 — 4.Броски: 34 (11+11+12) — 28 (9+11+8).