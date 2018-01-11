«Адмирал» переиграл «Барыс»

обыгралсо счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артём Земчёнок, Максим Казаков и Андрей Алексеев. Единственный гол «Барыса» на свой счёт сумел записать Антон Сагадеев.

«Моряки» сумели впервые в сезоне выиграть три матча подряд, несмотря на то что недавно клуб покинули несколько лидеров. Для команды из Казахстана поражение стало восьмым кряду.