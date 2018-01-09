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    «Амур» дома победил «Барыс», ЦСКА примет «Автомобилист»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 9 января

    КХЛ Амур Барыс Адмирал Югра
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    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
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    Во вторник, 9 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут восемь матчей.

    «Адмирал» – «Югра» 2:1

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своей арене обыграл «Югру» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

    На гол Антона Королева (16-я минута) «Адмирал» ответил точными бросками Дениса Вихарева (35) и Ивана Глазкова (54).

    «Моряки» после 49 матчей набрали 52 очка и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Югра», в активе которой 46 очков после 50 игр, располагается строчкой ниже.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Королев – 11 (бол., Савинайнен, Виклунд), 15:35 – 0:1. Вихарев – 2 (Земченок), 34:04 – 1:1. Глазков – 1 (Бутузов, Яковлев), 53:32 – 2:1.Вратари: Серебряков – Проскуряков (58:11).Штраф: 31 – 20.Броски: 20 (5+11+4) – 41 (15+12+14).

    «Амур» — «Барыс» 3:1

    Хабаровский «Амур» на домашнем льду взял верх над астанинским «Барысом», встреча закончилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

    В команде Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отметились Ян Коларж, Александр Горшков и Георгий Бердюков. Единственный гол в составе гостей сумел записать на свой счёт Кевин Даллман.

    «Амур» прервал серию из трех поражений, а «Барыс» проиграл седьмой матч подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Коларж — 6 (бол., Зогорна), 31:00 — 1:0. Даллмэн — 5 (бол., Старченко, Маклюков), 41:48 — 1:1. Горшков — 8 (Клопов, Йордан), 42:08 — 2:1. Бердюков — 2, 43:26 — 3:1.Вратари: Метсола — Кудрявцев.Штраф: 13 — 27.Броски: 43 (11+22+10) — 27 (11+5+11).

    СКА — «Куньлунь»

    Начало матча в 19:30 по мск

    «Йокерит» — «Трактор»

    Начало матча в 19:30 по мск

    ЦСКА — «Автомобилист»

    Начало матча в 19:30 по мск

    «Динамо» Мн — «Локомотив»

    Начало матча в 19:30 по мск

    «Витязь» — «Лада»

    Начало матча в 19:30 по мск

    «Слован» — «Металлург» Мг

    Начало матча в 21:00 по мск

    «Барыс» попробует сохранить надежды на плей-офф в матче с «Амуром»«Амур» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 9 января
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