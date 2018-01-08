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    КХЛ. «Ак Барс» уступил «Северстали», «Салават» одолел «Торпедо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 января

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    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
    В понедельник, 8 января, в регулярном чемпионате КХЛ прошли очередные четыре матча.

    «Северсталь» – «Ак Барс» 5:2

    Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе хозяев отличились Вадим Кудако, Адам Мазур, Юрий Трубачёв и Руслан Карлин, оформивший дубль.

    У «Ак Барса» голы на свой счёт записали Станислав Галиев и Джастин Азеведу.

    Отметим, что защитник «Северстали» Кудако забил свой первый гол в лиге, для этого ему потребовалось провести 135 встреч.

    Команда Александра Гулявцева вернулась в зону плей-офф Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
    Голы: Кудако — 1 (Казаковцев, Странски), 7:07 — 1:0. Галиев — 9, 7:33 — 1:1. Азеведо — 14 (Секач), 7:53 — 1:2. Мазур — 5, 13:44 — 2:2. Карлин — 4 (Рыбин, Калашников), 27:48 — 3:2. Трубачев — 5 (Гераськин), 49:05 — 4:2. Карлин — 5 (п.в., Вовченко), 58:58 — 5:2.Вратари: Гудачек — Шарыченков (56:12 — 58:07, 58:20 — 58:58).Броски: 28 (14+5+9) — 30 (6+10+14).Штраф: 10 — 8.

    «Спартак» – «Нефтехимик» 3:2

    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе красно-белых дублем отметился Райан Стоа , ещё одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко. Хет-трик из голевых передач на счету Александра Хохлачева.

    Голы «Нефтехимика» на свой счёт сумели записать Жига Еглич и Камиль Фазылзянов.

    Для московской команды эта победа стала четвертой в семи последних играх. Нижнекамцы за аналогичный период потерпели пять поражений.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
    Голы: Стоа — 12 (Лаюнен, Хохлачев), 0:34 — 1:0. Еглич — 2 (Эверберг), 10:11 — 1:1. Лещенко — 10 (Калинин, Хохлачев), 26:41 — 2:1. Фазылзянов — 1 (Куликов), 27:30 — 2:2. Стоа — 13 (Кольцов, Хохлачев), 28:25 — 3:2.Вратари: Беспалов — Макаров (59:22).Броски: 23 (3+12+8) — 33 (14+9+10).Штраф: 4 — 2.

    «Торпедо» – «Салават Юлаев» 3:4 Б

    Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл по буллитам нижегородское «Торпедо» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За победителей отличились Дмитрий Саюстов, Энвер Лисин и Филип Лар. Автором решающего буллита стал Антон Бурдасов.

    У «Торпедо» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Владимир Галузин и Сергей Костицын, оформивший дубль.

    Команда Петериса Скудры проиграла шестой матч подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Кудако — 1 (Казаковцев, Странски), 7:07 — 1:0. Галиев — 9, 7:33 — 1:1. Азеведо — 14 (Секач), 7:53 — 1:2. Мазур — 5, 13:44 — 2:2. Карлин — 4 (Рыбин, Калашников), 27:48 — 3:2. Трубачев — 5 (Гераськин), 49:05 — 4:2. Карлин — 5 (п.в., Вовченко), 58:58 — 5:2.Вратари: Гудачек — Шарыченков (56:12 — 58:07, 58:20 — 58:58).Броски: 28 (14+5+9) — 30 (6+10+14).Штраф: 10 — 8.

    «Динамо» Р – ХК «Сочи»

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