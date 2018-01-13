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    «Айлендерс» забросили 7 шайб «Рейнджерс»

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» одержали крупную гостевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:2.

    Главным героем матча стал Мэттью Барзал, набравший 5 (2+3) очков. Дубль оформил Антони Бовилье, еще по шайбе забросили Шейн Принс, Томас Хикки и Кэл Клаттербак.

    Четыре результативные передачи сделал Джордан Эберле.

    У «Рейнджерс» отличились Кевин Хейз и Мика Зибанеджад. Вернувшийся в состав команды россиянин Павел Бучневич отыграл 15 минут и результативными действиями не отметился.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» – «Айлендерс» – 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
    Голы: Бовилье — 6 (Эберле, Барзал), 6:06 — 0:1. Хэйс — 10 (бол., Нэш), 14:25 — 1:1. Принс — 1 (Мэйфилд), 16:25 — 1:2. Барзал — 14 (Эберле, Мэйфилд), 20:37 — 1:3. Барзал — 15 (Бовилье, Эберле), 24:11 — 1:4. Бовилье — 7 (Таварес, Хикки), 26:51 — 1:5. Зибанежад — 14 (Цуккарелло, Макдона), 49:05 — 2:5. Хикки — 2 (Эберле, Барзал), 56:06 — 2:6. Клаттербак — 8 (Чимера, Барзал), 58:55 — 2:7.Вратари: Павелец (Лундквист, 26:51) — Галак.Броски: 39 (16+10+13) — 37 (14+11+12).Штраф: 4 — 6.
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