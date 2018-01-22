Кубок Континента у СКА, зимняя классика в Риге, падение «Авангарда»

Кубок Континента и очередной рекорд КХЛ от СКА

С точки зрения титулов главной новостью недели, конечно же, стало завоевание армейцами Питера Кубка Континента. СКА выиграл этот трофей во второй раз в своей истории, а впервые победа в регулярном чемпионата КХЛ покорилась клубу в сезоне 2012/2013.

Но, откровенно говоря, предпосылок для иного исхода событий не было совершенно никаких. Подопечные Олега Знарка уже очень давно оторвались от соперников настолько, что тем даже пыль глотать не приходилось – она успевала осесть назад на дорогу.

А если серьезно, то после парочки неожиданных поражений перед новым годом, армейцы быстро пришли в себя и в январе не проиграли еще ни одного матча и не потеряли ни одного очка. На прошедшей неделе СКА одержал три домашние победы над «Спартаком» (4:1), «Адмиралом» (7:2) и «Амуром» (5:0), продлив серию побед до семи подряд.

Команда пропустила всего семь шайб в семи матчах и заодно установила новый рекорд КХЛ. После игры с «Адмиралом», выиграв свой 45-й матч из 52 сыгранных в этом сезоне, СКА увеличил процент набранных очков в регулярке до 78,57% — это на один процент лучше, чем у ЦСКА в сезоне 2014/2015, когда москвичи набрали 77,22% возможных очков.

В общем, как мы и говорили в прошлых итогах, очередная цель команды Знарка – преодолеть рубеж в 140 очков в регулярном чемпионате. При том, что до личного рекорда (137 очков в прошлом сезоне), армейцам осталось набрать всего два пункта. Сейчас у СКА 135 баллов и три матча до конца регулярки против «Динамо Москва» и «Северстали» дома, а также против «Йокерита» на выезде. Не самый легкий календарь, но взять пять очков вполне по силам. Будет ли рекорд?

Зимняя классика в Риге

Два неудачника Западной конференции «Динамо Рига» и «Динамо Минск» решили порадовать болельщиков незабываемым зрелищем – матчем на открытом воздухе на специально сооруженном катке.

В принципе, в этом сезоне КХЛ уже провела первый в своей истории матч на открытом воздухе в Хельсинки, так что историческим для самой Лиги этот поединок не стал. Но, тем не менее, он имел свою изюминку, так как проводился на площадке… обычной средней школы! Конечно, ледовую площадку специально привели в порядок, привезли и установили новую коробку и мобильные трибуны на 8500 зрителей. Кроме того, в отличие от Хельсинки, в Риге поединок прошел в светлое время суток без искусственного освещения, что также имело свой шарм. В общем, было весело, интересно и необычно.

Этой крутой опыт, который наверняка стоит повторять чаще. КХЛ провела такие матчи впервые в своей истории, но многие лиги давно практикуют такие поединки, а в НХЛ это уже давно стало отдельной культурой и целой бизнес индустрией.

Смена лидера в дивизионе Чернышева, падение «Авангарда»

Когда в «Авангарде» увольняли Андрея Скабелку, стало понятно, что такая рокировка может принести клубу из Омска большие проблемы. И дело не только и не столько в Германе Титове. Кризис внутри команды, о которым были наслышаны все, а затем еще и увидели в интернете благодаря красочному новогоднему корпоративу, в целом не сулит ничего хорошего. В такой ситуации увольнение наставника, наверное, один из худших сценариев, если нет объективных причин (слабые результаты). Их и не было, зато теперь есть.

На кураже «Авангард» выиграл два матча после смены тренера, а затем поплыл – четыре подряд поражения. Правда, в самом конце прошедшей недели ястребам удалось взять три очка в Магнитогорске, одолев местную «Магнитку» (6:3), но поезд, а вернее первое место в дивизионе вместе со вторым место в конференции уже ушел.

«Салават Юлаев» выиграл три матча за неделю и одержал пять побед в последних шести поединках, подвинув «Авангард» с вершины. Деликатность ситуации в том, что победитель дивизиона автоматически получает второе место в конференции и путевку в плей-офф, а вот вторая команда идет в турнирной таблице Конференции в соответствии с набранными очками. Так что «Авангард» на этой неделе сразу же свалился со второго на седьмое место и теперь вынужден бороться за место в плей-офф.

В общем, нас ожидает горячая концовка регулярки на Востоке. «Салавату» и «Авангарду» предстоит сыграть по три матча и график у команд нельзя назвать легким. Уфимцы все три поединка играют дома, но соперники у них очень серьезные – «Йокерит», «Сочи» и «Ак Барс». «Авангард» сыграет дома лишь один раз, но зато с кем – с «Сибирью», одним из непосредственных конкурентов в борьбе за плей-офф. Кроме того, омичам предстоит непростой выезд в Челябинск к «Трактору», а завершать регулярку будет необходимо с «Барысом» — соперник относительно простой, но играет-то дома.

«Нефтехимик» продлил контракт с Назаровым

Также важной новостью недели стало продление «Нефтехимиком» контракта с главным тренером команды Андреем Назаровым еще на один сезон. Обоснованный и логичный шаг от нижнекамского клуба, который в текущем сезоне может претендовать на рекордные для себя результаты.

Именно с Назаровым «Нефтехимик» идет пока что на свой самый высокий результат в истории. Нижнекамцы занимают 3-е место в конференции, но общее 6-е в Лиге. По сути, по очкам «Нефтехимик» сейчас 2-й на Востоке, так как «Салават» занимает вторую строчку только благодаря лидерству в своем дивизионе. Для сравнения, лучшим результатом «Нефтехимика» в КХЛ было общее 9-е место в сезоне 2009/2010. Конечно, «Нефтехимик» еще может опуститься вниз до конца регулярки, но вряд ли ниже 9-го места.

Следующая цель Назарова и его команды – повторить результат того же сезона 2009/2010 в плей-офф, когда «Нефтехимик» добрался до четвертьфинала. Задача непростая, если учесть, что в первом раунде нижнекамцам светит в соперники кто-то из компании «Магнитка», «Трактор», «Авангард», «Автомобилист». Но кто сказал, что будет легко? В том же сезоне 2009/2010 в первом раунде «Нефтехимик» пошел именно «Авангард» (3:0 в серии).

«Сибирь» продолжает рваться в плей-офф

После неудачного прошлого сезона и слабого старта в текущем, в успех «Сибири» после перестановки на тренерском мостике уже не верилось. Соперники были слишком высоко, так что казалось, что назначение Владимира Юрзинова рассматривалось скорее на перспективу сезона 2018/2019.

Но «Сибирь» воспользовалась своим шансом и использовала кризис соперников. Команда продолжает рвать и метать и на текущей неделе одержала еще три победы в трех матчах. На выезде новосибирцы одолели «Автомобилист» (4:1), «Ладу» (1:0), а затем дома снова разделали «Автомобилист» (3:0). Немного жаль, что в матче с «Ладой» на отметке в 15 матчей прервалась результативная серия нападающего Александра Бергстрема, но уже в следующей игре с «Авто» швед отдал две результативные передачи.

Впереди у «Сибири» три решающих матча – «Лада», «Авангард» и «Трактор». Из них два домашних и лишь один выездной с «Авангардом». По идее, именно матчи с тольяттинцами и омичами должны прояснить ситуацию с перспективой плей-офф для «Сибири». Сейчас новосибирцы идут как раз на последнем 8-м месте, но у главного конкурента «Амура» два матча в запасе. Задел в четыре очка вроде бы вполне комфортный, но в любом случае нужно побеждать «Ладу» и цепляться за очки с «Авангардом».