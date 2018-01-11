«Адмирал» переиграл «Барыс»

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артём Земчёнок, Максим Казаков и Андрей Алексеев. Единственный гол «Барыса» на свой счёт сумел записать Антон Сагадеев.
«Моряки» сумели впервые в сезоне выиграть три матча подряд, несмотря на то что недавно клуб покинули несколько лидеров. Для команды из Казахстана поражение стало восьмым кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Барыс» – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Земченок — 1 (Мищенко), 22:18 — 1:0. Казаков — 7 (Махановский, Фищенко), 44:02 — 2:0. Сагадеев — 3 (Лихотников, Бельгибаев), 50:28 — 2:1. Алексеев — 2 (п.в., Вихарев, Мищенко), 59:14 — 3:1.Вратари: Бобков — Карлссон (58:53 — 59:14).Штраф: 18 — 2.Броски: 25 (9+9+7) — 22 (7+10+5).