КХЛ. «Ак Барс» уступил «Северстали», «Салават» одолел «Торпедо»

«Северсталь» – «Ак Барс» 5:2
Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев отличились Вадим Кудако, Адам Мазур, Юрий Трубачёв и Руслан Карлин, оформивший дубль.
У «Ак Барса» голы на свой счёт записали Станислав Галиев и Джастин Азеведу.
Отметим, что защитник «Северстали» Кудако забил свой первый гол в лиге, для этого ему потребовалось провести 135 встреч.
Команда Александра Гулявцева вернулась в зону плей-офф Западной конференции.
«Спартак» – «Нефтехимик» 3:2
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе красно-белых дублем отметился Райан Стоа , ещё одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко. Хет-трик из голевых передач на счету Александра Хохлачева.
Голы «Нефтехимика» на свой счёт сумели записать Жига Еглич и Камиль Фазылзянов.
Для московской команды эта победа стала четвертой в семи последних играх. Нижнекамцы за аналогичный период потерпели пять поражений.
«Торпедо» – «Салават Юлаев» 3:4 Б
Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл по буллитам нижегородское «Торпедо» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
За победителей отличились Дмитрий Саюстов, Энвер Лисин и Филип Лар. Автором решающего буллита стал Антон Бурдасов.
У «Торпедо» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Владимир Галузин и Сергей Костицын, оформивший дубль.
Команда Петериса Скудры проиграла шестой матч подряд.