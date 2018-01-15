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    «Калгари» идет без поражений, «Чикаго» заполучил Дюклера, Овечкин снова лучший снайпер НХЛ

    Итоги недели в НХЛ

    НХЛ Аризона Койотс Нэшвилл Предаторз Калгари Флэймз Чикаго Блэкхоукс Питтсбург Пингвинз
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    «Калгари» идет без поражений, «Чикаго» заполучил Дюклера, Овечкин снова лучший снайпер НХЛ
    Sporting News
    «Чикаго» и «Аризона» совершили трейд, главным обьектом которого стал форвард «Койотис» Энтони Дюклер, защитник Джек Джонсон попросил обмена из «Коламбуса», «Калгари» продлил победную серию до семи матчей подряд, а Александр Овечкин возглавил список лучших снайперов сезона в НХЛ.

    «Чикаго» – защитная перестройка и переход Дюклера из «Аризоны»

    «Чикаго» впервые за долгие годы рискует остаться вне зоны плей-офф. Команду продолжает лихорадить и накануне команда дома всухую проиграла «Детройту» (0:4). Всего же на этой неделе «Блэкхокс» одержали две победы при двух поражениях. Сейчас «Чикаго» отстает от сильнейшей восьмерки Западной конференции всего на одно очко, но у непосредственных конкурентов в лице «Далласа», «Сан-Хосе», «Колорадо» и «Анахайма» меньше сыгранных матчей.

    Учитывая не слишком радужные перспективы в борьбе за плей-офф, менеджмент «Чикаго» на прошлой неделе обратился к кардинальным мерам. Сначала «Блэкхокс» занялись встряской защитной линии, посадив на один матч в запас ведущего защитника Брэнта Сибрука и выставив на драфт отказов еще одного опытного игрока обороны – Коди Франсона. Франсона никто не забрал, так что 30-летнему защитнику пришлось впервые за 8 лет отправиться в АХЛ.

    Но и этого оказалось мало. Потеряв летом Артемия Панарина, «Чикаго» остро нуждался в скоростном вингере с хорошими бомбардирскими качествами. Взор генерального менеджера клуба Стэна Боумена оказался обращен на «Аризону». Аутсайдер Западной конференции и всей НХЛ давно не питает иллюзий по поводу плей-офф, так что может заняться очередной перестройкой состава «на будущее». Тем более, у «Койотис» достаточно много молодых и перспективных игроков, способных прогрессировать в более сильных клубах.

    В общем, обмен Энтони Дюклера в «Чикаго» стал главным событием недели. Взамен «Аризона» получила более возрастного нападающего Рихарда Паника. Кроме того, из «Аризоны» в «Чикаго» последовал защитник Адам Гленденинг в обмен на еще одного форварда Лорена Дофина – бывшего проспекта «Аризона», который так и не сумел закрепиться в «Чикаго».

    Естественно, главным действующим лицом сделки оказался Дюклер. 22-летний нападающий в прошлом сезоне набрал 44 (20+24) очка, да и вся «Аризона» выглядела на порядок сильнее. В этом году у него, как и у команды, период кризиса. Схожая ситуация получилась и с Паником в «Чикаго», но Паник старше на 4 года и заметно дороже по контракту – 2,8 млн. долларов в год против 1,2 млн. у Дюклера. Для «Аризоны» фактор финансов не является проблемой, наоборот, все мы помним обмен контракта Павла Дацюка с «Детройта» в «Аризону», чтобы последняя сумела перешагнуть нижний пол зарплат. А вот для «Чикаго», с их забитой под завязку платежной ведомостью, 1,6 миллиона долларов явно не будут лишними.

    Дюклер должен дать атаке «Чикаго» новый импульс и скорость. Вполне может улучшить ситуацию с игрой в большинстве – неожиданно проблемной стороной в игре «Блэкхокс» в текущем сезоне. В общем, от Дюклера в «Чикаго» ждут драйва. Конечно, если Дюклер сможет вернуть ту форму, которая была у него в первом сезоне в НХЛ. Да и Адам Гленденинг, хоть и не является топ-защитником, но точно не помешает «Блэкхокс» в виду выше описанных проблем с обороной.

    «Нэшвилл» продлил сразу троих защитников

    Еще одним клубом, занявшимся своей обороной на прошедшей неделе, стал «Нэшвилл». Финалист Кубка Стэнли прошлого сезона за один день продлил контракты сразу с тремя защитниками – Янником Вебером, Мэттом Ирвином и Энтони Битетто. Вебер и Ирвин продлили соглашения на два года, Битетто – на один.

    Все трое не являются основными защитниками и на троих набрали в текущем сезоне всего 13 очков, да и времени на льду проводят не так уж много. Но «Предаторз» было важно разобраться именно с глубиной обороны, усилить ее на ближайшие сезоны с оглядкой на возможные обмены или травмы игроков. В общем, «Нэшвилл» работает на перспективу и любопытно, что все три продления случились в один день.

    Сейчас «Нэшвилл» уверенно идет в топ-тройке команд сильнейшего Центрального дивизиона. Команда наверняка попадет в плей-офф и имеет хорошие шансы если не на повторение успеха прошлого сезона или завоевание Кубка Стэнли, то уж точно на высокие раунды плей-офф.

    Джек Джонсон попросил обмен из «Коламбуса»

    Заканчивая тему обороны, нельзя не отметить историю с одним из ведущих игроков обороны «Коламбус Блу Джекетс» Джеком Джонсоном. На прошедшей неделе появилась неожиданная на первый взгляд новость – Джонсон попросил руководство «Коламбуса» обменять его в другой клуб.

    Альтернативный капитан команды, один из ее лидеров, который проводит в «Блу Джекетс» свой седьмой сезон. Казалось бы, как такое возможно и зачем? Но ситуация предельно понятна. НХЛ – это бизнес. А бизнес – это деньги. Джек Джонсон в свой 31 год подходит к завершению своего контракта, по которому он получает 4,3 миллиона долларов в год. 1 июля 2018 года Джек станет неограниченно свободным агентом. Но какая перспектива у Джонсона получить такой же договор? Она близится к нулю.

    Дело в том, что в текущем сезоне Джонсон потерял свой статус в команде. Постепенно игрок опустился в третью пары обороны «Коламбуса», теряет все больше игрового времени и в 46 матчах набрал всего 7 (2+5) очков при показателе полезности «-5». С одной стороны, не критично, учитывая, что у «Коламбуса» одна из сильнейших защитных линий в НХЛ. С другой, Джонсон понимает, что летом 2018 года у него возникнут серьезные проблемы с заключением нового контракта на хорошую сумму – будь то в «Коламбусе» или в любом другом клубе Лиги.

    В общем, интересно посмотреть, как отреагирует на эту просьбу «Коламбус». «Блу Джекетс» идут в плей-офф и такие опытные защитники как Джонсон им явно не помешают, хоть и в третьей паре. С другой стороны, во многих клубах НХЛ Джонсон вполне может претендовать на место во второй, а то и третьей паре обороны.

    Подьем «Питтсбурга» и «Калгари», завершение домашней победной серии «Вашингтона»

    Прошедшая неделя в НХЛ принесла положительные эмоции нескольким командами. Продлила свою победную серию до четырех матчей «Филадельфия» и продолжает рваться в зону плей-офф. Всего одно очко отделяет «Флаерз» от восьмого места Восточной конференции, которое занимают «Рейнджерс». Но «Летчики» идут не сами – вместе с ними еще «Каролина» и яркие «Айлендерс». Клуб из Нью-Йорка может занести неделю себе в актив, одержав две результативные победы над «Нью-Джерси» (5:4) и самое главное – над земляками из «Рейнджерс», которых «Айлендерс» разбили на их льду со счетом 7:2.

    «Вашингтон» также попал в новостные сводки. Сначала, как команда продлившая свою домашнюю серию побед до 10 матчей, а затем сразу же проиграв дома «Каролине» (1:3). Хотя затем на выезде «Кэпиталз» взяли реванш (4:3) и, думаем, не сильно расстроились одному поражению. «Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе, опережая ближайших соперников из «Коламбуса» на шесть очков.

    Но главными счастливчиками недели стали «Питтсбург» и «Калгари». На прошедшей неделе «Пингвинз» выиграли все три домашних матча, обыграв «Бостон» (6:5), «Детройт» (4:1) и самое главное – «Рейнджерс» (5:2). Это позволило «Питтсбургу» подняться в зону плей-офф и закрепиться в ней на 7-м месте Восточной конференции. Обошли «Пингвины» как раз «Рейнджерс» и теперь опережают их на два очка. Далее в трех пунктах идут «Филадельфия», «Айлендерс» и «Каролина». Впрочем, у подопечных Майка Салливана на два-три сыгранных матча больше, чем у соперников, так что удержаться на 7-й строчке будет непросто.

    Абсолютно лучшей командой января можно смело назвать «Калгари». Мы уже писали о том, что «Флэймз» круто рванули в первом месяце 2018 года и подготовили плацдарм для входа в зону плей-офф Западной конференции. Как раз прошедшая неделя принесла «Огням» это долгожданное событие.

    «Калгари» за семь дней сыграл 4 матча на выезде и одержал в них четыре победы! «Флеймз» начали неделю победой в овертайме над «Миннесотой» (3:2), затем сняли скальп с лидера НХЛ «Тампы-Бэй» (5:1), а завершили неделю двумя победами над «Флоридой» (4:2) и «Каролиной» (4:1).

    Неожиданно серия викторий подопечных Глена Гулутзана достигла семи подряд – «Калгари» не проиграл пока еще ни одного матча в 2018 году и поднялся на второе место в Тихоокеанском дивизионе. Сейчас «Флеймз» подвинули вниз «Лос-Анджелес», хотя имеют на два сыгранных матча больше, опережая «Кингз» всего на одно очко. И, тем не менее, «Калгари» делает отличную базу, чтобы во второй сезон подряд пробиться в плей-офф.

    Российская неделя в НХЛ

    Неприятной новостью стала информация, что травмированный голкипер «Колорадо» Семен Варламов пропустит как минимум, две недели. С другой стороны, начал тренировки после травмы и достаточно длительного отсутствия на льду нападающий «Чикаго» Артем Анисимов. В матче с «Детройтом» он еще не играл, но есть шанс, что Анисимов появится в составе команды в ближайшую неделю.

    Хорошую неделю провели два наших звездных нападающих – Евгений Малкин («Питтсбург») и Александр Овечкин («Вашингтон»). Малкин выдал сумасшедший матч с «Детройтом» (4:1), приняв участие во всех голах команды – Евгений оформил дубль и набрал четыре очка. Благодаря этому россиянин стал второй звездой дня. А Овечкин снова возглавил список снайперов НХЛ, потеснив вниз еще одного россиянина Никиту Кучерова благодаря 28-й заброшенной шайбе в сезоне во второй игре с «Каролиной» (4:3). Всего в трех матчах недели на его счету 4 (1+3) очка. Также Александр был признан первой звездой дня 12 января благодаря трем очкам в том же матче с «Харрикейнз».

    Во всех трех матчах недели набирал очки нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин – на его счету два гола и три очка, а результативная серия россиянина достигла четырех матчей подряд. Два очка в матче с «Далласом» (4:1) набрал защитник «Колорадо» Никита Задоров, а защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился двумя ассистами в игре с «Нью-Джерси» (5:3).

    Прервал свою длительную безголевую серию нападающий «Флориды» Евгений Дадонов. На его счет дубль в ворота «Калгари», который, правда, не спас «Пантерз» от домашнего поражения (2:4).

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