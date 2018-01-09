«Амур» дома победил «Барыс», ЦСКА примет «Автомобилист»

«Адмирал» – «Югра» 2:1
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своей арене обыграл «Югру» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
На гол Антона Королева (16-я минута) «Адмирал» ответил точными бросками Дениса Вихарева (35) и Ивана Глазкова (54).
«Моряки» после 49 матчей набрали 52 очка и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Югра», в активе которой 46 очков после 50 игр, располагается строчкой ниже.
«Амур» — «Барыс» 3:1
Хабаровский «Амур» на домашнем льду взял верх над астанинским «Барысом», встреча закончилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
В команде Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отметились Ян Коларж, Александр Горшков и Георгий Бердюков. Единственный гол в составе гостей сумел записать на свой счёт Кевин Даллман.
«Амур» прервал серию из трех поражений, а «Барыс» проиграл седьмой матч подряд.
СКА — «Куньлунь»
Начало матча в 19:30 по мск
«Йокерит» — «Трактор»
Начало матча в 19:30 по мск
ЦСКА — «Автомобилист»
Начало матча в 19:30 по мск
«Динамо» Мн — «Локомотив»
Начало матча в 19:30 по мск
«Витязь» — «Лада»
Начало матча в 19:30 по мск