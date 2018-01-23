Форвард «Авангарда» приглашён в сборную Швеции на ОИ-2018

Нападающийвключен в состав сборной, которая выступит на Олимпиаде-2018, информирует пресс-служба омичей.

Состав сборной Швеции:

Вратари: Юнас Энрот («Динамо» Мн), Виктор Фаст («Вёкше»), Маркус Хелльберг («Куньлунь»).

Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Микаэль Викстранд («Ферьёстадт»), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон («Женева»), Симон Бертилссон («Брюнэс»), Расмус Далин («Фрёлунда»), Эрик Густафссон («Нефтехимик»), Юнас Анелёв («Авангард»).

Нападающие: Юаким Линдстрём («Шеллефтео»), Фредрик Петтерсон («Лайонс»), Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Джоэль Лундквист («Фрёлунда»), Александер Бергстрём («Сибирь»), Виктор Стольберг («Цуг»), Дик Аксельссон («Ферьёстадт»), Оскар Мёллер («Шеллефтео»), Карл Клингберг («Цуг»), Антон Ландер («Ак Барс»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Андре Петерссон («Авангард»).

В 40 матчах нынешнего сезона форвард набрал 27 очков (10+17) при показателе полезности «+7».

Сборная Швеции сыграет на групповом этапе в квартете С, где ее соперниками будут команды Финляндии, Норвегии и Германии.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир стартует 14 февраля.