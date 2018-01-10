«Ак Барс» уверенно победил рижское «Динамо»

В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Антон Ландер, Джастин Азеведу и Атте Охтамаа.
Единственную шайбу рижан забросил Карл Столлери.
Для казанцев эта победа стала третьей в четырех последних матчах. Рижане за аналогичный отрезок турнира одержали одну победу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Столлери — 3 (бол., Макмиллан, Салмела), 8:45 — 1:0. Ткачев — 21 (Азеведо, Секач), 17:03 — 1:1. Ландер — 8 (Галиев, Марков), 18:33 — 1:2. Азеведо — 15 (бол., Зарипов, Марков), 53:52 — 1:3. Охтамаа — 3 (Клинкхаммер, Свитов), 57:30 — 1:4.Вратари: Калныньш — Гарипов.Броски: 23 (8+5+10) — 39 (16+13+10).Штраф: 20 — 20.